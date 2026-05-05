En redes se ha vuelto viral un tratamiento para aliviar la menopausia. ¿Es seguro y efectivo? Una experta lo explica

Por Katia Hetter, CNN

Una tendencia que se ha vuelto viral afirma que una combinación de medicamentos comunes de venta libre —específicamente un fármaco para las alergias y un reductor de la acidez— puede aliviar los síntomas de la perimenopausia y la menopausia.

La perimenopausia es el periodo de transición previo a la menopausia. Puede comenzar varios años antes del último periodo menstrual, a menudo cuando la mujer se encuentra entre los 40 y los 45 años, aunque a veces ocurre antes. La menopausia se produce cuando una mujer ha pasado 12 meses consecutivos sin tener un periodo menstrual. La edad promedio en Estados Unidos para que esto ocurra ronda los 52 años.

Pero volviendo al tema de internet: ¿funciona realmente esta recomendación viral sobre la salud de la mujer? ¿Y es segura?

Quise averiguar qué indican los datos científicos y qué deberían hacer las mujeres con síntomas menopáusicos para controlarlos. Para ello contacté a la Dra. Leana Wen, experta en bienestar de CNN, médica de urgencias y profesora asociada adjunta en la Universidad George Washington. Anteriormente, la Dra. Wen se desempeñó como comisionada de salud de la ciudad de Baltimore.

CNN: ¿En qué consiste esta tendencia viral y cuál es su origen?

Dra. Leana Wen: La tendencia a la que te refieres consiste en tomar una combinación de un antihistamínico —a menudo fármacos como la fexofenadina o la cetirizina (conocidos comúnmente por sus nombres comerciales Allegra y Zyrtec, respectivamente)— junto con famotidina (conocida habitualmente por su nombre comercial Pepcid). Esta idea se ha difundido ampliamente en las redes sociales, donde algunas mujeres han reportado mejoras en síntomas menopáusicos tales como los sofocos, el rubor facial, la picazón en la piel e incluso la falta de energía y la niebla mental.

Es importante señalar que el origen de esta tendencia parece provenir de informes anecdóticos y de comunidades en línea, y no de revistas científicas ni de ensayos clínicos. Estos medicamentos no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de los síntomas menopáusicos.

CNN: ¿Existe alguna base científica para utilizar estos medicamentos para tratar los síntomas de la perimenopausia o la menopausia?

Wen: Existe un mecanismo teórico al que apuntan algunos influencers en línea que involucra a la histamina, una sustancia química del sistema inmunológico del cuerpo que actúa a través de diferentes receptores, incluidos los receptores H1 y H2. Los antihistamínicos bloquean los receptores H1, y la famotidina bloquea los receptores H2. La histamina puede afectar los vasos sanguíneos y podría contribuir al enrojecimiento y la picazón en ciertas afecciones, tales como las reacciones alérgicas y el síndrome de activación de mastocitos, una condición que provoca episodios intensos de hinchazón, urticaria y otros síntomas.

Sin embargo, los síntomas de la menopausia son impulsados ​​principalmente por los cambios en los niveles de estrógeno y la forma en que dichos cambios afectan el sistema de regulación de la temperatura del cerebro. Este proceso implica interacciones complejas en el hipotálamo, y no simplemente las vías de la histamina. No tengo conocimiento de ninguna evidencia científica de alta calidad —en forma de ensayos clínicos— que demuestre que los antihistamínicos o la famotidina sean tratamientos eficaces para los síntomas de la menopausia.

Por lo tanto, si bien la idea resulta biológicamente interesante, sigue sin estar demostrada. Los informes anecdóticos no deben confundirse con evidencia científica rigurosa; se necesita más investigación para estudiar cuán eficaces son estos tratamientos para los síntomas de la menopausia.

CNN: ¿Qué síntomas esperan aliviar las mujeres con esta combinación?

Wen: Los síntomas mencionados con mayor frecuencia son los sofocos, los sudores nocturnos y el enrojecimiento facial. Algunas personas también informan mejoras en la picazón o la sensibilidad cutánea, síntomas que pueden manifestarse durante la perimenopausia y la menopausia.

Los sofocos son bastante característicos de esta transición vital. A menudo implican una sensación repentina de calor que, por lo general, comienza en el pecho o el rostro y se irradia hacia el exterior; a veces van acompañados de sudoración profusa, palpitaciones y ansiedad. Pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y presentarse múltiples veces al día o a la noche. Pueden interrumpir el sueño, haciendo que la mujer despierte con las sábanas empapadas a causa del sudor.

Estos síntomas pueden resultar bastante perturbadores, razón por la cual muchas mujeres buscan alivio y pueden sentirse atraídas por opciones de venta libre que parecen accesibles y fáciles de probar.

CNN: ¿Cuáles son los riesgos potenciales de tomar estos medicamentos con este fin?

Wen: Tanto los medicamentos para las alergias como los antiácidos son, por lo general, seguros cuando se utilizan según las indicaciones y para los fines previstos. Sin embargo, utilizarlos de forma regular y potencialmente durante periodos prolongados para una indicación no comprobada es algo distinto.

Los antihistamínicos pueden causar efectos secundarios tales como somnolencia, mareos, sequedad bucal y, en algunos casos, efectos sobre la concentración. Si bien los antihistamínicos más recientes son menos sedantes que los más antiguos —como la difenhidramina (comúnmente vendida bajo la marca Benadryl)—, no están completamente exentos de estos efectos secundarios. La famotidina también puede tener efectos secundarios, incluidos dolores de cabeza y síntomas gastrointestinales. Ambos fármacos podrían interactuar con otros medicamentos, tanto recetados como de venta libre; por ello, aconsejo a las pacientes que deseen probarlos que consulten previamente con su médico de atención primaria para asegurarse de que sea seguro hacerlo.

Esto me lleva a mi otra inquietud: que las mujeres que prueban estos tratamientos no comprobados podrían retrasar la búsqueda de una atención médica adecuada. Si alguien confía en una tendencia viral en lugar de consultar a un profesional médico, podría perder la oportunidad de acceder a tratamientos aprobados por la FDA que, según se sabe, son eficaces.

CNN: ¿Cómo deberían las mujeres abordar la perimenopausia y la menopausia de una manera más general?

Wen: Como ya se ha señalado, la perimenopausia es la etapa de transición que precede a la menopausia —un periodo que puede extenderse por varios años—, mientras que la menopausia se refiere al momento específico en el que una mujer ha pasado 12 meses consecutivos sin menstruar.

Los síntomas de ambas etapas pueden variar considerablemente. Además de los síntomas que comentamos anteriormente, las mujeres pueden experimentar periodos menstruales irregulares, cambios de humor, dificultad para concentrarse, sequedad vaginal y cambios en la libido. Algunas también refieren dolor articular, fatiga y cambios en la piel y el cabello.

Estos síntomas son consecuencia de los niveles hormonales fluctuantes, en particular de la disminución de los niveles de estrógeno. Comprender que estos cambios fisiológicos son normales puede ayudar a orientar el tratamiento hacia la causa subyacente.

CNN: ¿Cuáles son los tratamientos basados ​​en la evidencia para los síntomas de la menopausia que las mujeres deberían considerar?

Wen: El tratamiento más eficaz para los síntomas menopáusicos de moderados a graves —especialmente para los sofocos o bochornos— es la terapia hormonal con estrógeno (a veces denominada también terapia de reemplazo hormonal), con o sin progesterona, dependiendo de si la mujer conserva el útero. Esta terapia ha sido objeto de exhaustivos estudios y puede reducir los síntomas de manera significativa. Existen múltiples vías de administración disponibles, que incluyen pastillas, parches, geles y aerosoles.

Para aquellas mujeres que no pueden o prefieren no utilizar la terapia hormonal, existen opciones no hormonales. Se ha demostrado que ciertos antidepresivos reducen los sofocos. Otros medicamentos, incluidos la gabapentina y la clonidina, también pueden resultar útiles en algunos casos. La FDA también ha aprobado recientemente algunos medicamentos nuevos —concretamente elinzanetant y fezolinetant— destinados específicamente al tratamiento de los sofocos.

Las medidas relacionadas con el estilo de vida también pueden ser de ayuda. Estas incluyen mantener un ambiente fresco, vestirse por capas, reducir los factores desencadenantes como el alcohol y priorizar una buena higiene del sueño.

CNN: ¿Cuándo debería una persona buscar asesoramiento médico para los síntomas de la menopausia y qué debería preguntar a su médico?

Wen: Las mujeres deberían buscar asesoramiento médico si sus síntomas afectan su calidad de vida, interfieren con su sueño o con su funcionamiento diario, o si tienen preguntas o inquietudes sobre cambios en su ciclo menstrual o en su salud general. Deben acudir a su médico de atención primaria y, si fuera necesario, también pueden buscar el consejo de un especialista a través de un profesional certificado por la Sociedad de la Menopausia (Menopause Society) que cuente con experiencia específica en el tratamiento de la menopausia y la perimenopausia.

Resulta útil acudir a la consulta con una descripción clara de los síntomas, indicando cuándo comenzaron, con qué frecuencia se presentan y de qué manera interfieren con el funcionamiento diario. Las pacientes también deben exponer su historial médico personal, incluidos los factores de riesgo de afecciones como las enfermedades cardiovasculares o el cáncer de mama, que pueden influir en las decisiones sobre el tratamiento. Si han probado remedios de venta libre, deben asegurarse de mencionarlos.

Las pacientes deben solicitar analizar la gama completa de opciones de tratamiento, incluidas la terapia hormonal y las alternativas no hormonales. El objetivo es contar con un plan personalizado, basado en la evidencia y adaptado a sus necesidades específicas.

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