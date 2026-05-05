Así lucieron estas atletas en la Met Gala 2026

Por CNN en Español

La Met Gala, realizada el lunes en Nueva York, es un acontecimiento global que no solo reúne al mundo de la moda, sino a figuras de distintas áreas del entretenimiento, como el cine, la televisión y la música.

Menos conocido es que el exclusivo evento –que ya recaudó US$ 42 millones para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York– congregó a muchas estrellas del deporte, que lucieron trajes de alta costura y acapararon miradas en la gala. No en balde, la leyenda del tenis Venus Williams fue copresidenta de la Met Gala este 2026, junto con Beyoncé, Nicole Kidman y Anna Wintour, de Vogue.

A continuación reunimos a algunas de las atletas que destacaron en la gala.

La otrora número uno del tenis profesional Venus Williams, de 45 años, lució un vestido negro de cristales Swarovski.

La sensación de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, la patinadora estadounidense Alysa Liu asistió a su primera Met Gala el lunes. Visitó un traje vintage de la firma Louis Vuitton, de la que fue recientemente nombrada embajadora, según Teen Vogue.

La esquiadora alpina estadounidense Lindsey Vonn estuvo presente la Met Gala 2026, con el mérito de que lo hizo casi tres meses después de sufrir una compleja fractura en la pierna izquierda en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo hizo asistida con un bastón. Lució un traje del diseñador Thom Browne.

La estrella de los Wings de Dallas, de la WNBA, Paige Bueckers también asistió por primera vez a una Met Gala este año, vistiendo un traje negro de la marca Coach, salpicado de pintura y adornado con cristales de Swarovski.

El icono del tenis profesional Serena Williams vistió un minivestido diseñado por Marc Jacobs en color metálico.

La tenista japonesa Naomi Osaka fue una de las celebridades más comentadas por el traje que lució. Fue diseñado por Robert Wun, quien concibió un vestido en dos capas, según describió Vanity Fair: primero, Osaka llevó un abrigo-vestido y un sombrero de color blanco, del que parecía brotar sangre; luego, esta capa fue retirada y dejó al descubierto un vestido ajustado de color rojo.

La jugadora de los Aces de Las Vegas, de la WNBA, la basquebolista A’ja Wilson lució un traje de color dorado diseñado por Prabal Gurung.

La joven estrella de la WNBA Angel Reese, jugadora de los Dream de Atlanta, asistió a su tercera Met Gala, luciendo un vestido tipo gabardina rosa de la firma Altuzarra.

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