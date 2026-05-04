La Corte Suprema de EE.UU. restablece temporalmente la posibilidad de recibir el fármaco abortivo mifepristona por correo

Por John Fritze, CNN

Este lunes, la Corte Suprema restableció temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona mediante telemedicina y correo postal, en respuesta a una apelación de emergencia que advertía del posible caos para las pacientes que tenían citas para acceder al medicamento.

La suspensión administrativa dista mucho de ser una decisión definitiva, sino que mantiene el statu quo durante unos días mientras el tribunal revisa las apelaciones de emergencia presentadas el sábado por el fabricante del medicamento y el productor de una versión genérica.

La orden suspende una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, de tendencia conservadora, que restableció el requisito nacional de que el medicamento se obtenga en persona, lo que limita el acceso a este método de aborto, que se ha generalizado desde que el tribunal anuló el caso Roe vs. Wade.

La orden del juez Samuel Alito que suspende el fallo del Quinto Circuito estará vigente hasta el 11 de mayo, y Alito solicitó una respuesta en los casos para el jueves.

Danco Laboratories, fabricante de mifepristona, argumentó ante la Corte Suprema en su apelación que la orden del Quinto Circuito “genera confusión y trastornos inmediatos en decisiones médicas que requieren una respuesta rápida”. GenBioPro, fabricante de una versión genérica del medicamento, afirmó en su propia apelación que la decisión del tribunal inferior corría el riesgo de “interrumpir abruptamente el acceso al fármaco para pacientes en todo el país”.

El caso, tramitado por vía rápida, vuelve a poner el medicamento y el tema del aborto en la agenda de la Corte Suprema menos de dos años después de que los magistrados rechazaran una impugnación similar, una decisión que permitió que el medicamento siguiera estando ampliamente disponible. Alito se encarga de las apelaciones de emergencia que surgen del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans.

Desde la pandemia de covid-19, las mujeres han podido obtener mifepristona, uno de los dos fármacos del régimen de aborto farmacológico, mediante consultas de telemedicina. La administración de Biden estableció las normas que eliminaron el requisito de obtener las píldoras mediante una visita médica presencial en 2023, un año después de que la Corte Suprema revocara el fallo del caso Roe vs. Wade.

Ante la respuesta de los estados conservadores a la decisión tribunal, que han prohibido o restringido severamente el acceso a los abortos en clínicas, los abortos con medicamentos se han vuelto más comunes. Según una investigación del Instituto Guttmacher, los abortos con medicamentos representaron más del 60 % de los abortos en Estados Unidos en 2023.

Un análisis de CNN sobre los datos de la mifepristona muestra que el fármaco es sumamente seguro y tiene menos efectos secundarios reportados que la Viagra o la penicilina.

El año pasado, Louisiana presentó una demanda alegando que la regulación de la era Biden socavaba su propia prohibición del aborto. En abril, un tribunal federal de distrito se negó a restringir el acceso al medicamento hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) completara una revisión de seguridad del mismo.

La Corte Suprema ya había examinado el asunto en 2024 y rechazó por unanimidad una demanda que impugnaba la regulación de la FDA. Sin embargo, resolvió la controversia al concluir que los médicos y los grupos antiaborto que habían impugnado el acceso al medicamento carecían de legitimación activa para demandar. Esta decisión técnica y restrictiva implicaba que era casi seguro que futuras impugnaciones volverían a llegar a los magistrados.

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Con información de Tierney Sneed, de CNN.