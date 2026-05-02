Al menos 2 muertos y varios heridos en un tiroteo en complejo de departamentos en Amarillo, Texas, informan autoridades

Por Sydney Bishop, CNN

Al menos dos personas murieron y varias otras resultaron heridas en un tiroteo en Texas este sábado, informó el Departamento de Policía de Amarillo.

El tiroteo ocurrió en un complejo de apartamentos alrededor de las 2 a. m., hora de Miami, según el departamento.

Las autoridades indicaron que “menores y adultos jóvenes” se encontraban reunidos “en otro lugar” antes de dirigirse al complejo de apartamentos.

“La información preliminar indica que se pidió a varias personas que abandonaran el lugar original”, señala un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Amarillo. “Esas personas luego siguieron a los asistentes… intentaron entrar en un apartamento y abrieron fuego con un arma tipo fusil”.

Diez personas resultaron heridas en el tiroteo; dos murieron a causa de sus heridas, según la policía.

Amarillo, en el extremo norte de Texas, ha sido escenario de varios tiroteos en las últimas semanas.

El jefe de Policía, Thomas Hover, dijo en una conferencia de prensa en ese momento que mañana se cumplirán seis semanas desde que cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas en tres tiroteos distintos el 22 de marzo. Estos tiroteos no estaban relacionados entre sí.

Hover enfatizó que no fueron actos de violencia aleatorios y que cada uno fue dirigido.

En ese momento, Hover habló de aumentar la presencia de agentes en Amarillo, un sentimiento que fue reiterado por el alcalde de la ciudad, Cole Stanley.

“Van a ver un aumento en la presencia policial a medida que seguimos aumentando la contratación de personal y ponemos más placas en patrullaje”, dijo Stanley a KVII en marzo. “También van a ver algunos ajustes en la forma en que patrullamos y hacemos labores policiales”.

CNN contactó a la oficina de Stanley y con el Departamento de Policía de Amarillo.

Amarillo registró 16 homicidios en 2025 y, en lo que va de 2026, la ciudad ha registrado 10 homicidios, según Hover. Se desconoce cuántos de ellos fueron tiroteos.

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Con información de Lechelle Benken, de CNN.