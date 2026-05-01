Fiscalía de México descarta detener al gobernador Rubén Rocha, acusado de narcotráfico por EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Fiscalía General de la República de México (FGR) descartó este viernes detener provisionalmente al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, a quien el Gobierno de Estados Unidos solicitó arrestar junto con otros nueve hombres para que sean extraditados y procesados por narcotráfico y armas, cargos que los involucrados rechazan.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, dijo durante una rueda de prensa que, tras analizar la solicitud de Estados Unidos, la institución concluyó que no hay pruebas suficientes para justificar que Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa sean detenidos de forma urgente ni que sean responsables de los delitos que les atribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, expuso Jiménez Vázquez.

“No existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, agregó.

De acuerdo con el funcionario, la FGR se comunicará con la Secretaría de Relacionex Exteriores de México para que esta, a su vez, pida a las autoridades de Estados Unidos las pruebas que puedan sustentar su solicitud.

Jiménez Vázquez insistió en que una detención provisional con fines de extradición es una medida cautelar que solamente puede otorgarse si está debidamente justificada.

CNN contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir comentarios sobre el anuncio de la FGR y está en espera de respuesta.

La decisión de la FGR se da a conocer dos días después de que el Departamento publicara la acusación formal que presentó contra Rocha y otras nueve personas, a las que atribuye delitos de narcotráfico y armas en una presunta alianza con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Rocha y otros señalados dicen que las acusaciones no tienen sustento.

El gobernador incluso dijo el miércoles en su cuenta de X que Estados Unidos busca desacreditarlo no solo a él, sino a todo el movimiento de la llamada “cuarta transformación” que abandera el oficialista partido Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo el jueves que la FGR revisaría la solicitud de Estados Unidos y determinaría si hay pruebas para actuar contra Rocha. Según Sheinbaum, si no hay evidencia contra Rocha, quedará demostrado que la acusación de Estados Unidos tiene motivaciones políticas e injerencistas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.