La FIFA permite a las mujeres afganas jugar por su país, desafiando a los talibanes

Por Max Feliu, CNN

Durante casi cinco años, decenas de futbolistas afganas han vivido en el exilio —dispersas por Australia, Estados Unidos y Europa—, sin poder representar oficialmente a la selección nacional de su país. Una enmienda histórica al reglamento del organismo rector del fútbol mundial está a punto de cambiar eso.

El fallo del martes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) permite que las jugadoras afganas compitan como la selección nacional femenina de Afganistán en partidos internacionales oficiales por primera vez con pleno reconocimiento deportivo.

La decisión, emitida en una reunión del Consejo de la FIFA en Vancouver, Canadá, reescribe una norma de larga data que exigía que la FIFA reconozca a una selección nacional a través de la propia federación de fútbol del país. La federación de Afganistán, que opera bajo la influencia de los talibanes desde que el grupo islamista radical volvió al poder en 2021, se ha negado a reconocer el programa femenino, manteniendo de hecho a sus jugadoras fuera del escenario internacional.

La enmienda otorga al Consejo de la FIFA la facultad de establecer o aprobar el registro de una selección nacional en circunstancias excepcionales, específicamente para proteger a las jugadoras de ser excluidas del fútbol internacional debido a situaciones fuera de su control.

“Este es un paso poderoso y sin precedentes en el deporte mundial”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado. “Al permitir que las mujeres afganas compitan por su país en partidos oficiales, estamos convirtiendo los principios en acción”.

CNN se ha puesto en contacto con el gobierno afgano liderado por los talibanes para solicitar comentarios.

El equipo, que ha jugado bajo el nombre Afghan Women United como un conjunto de refugiadas respaldado por la FIFA, ha estado presionando para lograr esta decisión desde que los talibanes regresaron al poder y suspendieron de inmediato los deportes femeninos organizados en todo el país. Las jugadoras se vieron obligadas a esconderse; su equipamiento y medallas fueron enterrados o abandonados, antes de que una evacuación coordinada —liderada en parte por la excapitana del equipo y activista Khalida Popal— sacara del país a decenas de jugadoras.

Lo que siguió fueron años de lucha no solo por el derecho a jugar, sino para que la FIFA designara al grupo como la selección nacional femenina oficial de Afganistán. CNN informó en octubre que las jugadoras habían crecido frustradas con la etiqueta de “refugiadas” que definía a su equipo.

“Estamos cansadas de que nos llamen refugiadas”, dijo a CNN Sports la jugadora Zainab Mozaffari. El fallo del martes aborda directamente esa queja.

El equipo dio sus primeros pasos tentativos de regreso al escenario internacional en octubre, compitiendo en un torneo no oficial organizado por la FIFA en Marruecos.

“Para estas jugadoras, representar a Afganistán tiene que ver con identidad, dignidad y esperanza”, dijo Popal en un comunicado el martes. “Este momento también muestra que cuando permanecemos unidas, podemos lograr más”.

El cambio llega demasiado tarde para que Afganistán se clasifique para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil, pero el equipo ahora podría entrar en la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Está previsto un campamento de entrenamiento para la primera semana de junio en Nueva Zelandia, donde el equipo se enfrentará a las Islas Cook. La FIFA se ha comprometido a proporcionar apoyo financiero, técnico y humano durante hasta dos años a lo largo de la transición.

La enmienda de gobernanza también es más amplia que un solo país, estableciendo un precedente que podría aplicarse a cualquier federación nacional que discrimine a sus propias jugadoras en el futuro.

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