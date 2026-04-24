Las 5 cosas que debes saber este 24 de abril

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Victoria demócrata en Virginia impulsa a republicanos a presionar a Ron DeSantis para rediseñar distritos en Florida. El manejo del caso Epstein, bajo la lupa. Meta anuncia que despedirá al 10 % de su plantilla. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un soldado de las fuerzas especiales de EE.UU. involucrado en la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue arrestado y acusado por supuestamente apostar sobre esa operación, obteniendo US$ 400.000 en ganancias.

El organismo de control interno del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre la entrega de archivos y documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en medio de la controversia —que aún persiste— acerca del manejo del caso del delincuente sexual convicto.

Altos dirigentes republicanos en Washington están intensificando la presión sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que vuelva a trazar el mapa de distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. en su estado, después de que los demócratas en Virginia lograran inclinar potencialmente cuatro escaños a su favor.

Funcionarios militares de EE.UU. están desarrollando nuevos planes para atacar las capacidades de Irán en el estrecho de Ormuz en caso de que el actual alto el fuego con Irán se desmorone, de acuerdo con múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el jueves que propondrá al economista Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador en Estados Unidos, en un año clave para la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Cuál es el pronóstico para Lamine Yamal por su lesión?

A. Vuelve a las canchas en 2028.

B. Se pierde el resto de la temporada, el Mundial y parte de la próxima temporada.

C. Vuelve a la acción en dos semanas.

D. Se pierde el resto de la temporada, pero estará recuperado para el Mundial.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Por la presión de EE.UU., médicos cubanos dejaron Honduras. Decenas de pacientes quedaron a la deriva

Durante más de dos décadas —y en los últimos dos años sobre todo a través de clínicas oftalmológicas— brigadas médicas cubanas atendieron gratuitamente a miles de hondureños en zonas rurales, donde el acceso a especialistas es escaso o inexistente. Hoy, sus puertas están cerradas.

Autopsia de Celeste Rivas Hernández confirma que murió por múltiples heridas penetrantes

La joven de 14 años que, según la acusación, fue asesinada y desmembrada por el cantante d4vd murió por “múltiples heridas penetrantes”, dice un informe de autopsia. A Rivas le habían amputado dos dedos de la mano izquierda.

Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban la adquisición por parte de Paramount

Los accionistas de Warner Bros. Discovery dieron luz verde a la integración de CNN, HBO y otras marcas de medios de Warner en Paramount Skydance para finales de este año. Los accionistas votaron “abrumadoramente” a favor de la adquisición.

10 %

Meta anunció el jueves que planea despedir a aproximadamente el 10 % de su plantilla, es decir, a unas 8.000 personas, en lo que supone el último caso de una serie de despidos en el sector tecnológico impulsados en parte por la inteligencia artificial.

“Lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal”

—Lo dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en referencia a que las autoridades de Chihuahua permitieron la presencia de agentes de Estados Unidos en el país para una colaboración en materia antidrogas sin antes haberlo coordinado con el Gobierno federal.

Libros rescatados de entre los escombros llenan una nueva biblioteca en Gaza

La Biblioteca Fénix es la primera biblioteca que abre sus puertas en Gaza desde que comenzó la guerra con Israel. Omar Hamad e Ibrahim Massri contribuyeron a su construcción, rescatando y conservando libros dañados.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El Barcelona confirmó que Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada, pero que estará recuperado para el Mundial.

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