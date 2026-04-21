Por qué el último cambio de postura de Trump sobre Irán podría ser más que un simple TACO

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump volvió a ceder y extendió el alto el fuego con Irán.

Sus críticos se burlan de otro TACO (“Trump siempre se acobarda”) este martes después de que el presidente cediera en otra línea roja personal días después de advertir que “no habría más Sr. Buen Tipo” si la República Islámica no capitulaba.

Pero la burla estaría más justificada si un presidente pusiera en riesgo más vidas iraníes y estadounidenses al redoblar la apuesta en lo que parece una guerra imprudente, simplemente para preservar su imagen de tipo duro.

Una pregunta inquietante sobre la guerra de Vietnam que el futuro senador John Kerry planteó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 1971 parece pertinente aquí: “¿Cómo se le pide a un hombre que sea el último en morir por un error?”.

Sin embargo, la rectificación de Trump generó nuevas dudas sobre sus habilidades de liderazgo en tiempos de guerra, en un día en que Irán se negó a presentarse a las conversaciones en Islamabad destinadas a poner fin a las acciones armadas, lo que dejó al vicepresidente J.D. Vance esperando en casa.

Trump escribió en Truth Social que había suspendido los ataques estadounidenses a petición de Pakistán para permitir que Irán presentara una propuesta y hasta que las conversaciones concluyeran de una forma u otra.

También argumentó que el proceso era complicado porque el liderazgo iraní estaba “seriamente fracturado”.

CNN informó que altos funcionarios consideran que el viaje de Vance a Pakistán para las conversaciones era poco útil. Creen que Irán no respondió a las propuestas estadounidenses porque sus líderes aún no han llegado a un consenso sobre su postura ni sobre el alcance de las negociaciones relativas a las reservas de uranio del país.

Un factor que complica la situación podría ser que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, se encuentre oculto y, por lo tanto, no pueda transmitir instrucciones claras, según las fuentes.

Esto es posible, pero también podría ser una estrategia interesada para encubrir la rectificación de Trump. Las dudas sobre la autoridad de los diplomáticos iraníes para negociar siempre ensombrecen las conversaciones con la República Islámica.

Además, podría poner de manifiesto la incoherencia de la estrategia estadounidense, dado que las divisiones en el liderazgo iraní se agravaron con los atentados israelíes que eliminaron a altos funcionarios con la influencia política necesaria para cerrar acuerdos.

La retórica del presidente no puede ocultar la conclusión más importante del martes: su estrategia de usar amenazas de una fuerza militar estadounidense abrumadora para obligar a Irán a rendirse en las negociaciones ha fracasado en repetidas ocasiones.

Por lo tanto, dentro de Irán, debe parecer que las amenazas de escalada militar de Trump carecen de credibilidad.

Irán también esperó la decisión del presidente estadounidense sobre si asistiría a las conversaciones propuestas en Islamabad, lo que le permitió proyectar una imagen de fortaleza.

Incluso, la aversión de Trump a una guerra mayor sugiere que Irán podría haber recuperado parcialmente su facultad de atacar a los estados del Golfo y, por ende, su capacidad de disuasión estratégica.

“No importa lo que diga el presidente, el vicepresidente o el secretario de guerra. No tiene ninguna influencia en los cálculos iraníes”, declaró Danny Citrinowicz, exjefe de la rama de la inteligencia militar israelí para Irán, a Jim Sciutto en CNN International.

“Desde el punto de vista de los iraníes, ellos tienen la ventaja. Y si Estados Unidos quiere intensificar el conflicto, lo hará. Y si (Estados Unidos quiere) un acuerdo, tendrá que aceptar los 10 puntos que les enviaron a través de los paquistaníes”, declaró Citrinowicz, refiriéndose a una propuesta iraní anterior que incluía muchas exigencias rechazadas por Estados Unidos.

Un optimista podría esperar que la prórroga indefinida del alto el fuego abra un espacio para que la diplomacia funcione.

Si Trump realmente se refiere a que durará hasta que concluyan las conversaciones, podría estar hablando de semanas o meses, ya que las negociaciones con Irán siempre son laboriosas.

Cuanto más dure el alto el fuego, menos dispuesto estará Trump a pagar el precio de romperlo.

Indirectamente, esto podría darle al presidente lo que necesita: la suspensión de una guerra que ha mermado su popularidad y la economía global, y que amenaza con impulsar una ola demócrata en las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, Trump es conocido por su carácter voluble. Irán cree que, al menos en dos ocasiones —antes de los ataques contra sus centrales nucleares el año pasado y antes de la guerra de este año—, Estados Unidos pareció interrumpir un proceso diplomático con ataques.

Pero un alto el fuego no resolverá de forma permanente los mayores problemas de Trump.

El estrecho de Ormuz, una ruta vital para el tránsito de petróleo, permanece cerrado debido a las amenazas iraníes.

De hecho, el liderazgo iraní restante, probablemente dominado ahora por los sectores más radicales de las fuerzas militares, es aún más extremista que antes de la guerra.

Irán aún posee uranio altamente enriquecido que le permitiría reactivar un programa nuclear, incluso si el material se encuentra enterrado bajo sus centrales nucleares. Y su pueblo sigue reprimido.

El reto para los diplomáticos, tanto de Pakistán como de otros países, será encontrar la manera de que Trump pueda atribuirse algún tipo de victoria.

Un posible detonante podría ser el bloqueo estadounidense de los puertos y barcos iraníes.

Algunos analistas creen que fue una mala idea, que sin duda dificultará que Irán salve las apariencias y participe en las conversaciones. Otros, en cambio, le atribuyen el mérito de haberle brindado una nueva ventaja a Trump.

Una posible solución sería que Estados Unidos intentara negociar el levantamiento del bloqueo a cambio de que Irán accediera a abrir el estrecho.

Posteriormente, un proceso diplomático más formal podría abordar cuestiones espinosas como el programa nuclear iraní, su amenaza de misiles y sus exigencias de alivio de las sanciones.

Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, elogió al Gobierno por tomarse un respiro. “Darles tiempo y dejarles la pelota en su tejado, permitiéndoles proponer algo en lugar de imponerles la postura estadounidense, creo que es mucho mejor”, declaró Haass a Kasie Hunt de CNN. “Así evitamos tener que presentar algo que parezca poco realista o, desde su punto de vista, un insulto a su dignidad u orgullo”.

No hay garantía de que Irán responda favorablemente, incluso si tiene un gran incentivo para aliviar la grave crisis económica que obstaculiza la reconstrucción militar.

Y el bloqueo estadounidense podría tardar en surtir efecto por completo, superando la paciencia política de Trump o la capacidad de la economía global para soportar el cierre del estrecho.

Los brutales líderes de Teherán podrían estar dispuestos a someter a su pueblo a un sufrimiento prácticamente ilimitado.

Es posible que Irán nunca acepte ceder definitivamente su influencia en el estrecho de Ormuz. Esto se debe a que esta guerra ha dejado claro que cualquier ataque futuro contra la República Islámica conllevará el cierre de la vía marítima y una devastación económica mundial.

Puede que haya algo de cierto en las afirmaciones del Gobierno de que los bombardeos estadounidenses e israelíes fueron un triunfo operacional que debilitó la amenaza regional y nuclear de Irán y quizás incluso su maquinaria de represión interna asesina.

Pero la decisión inicial de Trump de ir a la guerra, y el efecto acumulativo de semanas de sus posiciones contradictorias, su estrategia confusa y sus declaraciones erráticas, presentan el riesgo de encaminar a Estados Unidos hacia una derrota estratégica.

Es decir, a menos que el presidente —y un esfuerzo más amplio de actores internacionales clave— pueda usar su decisión de evitar nuevos ataques para encontrar una solución.

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