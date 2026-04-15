La amenaza de tornados aumenta en el centro de Estados Unidos un día después de los destructivos tornados en Kansas

Por los meteorólogos Chris Dolce, Briana Waxman y Hanna Park, CNN

La semana de fuertes tormentas que podrían azotar el centro de Estados Unidos comenzó con fuerza el lunes, con varios tornados que demolieron edificios en Kansas, fuertes lluvias que dejaron vehículos atrapados en calles inundadas en Wisconsin y granizo del tamaño de pelotas de béisbol que azotó partes de tres estados.

El martes resultó ser igual de peligroso, con varios tornados que causaron daños en partes de Iowa y Wisconsin, incluyendo una casa destruida y daños estructurales importantes en varios edificios.

Decenas de millones de personas, desde la frontera entre Texas y México hasta la región de los Grandes Lagos, corren el riesgo de sufrir fuertes tormentas el martes, incluyendo Chicago, Milwaukee, Des Moines (Iowa) y Oklahoma City, donde existe una amenaza de nivel 3 de 5 por granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas y tornados.

Se han emitido tres avisos de tornado que afectan a más de 22 millones de personas en las llanuras del centro-sur y en partes del Alto Medio Oeste.

Las inundaciones peligrosas también son motivo de preocupación, especialmente en las zonas del norte de Michigan, anegadas por las inundaciones, donde los ríos ya llevan un caudal elevado, y en Wisconsin, donde las presas también corren el riesgo de colapsar.

En la zona fría del sistema de tormentas, las condiciones de nieve en las zonas altas de las Montañas Rocosas de Colorado contribuyeron a un choque múltiple de 75 vehículos en la I-70, a las afueras de la estación de esquí de Loveland, según la Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek.

En Wisconsin, se confirmó que un tornado azotó las cercanías de Union Center el martes, después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una inusual alerta de tornado por “situación particularmente peligrosa”.

El lunes se registraron más de una decena de informes de tornados en partes del este de Kansas, el norte de Iowa, el sur de Minnesota y el norte de Wisconsin.

Un tornado dañó alrededor de 100 estructuras, incluyendo graneros, viviendas y negocios, en el condado de Miami, Kansas, informó el subcomisario Matthew Kelly. Entre 50 y 60 de las estructuras quedaron completamente destruidas o sufrieron daños considerables, añadió. La mayor parte de los daños se concentraron en la localidad de Hillsdale, indicó Kelly. Según el servicio meteorológico, basándose en los daños ocasionados, el tornado ha sido clasificado preliminarmente como EF2, con vientos de hasta 185 km/h.

A pesar de la destrucción, no se cree que haya nadie desaparecido y solo se reportó una persona con heridas leves. Los equipos de rescate registraron las propiedades afectadas durante toda la noche y también durante el día, abundó Kelly.

Varios edificios quedaron destruidos tras el paso de un tornado por el condado de Linn, en Kansas, según declaró a CNN Randy Hegwald, director de gestión de emergencias del condado. Una comunidad lacustre al sureste de Mound City sufrió un impacto directo, pero solo se han reportado algunos heridos leves, añadió Hegwald.

Según la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Franklin, la tormenta también causó daños estructurales en la cercana Ottawa.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, emitió el martes una declaración verbal de desastre “para garantizar que los condados cuenten con los recursos necesarios para su recuperación”.

La caída de granizo del tamaño de una pelota de béisbol o incluso más grande azotó partes del sur de Minnesota, el centro de Wisconsin y el este de Kansas.

Varias estructuras resultaron dañadas en la zona y las líneas eléctricas quedaron caídas, aunque hasta el martes por la noche no se habían reportado heridos ni fallecidos, según declaró a CNN Jeremy Bonikowske, director de emergencias del condado de Juneau.

Se prevé que el miércoles traiga otra ronda de fuertes tormentas, pero los daños causados ​​por el viento y el granizo, más que los tornados, parecen ser la mayor preocupación en la mayoría de las zonas.

El extremo norte de Texas, Oklahoma y el sureste de Kansas tienen la mayor probabilidad de sufrir tormentas severas de mayor impacto, pero la zona de riesgo se extiende hasta el valle superior del Misisipi.

Y eso no es todo.

Una oleada más de energía de la corriente en chorro encenderá una ronda final de tormentas eléctricas potentes el viernes, especialmente desde Oklahoma hasta Iowa, pero es demasiado pronto para determinar la fuerza de su impacto. Se prevén tornados intensos, granizo destructivo y fuertes vientos.

Este sistema podría generar una última oleada de tormentas severas el sábado en la región sur de los Grandes Lagos y el valle de Ohio. El centro de Estados Unidos, castigado por las tormentas, finalmente disfrutará de un respiro de varios días a partir del domingo, gracias a un cambio en el patrón meteorológico que también traerá consigo un descenso de las temperaturas.

Las múltiples lluvias previstas para esta semana podrían provocar inundaciones repentinas y agravar las crecidas de los ríos que ya afectan a Michigan y Wisconsin.

La región se encuentra anegada tras registrar uno de los inicios de primavera más lluviosos de su historia. El deshielo ha agravado las inundaciones en el norte de Michigan y Wisconsin.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, otra ronda de lluvias que se espera llegue el martes por la noche ha provocado una alerta de nivel 2 de 4 por inundaciones repentinas en el sureste de Wisconsin y el sur de Michigan.

Los bomberos de Suamico, Wisconsin, justo al norte de Green Bay, rescataron a tres personas de una casa inundada mientras los niveles del agua seguían subiendo, según un comunicado del departamento de bomberos publicado el martes por la mañana.

En el condado de Waupaca, Wisconsin, la preocupación por el posible fallo de la presa de Big Falls ha provocado evacuaciones preventivas en varias comunidades situadas aguas abajo de la presa, hasta la ciudad de New London, declaró a CNN Zachary Van Asten, director de gestión de emergencias del condado.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió el martes por la mañana una alerta de inundación repentina para las zonas a lo largo del río Little Wolf y otros arroyos y desagües aguas abajo, citando la “falla inminente” de la presa.

La presa no ha cedido y ha sido reforzada con sacos de arena y rocas para evitar que el agua la rodee, informó Van Asten.

La presa de Big Falls no es la única en riesgo: todos los embalses del condado están llenos y bajo constante vigilancia, según Van Asten. “Nuestros ríos están ahora mismo en niveles de inundación, así que tenemos agua por todas partes”, afirmó.

En Cheboygan, Michigan, las autoridades han emitido un aviso para evacuar las zonas bajas a lo largo del río Cheboygan debido a una rotura en el dique de la cuenca del río Little Black, indicando a los residentes que se dirijan al sur de la ciudad, indicó la oficina del sheriff.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por inundaciones repentinas para algunas zonas del condado, vigente hasta el miércoles por la mañana.

El aviso de evacuación “no guarda relación con las actividades actuales” en la esclusa y presa del condado de Cheboygan, cmentó el sheriff, donde los niveles de agua continuaron subiendo mientras las autoridades indicaban a los residentes que se prepararan para posibles evacuaciones en la zona.

El martes a las 17:30, el nivel del agua alcanzó los 20 cm desde la parte superior de la presa, varios cm más que el día anterior.

Según el Departamento de Recursos Naturales de Michigan, se activaría una orden de evacuación si el nivel del agua descendiera 2 cm por debajo de la parte superior.

Se están produciendo o se prevé que se produzcan inundaciones importantes esta semana en casi una docena de lugares a lo largo de los ríos de Michigan y Wisconsin.

Uno de ellos es el río Manistee, cerca de Sherman, Michigan, que el martes superó su nivel récord de inundación en más de 30 centímetros.

Se prevé que el río Muskegon, cerca de Evart, Michigan, alcance un nivel de inundación importante (4 m) para el jueves. Las urbanizaciones situadas a lo largo del río, aguas arriba de la ciudad, sufrirían graves inundaciones a ese nivel, lo que podría provocar evacuaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Con información de la meteoróloga Dakota Smith.