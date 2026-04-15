Las 5 cosas que debes saber este 15 de abril

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EE.UU. levanta sanciones a bancos estatales de Venezuela. Sheinbaum sube el tono contra detenciones de ICE. Celia Cruz, ahora en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se ha “implementado por completo” y ha paralizado la mayor parte de la actividad económica de Teherán en tan solo un día y medio, declaró el miércoles el jefe del Comando Central de Estados Unidos. La decisión del Gobierno de Trump muestra que por ahora no tiene intención de ceder, lo que conlleva un riesgo sustancial, y no solo para la economía. Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos que se opusieron al conflicto ven cómo se está convirtiendo en su pesadilla política y económica. Análisis.

El Gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones que mantenía desde 2017 contra bancos de Venezuela, una medida que se suma a la distensión de las relaciones entre ambos países desde que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en un operativo militar estadounidense y Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada.

El conteo de votos en Perú avanza con más lentitud que en las dos elecciones previas y sin un plazo concreto para tener resultados oficiales, con un reñido escenario entre los candidatos que aspiran a acompañar a Keiko Fujimori a segunda vuelta. El conteo de votos ha sido el más complicado de la historia del país, con cinco elecciones simultáneas y una boleta gigante que incluye a decenas de partidos políticos para los 27 millones de electores habilitados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subió este martes el tono de su reclamo por las detenciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y dijo que hay muchos mexicanos en ese país cuyo “único delito” es no tener documentos migratorios.

Un hombre baleado por ICE en California enfrenta cargos por agredir a un agente federal con su automóvil

Aunque lo desean, algunos venezolanos no pueden “autodeportarse” de EE.UU. ¿Por qué?Obras del muro de EE.UU. alteran cerro sagrado de pueblo indígena en el norte de México

En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, las amenazas contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ensombrecen el proceso. La situación ha sido recibida con preocupación por el Gobierno, que ha pedido a la Fiscalía General que investigue el origen de estas amenazas en redes sociales.

¿Cuál es el aeropuerto más transitado del mundo?

A. Hartsfield-Jackson Atlanta.

B. Tokyo Haneda.

C. Dallas Fort Worth.

D. London Heathrow.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Conocí a la mujer que transmite su vida 24/7 en streaming de Twitch y me impactó

CNN acompaña a una streamer que transmite su vida 24/7 y descubre cómo el streaming refleja nuestra propia dependencia digital: la búsqueda de atención, dinero y conexión en un mundo siempre en línea.

Celia Cruz, ahora en el Salón de la Fama del Rock & Roll

El “¡Azúcar!” de Celia Cruz se coló al Salón de la Fama del Rock & Roll: la institución anunció la lista de artistas admitidos en este año y, de manera honorífica, incluyó a la cantante cubana fallecida en 2003 a los 77 años en la categoría de “Influencia temprana”. Estos son los otros artistas admitidos en 2026.

El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en los cuartos de final de la Champions

El “Blaugrana” se impuso 2 a 1 este martes, pero el “Colchonero” ganó la serie por 3-2 gracias al 2 a 0 conseguido en el Camp Nou. El Atleti espera rival para semifinales: Arsenal de Inglaterra o Sporting Lisboa de Portugal.

3,1 %

El FMI ahora prevé un crecimiento global de 3,1 % en 2026, una rebaja de 0,2 puntos porcentuales frente a su pronóstico de enero por la guerra con Irán.

“No podré dejar de buscarla”

—Lo dijo Brian Hooker, esposo de la mujer desaparecida en Bahamas, tras haber sido detenido, interrogado y luego liberado sin cargos.

Era el mejor jugador del mundo y erró el penal clave en la final del Mundial

El 17 de julio de 1994 quedó marcado como uno de los días más tristes de la historia para la selección italiana y, especialmente, para Roberto Baggio. La figura más rutilante del Mundial falló el penal decisivo, lo que le dio el Mundial de EE.UU. al Brasil liderado por Romario. La imagen de Baggio, entre petrificado y resignado por el error, se convirtió en un momento icónico de la Copa del Mundo. Hugo Manu Correa relata la historia detrás de una herida que tardó años en cicatrizar para el crack italiano.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, centro de operaciones de Delta Air Lines en la capital de Georgia, vuelve a ser el número uno del mundo en tráfico de pasajeros.

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