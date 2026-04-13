Estados Unidos casi ausente en Cannes, pero España tendrá una presencia histórica

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

El festival de cine de Cannes, famoso por su pompa y circunstancia, presentó el jueves la lista oficial de las películas invitadas a participar en 2026 en la competencia por su máximo galardón: la Palma de Oro. Y si bien hay muchos directores de renombre mundial, lo que brilla casi por su ausencia total es la participación de producciones estadounidenses.

Es bien sabido que la presencia de estrellas de Hollywood –por su relevancia mundial– en las alfombras rojas de este y otros encuentros de su tipo, son un gancho para atraer la curiosidad del público y la cobertura de la prensa internacional.

Pero este año, solo una película estadounidense, “The Man I Love” del realizador Ira Sachs, figura en el grupo de 21 competidoras.

España, en cambio, celebra el que este año tenga tres películas de su más reciente cosecha en tan selecto grupo. De igual manera, el año pasado, este país hispanoamericano celebraba el que, también por primera vez en 37 años, dos de sus producciones fueran invitadas a la competencia oficial: “Romería”, de Carla Simón, y “Sirāt”, de Oliver Laxe. Esta última, recibió el Premio del Jurado, algo así como el tercer reconocimiento más importante de la competencia.

En esta ocasión, las películas españolas en competencia son “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar y la única que ya está siendo exhibida en las salas de cine de su país, y las dos próximas a estrenarse “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, y “La bola negra”, del dúo creativo conocido como “Los Javis”: Javier Ambrossi y Javier Calvo. (“Amarga Navidad” es distribuida por Warner Bros. Pictures, que, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Con el anuncio oficial de las películas que aspiran a la Palma de Oro, también se revelaron los nombres de obras que integran secciones especiales como “Una cierta mirada” o que simplemente tendrán su premiere mundial en esta ciudad costera del sur de Francia, como “Diamond”, un nuevo proyecto como director del músico y actor Andy García, o “Propeller One-Way Night Coach”, la ópera prima de John Travolta como realizador.

Gracias a García y a Travolta, la prensa de Hollywood tendrá entonces más caras de Hollywood a las cuales fotografiar, y no solo tendrá que conformarse con el reparto de la película en competencia “The Man I Love”, encabezado por Rami Malek.

Además, las directivas del festival de Cannes anunciaron el jueves que aún faltan algunos títulos por revelarse y entre ellos, creemos, podría haber más películas Made in the USA.

“Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar

“Parallel Tales”, de Asghar Farhadi

“A Woman’s Life”, de Charline Bourgeois-Tacquet

“La bola negra”; de Javier Calvo & Javier Ambrossi

“Coward”, de Lukas Dhont

“Das Geträumte Abenteuer”, de Valeska Grisebach

“All of Sudden”, de Ryûsuke Hamaguchi

“The Unknown”, de Arthur Harari

“Another Day”, de Jeanne Herry

“Sheep in the Box”, de Hirokazu Kore-eda

“Hope”, de Na Hong-jin

“Nagi Notes”, de Koji Fukada

“Gentle Monster”, de Marie Kreutzer

“Notre salut”, de Emmanuel Marre

“Fjord”, de Cristian Mungiu

“The Birthday Party”, de Léa Mysius

“Moulin”, de László Nemes

“Fatherland”, de Pawel Pawlikowski

“The Man I Love”, de Ira Sachs

“El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen

“Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev

El Festival de Cine de Cannes se inicia este año el 12 de mayo y culmina el 23 de mayo. Para más información, se puede consultar su sitio web oficial.

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