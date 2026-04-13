El primer avistamiento de un “jaguar de las nubes” en 10 años despierta esperanza en Honduras

Por Jack Guy, CNN

Las cámaras trampa han fotografiado a un jaguar en lo alto de la cordillera hondureña de la Sierra del Merendón, la primera vez que se detecta al gran felino allí en una década.

En imágenes compartidas en exclusiva con CNN, el macho solitario, conocido como un “jaguar de las nubes”, fue avistado el 6 de febrero, a unos 2.200 metros de altitud en un bosque de alta montaña, una señal positiva para la nación centroamericana que intenta un giro ambiental.

Los jaguares han perdido el 49% de su área de distribución histórica en las Américas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayor población vive en la Amazonia, pero todas las demás poblaciones están clasificadas como en peligro o en peligro crítico.

En Honduras los jaguares están protegidos, aunque enfrentan desafíos.

“La deforestación y la caza furtiva son las mayores amenazas, y hemos estado trabajando para abordar ambas”, dijo Franklin Castañeda, director de país en Honduras de la organización de conservación de felinos silvestres Panthera, que captó las imágenes del jaguar.

Un joven jaguar macho captado por una cámara en la cordillera de la Sierra del Merendón de Honduras el 6 de febrero de 2026. El avistamiento fue la primera vez que se había visto un jaguar en la cordillera en una década.

Entre 2001 y 2024, la nación centroamericana perdió 1,5 millones de hectáreas (3,7 millones de acres) de cobertura arbórea — el 19% de su total — según Global Forest Watch. La agricultura permanente, como las plantaciones y las tierras de pastoreo, fue la razón abrumadoramente principal.

El gobierno se ha comprometido a frenar la deforestación para finales de la década, así como a restaurar 1,3 millones de hectáreas (3,2 millones de acres) de bosque. Su Plan Cero Deforestación 2029 declaró un estado de emergencia ambiental para proteger los bosques y la vida silvestre, utilizando una fuerza de patrulla militar compuesta por 8.000 efectivos para disuadir y prevenir la actividad agrícola y maderera ilegal.

Mientras tanto, se cree que la caza furtiva de especies presa del jaguar, como el venado corzo, el pecarí y la iguana, afecta el suministro de alimento del gran felino.

Pero en la cordillera del Merendón, hay señales de éxito ambiental.

El bosque montañoso, junto con otros llamados bosques nubosos en Honduras, ha estado protegido desde 1987, cuando los responsables de políticas reconocieron su importancia como cuencas hidrográficas vitales para las comunidades vecinas.

“No lo sabían entonces, pero ahora sabemos que también estaban protegiendo un hábitat muy importante para los jaguares”, dijo Castañeda.

Sin embargo, la actividad ilegal y la pérdida de biodiversidad no se erradicaron por completo, y en los últimos años Panthera y sus socios han intensificado los esfuerzos de vigilancia, incluidos patrullajes de guardaparques, cámaras trampa y monitores acústicos ocultos, así como un programa para reintroducir especies presa del jaguar. Panthera dice que la caza furtiva ha disminuido, y que la protección y la revitalización han hecho que el bosque sea más favorable para los grandes felinos.

“Parece que estamos viendo una recuperación de los grandes felinos en general”, dijo Castañeda.

En 2021, después de 17 años de estudios, el proyecto detectó pumas en la cordillera por primera vez, y desde entonces ha habido múltiples avistamientos. También se han avistado ocelotes, yaguarundíes y margays, lo que significa que el área alberga las cinco especies de felinos silvestres que se sabe que existen en Honduras.

La mayoría de los jaguares viven por debajo de los 1.000 metros (3.281 pies) y los jaguares de las nubes son excepcionalmente raros. Solo ha habido un puñado de avistamientos, incluidos en Costa Rica y México. No está claro si se trata de un comportamiento nuevo o de algo que anteriormente había pasado desapercibido debido a lo remoto de las zonas de gran altitud, explicó la Dra. Allison Devlin, directora del programa de jaguares en Panthera.

Ha habido solo tres registros de jaguares a gran altitud en Honduras, el último en 2016. (El avistamiento de 2016 llevó a Panthera y a sus socios, incluidos Wildlife Without Borders y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., a establecer un corredor de vida silvestre protegido en la sierra de Merendón entre Honduras y Guatemala).

Castañeda calificó el nuevo avistamiento como “impresionante”, y dijo que la montaña donde se vio al gran felino había sido monitoreada durante los últimos 15 años, y de forma continua durante los últimos 10 años.

Los jaguares no son animales hogareños; los registros en Honduras muestran que recorren 10 kilómetros (6,2 millas) en una sola noche, y hay documentación de individuos que viajan hasta 400 kilómetros (249 millas) cerca de la frontera entre EE. UU. y México, dijo Castañeda.

La sierra de Merendón no alberga una población residente, y el joven macho probablemente se desplazaba a lo largo del corredor de vida silvestre desde el oriente de Honduras hacia Guatemala o viceversa en busca de hembras, especuló Castañeda.

Hay dos poblaciones en Izabal, Guatemala (Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y Reserva de Protección de Manantiales Cerro San Gil) y dos en Honduras (Parque Nacional Pico Bonito y Parque Nacional Jeannette Kawas) de las que el jaguar podría haber provenido, dijo. Se cree que las poblaciones en Honduras son pequeñas: 10-18 jaguares en el Parque Nacional Jeannette Kawas y 20-50 en el Parque Nacional Pico Bonito. El movimiento entre poblaciones es esencial para mantener la diversidad genética.

Devlin sostuvo que el avistamiento demostró “que la protección del hábitat en todas las elevaciones, incluidas aquellas que la gente quizá no consideraría fácilmente que apoyan el paso o los territorios de felinos silvestres, necesita conservación para especies adaptables y de amplio rango como el jaguar y el puma.”

El corredor de Merendón forma parte de una red más amplia llamada la Iniciativa del Corredor del Jaguar, detallada por primera vez en 2018 como parte de la Hoja de Ruta de Conservación del Jaguar 2030 para las Américas. El corredor de vida silvestre se extiende desde México hasta Argentina, y comprende 30 paisajes de conservación. Panthera participa en esfuerzos de conservación en 11 de las 18 naciones que albergan jaguares.

El avistamiento en Honduras no es la única noticia positiva para los jaguares: este mes, un censo nacional en México reportó un aumento del 10% en la población de jaguares silvestres del país, que pasó de 4.800 en 2018 a 5.326.

El mes pasado, en Brasil, en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre las Especies Migratorias de la ONU (CMS COP15), se adoptó un nuevo marco internacional para la protección del jaguar — “un hito para la conservación del jaguar”, dijo Devlin.

“Los gobiernos que albergan jaguares ahora emprenderán acciones significativas para coordinarse y cooperar entre sí para proteger a esta carismática especie y su hábitat; apoyar la coexistencia entre jaguares, pueblos indígenas y comunidades locales; mejorar el monitoreo de las poblaciones; y abordar la matanza ilegal de la especie”, explicó.

Las organizaciones no gubernamentales seguirán teniendo un papel importante. El director de Panthera en Honduras dijo que la organización está colaborando con Rainforest Trust para establecer una nueva área protegida en los próximos dos años llamada Refugio de Vida Silvestre Guanales, que comprende campamentos de investigación de gran altitud y sitios de biodiversidad, conectando el Parque Nacional Cusuco en Honduras con la Reserva Sierra Caral en Guatemala. El resultado será un nuevo corredor para felinos silvestres, fortaleciendo y protegiendo el área de distribución del jaguar.

“La conectividad es la clave para el futuro del jaguar”, dijo Devlin.

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