¿Por qué la administración Trump tiene dificultades para deportar a migrantes a países desconocidos?

Por Priscilla Alvarez y Michael Williams, CNN

En una mañana reciente de abril, Stephen Miller encabezó una llamada entre varias agencias con una pregunta: ¿por qué los países no estaban aceptando a más deportados desde Estados Unidos?

En el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, el arquitecto de su agenda migratoria había supervisado una maquinaria de deportación que, según el Departamento de Seguridad Nacional, ha expulsado del país a más de 675.000 inmigrantes indocumentados.

Eso está por debajo del objetivo de la administración de 1 millón de deportaciones al año, aunque funcionarios de Seguridad Nacional sostienen que cientos de miles de otras personas han salido del país voluntariamente.

Así que, en un esfuerzo por sortear a algunos países que se negaban a readmitir a sus ciudadanos, la administración ideó un plan para firmar acuerdos con otros países para que aceptaran deportados independientemente de si eran de esos países o incluso si hablaban el idioma.

Sin embargo, aunque alrededor de dos decenas de países —que abarcan desde África y Asia Central hasta América Latina— siguieron suscribiendo acuerdos o memorandos de entendimiento para aceptar deportados desde Estados Unidos, ese plan solo ha representado una fracción mínima de las deportaciones.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios no partidista, estimó que 15.000 personas fueron deportadas a terceros países —13.000 de ellas enviadas a México— entre enero y diciembre de 2025. Los acuerdos con cada país varían: algunos ofrecen más detalles que otros, incluidos parámetros sobre a quién se aceptará.

“La Administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. El Departamento de Estado dijo de manera similar en un comunicado que “implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado”.

El único país que ha aceptado un número significativo de migrantes deportados de otros países es México, y eso mediante un acuerdo que comenzó durante la administración del presidente Joe Biden. Algunos países firmaron acuerdos, pero no se sabe públicamente si han aceptado a algún migrante.

Miller pareció frustrado en la llamada y dirigió su enojo a funcionarios del Departamento de Estado, según dos funcionarios estadounidenses. A pesar de haber alcanzado todos estos arreglos con países lejanos para aceptar migrantes desde Estados Unidos, la expulsión de inmigrantes hacia esos países parecía haberse estancado; o quizá nunca haber comenzado realmente.

Su mensaje a los funcionarios fue claro: si no podían lograr que los países avanzaran más rápido y aceptaran a más personas, él se involucraría.

“Está al límite con esto”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que no ha habido quejas internas sobre el ritmo del programa, sino conversaciones sobre trabajar con más países en acuerdos de expulsión a terceros países, argumentando que esos arreglos han permitido a Estados Unidos expulsar a inmigrantes con antecedentes penales cuyos países de origen no los aceptan.

El intenso impulso por conseguir que países acepten deportados desde Estados Unidos es una parte crítica de la estrategia agresiva de la administración Trump para cumplir la promesa de campaña del presidente de deportaciones masivas.

Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado desafíos para deportar a ciertas nacionalidades de regreso a sus países de origen, ya sea por relaciones diplomáticas tensas entre Estados Unidos y esos países, o por los antecedentes penales de algunos de los ciudadanos que Estados Unidos pedía que esos países readmitieran.

El impulso de la administración para deportar migrantes a terceros países busca cumplir dos objetivos: sortear la cooperación de países que no trabajarían con Estados Unidos y servir como elemento disuasorio para migrantes que estén pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, para que no sean enviados a un país desconocido a miles de kilómetros de su hogar.

Aproximadamente 13.000 personas de nacionalidad no mexicana fueron enviadas por Estados Unidos a México durante el primer año del mandato de Trump, y probablemente unos pocos miles más ya este año, según datos recopilados por Refugees International y Human Rights First.

Este arreglo es una extensión de un programa que comenzó bajo la administración de Biden, que en 2022 anunció que expulsaría a México al creciente número de migrantes venezolanos que cruzaban entonces la frontera sur.

“El acuerdo informal con México continúa, y ahí es donde la gran mayoría de los nacionales de terceros países han sido realmente deportados”, dijo Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International.

En virtud de los acuerdos, los países aceptan —a menudo a cambio de dinero, favores políticos o ambas cosas— recibir a inmigrantes procedentes de Estados Unidos que no son ciudadanos de esos países. Muchos de los esfuerzos para deportar a estos nacionales de terceros países se han enfrentado a impugnaciones legales.

Aparte de México, otros países han aceptado, como máximo, a unos pocos cientos de deportados —como El Salvador, Panamá, Costa Rica y Uzbekistán— según el recuento de Refugees International y Human Rights First.

Países como Eswatini, Guatemala y Guinea Ecuatorial han aceptado cada uno desde un puñado hasta varias decenas de migrantes, mientras que parece que se ha enviado a menos de 10 a Ruanda, Sudán del Sur y Kosovo.

No se sabe públicamente que más de 10 países que aparentemente tienen arreglos o acuerdos hayan aceptado a algún deportado. Eso no incluye a la República Democrática del Congo, que anunció su propio acuerdo con Estados Unidos apenas este mes.

El portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

Los acuerdos se presentan principalmente en dos formas: mediante arreglos en los que personas con órdenes finales de expulsión están siendo deportadas a terceros países, y mediante Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, en los que solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido terminadas en Estados Unidos son enviados a solicitar asilo en otros países.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar migrantes a países desconocidos comenzaron temprano en el segundo mandato de Trump. En marzo de 2025, Estados Unidos —invocando una autoridad en tiempos de guerra bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) del siglo XVIII— comenzó a deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados en la notoria prisión de máxima seguridad CECOT de ese país.

Para el verano, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos estaba “buscando activamente otros países para que reciban a personas de terceros países”.

“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países; ¿harían eso como un favor para nosotros?’ Y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”, dijo.

Otro intento de alto perfil ocurrió el año pasado, cuando un grupo de migrantes, inicialmente con destino a Sudán del Sur, fue retenido por Estados Unidos en una base militar en Djibouti. Los migrantes, incluidos algunos de Cuba, Vietnam y Laos, fueron mantenidos en un contenedor marítimo Conex reconvertido. Eso provocó una demanda y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que permitió a Estados Unidos reanudar la deportación de migrantes a países distintos de su país de origen con un aviso mínimo.

También estuvo el caso de Kilmar Ábrego García, a quien la administración Trump ha intentado deportar repetidamente a África desde que el inmigrante salvadoreño regresó tras su detención en la megacárcel de El Salvador, donde jueces habían dictaminado previamente que no debía ser deportado.

En febrero, los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicaron un informe que describía los costos asociados con las expulsiones a terceros países. El informe concluyó que la administración “ha gastado decenas de millones de dólares para trasladar a un número relativamente pequeño de migrantes a terceros países, en algunos casos pagando más de un millón de dólares por persona”.

El programa, según el informe, tuvo “poco impacto medible” en la agenda de deportaciones de la administración.

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