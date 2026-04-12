Algunos republicanos de Texas intensifican las críticas a los musulmanes para movilizar a los votantes de las primarias

Por Aleena Fayaz, CNN

Participando en una contienda polémica para conservar su escaño, el senador John Cornyn difundió un anuncio prometiendo luchar contra el “islam radical”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, oponente de Cornyn en la segunda vuelta del 26 de mayo, acusó a su rival de ayudar a “afganos islámicos radicales a invadir Texas”.

El representante Chip Roy, que compite para reemplazar a Paxton como fiscal general en una segunda vuelta el próximo mes, ha alegado sin pruebas que partes del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, hogar de miles de musulmanes, se han convertido en lo que algunas mujeres texanas creen que son “zonas vedadas” en las que se sienten “cada vez más incómodas, como si de alguna manera estuvieran viviendo en Medio Oriente”.

Ciertos republicanos en Texas han hecho de la retórica antiislámica parte de sus campañas de primarias, argumentando que los musulmanes han hecho que el estado sea menos seguro. Ese es un mensaje notable en el estado conservador más grande del país, y uno que es repetido por un puñado de republicanos a nivel nacional, incluidos miembros del Congreso.

Los temas fronterizos han animado durante mucho tiempo a los conservadores —en particular en Texas, que tiene el tramo más largo de la frontera entre EE.UU. y México de cualquier estado— y se consideraron críticos para la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

Vinny Minchillo, un estratega republicano con sede en Plano, Texas, dijo que, con la inmigración ilegal alcanzando mínimos durante la presidencia de Trump, tenía sentido que los candidatos del Partido Republicano apuntaran a otra preocupación relacionada con la inmigración y que la oposición a la ley sharía, o ley religiosa islámica, en particular, era un acierto en las primarias.

“Está funcionando tan bien como cualquier cosa que haya visto con los votantes republicanos de Texas”, dijo Minchillo, quien trabajó en el equipo de medios de la campaña de reelección de Bush en 2004 y en la candidatura de Mitt Romney en 2012. “Es oro puro”.

Líderes musulmanes que viven en Texas sostienen que el aumento de la retórica pone en peligro a sus comunidades y difunde conceptos erróneos sobre la ley sharía y sobre el islam en general.

“Estos congresistas y estos representantes estatales viven en vecindarios donde viven musulmanes. Compran en tiendas donde compran musulmanes”, dijo Sameena Karmally, una musulmana indoestadounidense que vive en el condado de Collin y que anteriormente se postuló para la Cámara estatal en 2014.

En particular con el estallido de la guerra con Irán, argumentó Karmally, “necesitan algún tipo de demonio y vamos a ser nosotros”.

La reciente Conferencia de Acción Política Conservadora en Grapevine, Texas, se apoyó en el tema, presentando un panel llamado “No le impongas la sharía a mi Texas”, en el que un orador, el expresidente del Partido Republicano del condado de Tarrant, Bo French, denunció lo que llamó la “islamización de Texas y de Estados Unidos”.

Y varios republicanos a nivel nacional, por su parte, han pedido la deportación de todos los musulmanes o su exclusión de la vida pública. El representante Andy Ogles, de Tennessee, escribió: “Los musulmanes no pertenecen a la sociedad estadounidense. El pluralismo es una mentira”. El representante texano Brandon Gill dijo: “Nunca detendremos la ley sharía hasta que detengamos la inmigración musulmana”. El representante Randy Fine, de Florida, publicó: “Si nos obligan a elegir, la elección entre perros y musulmanes no es difícil”.

Varios candidatos en Texas han señalado un tiroteo mortal en Austin, la capital del estado, en el que el sospechoso, un ciudadano estadounidense naturalizado de Senegal, atacó un distrito de vida nocturna llevando una sudadera con capucha con la frase “Propiedad de Alá”.

Roy señaló que el atacante del tiroteo de Austin se convirtió en residente permanente legal en 2006, durante la presidencia del republicano George W. Bush. Reflexionó sobre la pasada “celebración del Partido Republicano de las bondades de la inmigración legal del ‘crisol de razas’” y añadió: “Por esto estamos perdiendo nuestro país; nuestro sistema de inmigración es una broma y debería PAUSAR TODA la inmigración”.

“La ley sharía es incompatible con la Constitución y no puede prevalecer sobre la ley de Texas ni la de Estados Unidos, y seguiré defendiendo sin disculpas el Estado de derecho y la civilización occidental frente a los islamistas que la atacan”, dijo Roy a CNN en un comunicado.

La campaña de Paxton no respondió a las peticiones de comentarios, y la campaña de Cornyn declinó comentar.

La acusación de Paxton de que Cornyn ayudó a “afganos islámicos radicales a invadir Texas” fue una aparente referencia a una legislación que Cornyn copatrocinó en 2021. Cornyn copatrocinó la ley HOPE for Afghan SIVs Act, que aceleró el proceso de inmigración para intérpretes y traductores afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Una fuente familiarizada con la legislación dijo a CNN que el proceso de verificación y el número de visas disponibles para afganos son asuntos separados de la Hope for Afghan SIVs Act de Cornyn, que solo se refería al calendario de un examen médico para afganos y que desde entonces expiró.

Los musulmanes han sido parte de la vida pública en Texas desde hace mucho tiempo y representan aproximadamente el 2 % del estado.

Pero las preocupaciones sobre la ley sharía en el estado se reavivaron en los últimos años con la propuesta de un desarrollo comunitario islámico en el norte de Texas, que ha enfrentado oposición a nivel estatal y federal después de que el terreno fuera comprado en el otoño de 2024.

El East Plano Islamic Center, conocido como EPIC City, es un desarrollo planificado de 162 hectáreas centrado en lo islámico, cerca del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, que incluiría 1.000 viviendas, una mezquita, una escuela religiosa de K-12, un centro de vida para personas mayores y espacios comerciales.

Líderes de Texas, incluidos Cornyn y Paxton, han impulsado investigaciones sobre la comunidad. Cornyn previamente pidió al Departamento de Justicia que examinara denuncias de discriminación religiosa, mientras que Paxton se ha centrado en presuntas violaciones relacionadas con la supervisión estatal y la ley de valores de Texas.

Dan Cogdell, abogado de EPIC City que anteriormente representó a Paxton durante su juicio político, desestimó las afirmaciones sobre la ley sharía en una conferencia de prensa el pasado abril: “Nadie asociado con EPIC, nadie asociado con esa comunidad, sigue la ley sharía ni está a favor de la ley sharía ni está implementando la ley sharía”.

El Dr. Mehmet Salih Sayilgan, profesor asistente de enseñanza en el Departamento de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Georgetown, dice que no ha visto ni oído hablar de ningún intento de promulgar la ley sharía en ningún lugar de Estados Unidos.

Sayilgan dijo que la ley sharía, que define como un conjunto de rituales que siguen los musulmanes, ha coexistido con la Constitución de Estados Unidos desde la época de los Padres Fundadores.

“Seguir la Constitución también es parte de la ley islámica”, dijo, porque el islam enseña que si eres una “minoría en un país, sigue la ley del país”.

Aun así, entre las 10 proposiciones no vinculantes en la boleta de las primarias republicanas de este año había una pregunta que pedía a los votantes si creían que “Texas debería prohibir la ley sharía”. La proposición obtuvo un apoyo abrumador para prohibir la ley sharía en Texas: casi el 95 % de los votantes de las primarias votó “sí”, mientras que el 5 % dijo “no”.

Aunque los resultados no desencadenan una acción inmediata, sí indican a los legisladores cómo se sienten los votantes de cara a la próxima sesión legislativa en enero de 2027, donde podrían incluirse en la agenda proyectos de ley para abordar la ley sharía. En 2017, la Legislatura de Texas aprobó un proyecto de ley que abordaba marcos legales religiosos —la House Bill 45— que prohíbe a la Corte Suprema de Texas aplicar leyes extranjeras en ciertos casos de derecho de familia.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), un grupo de libertades civiles formado para desafiar la discriminación antimusulmana en todo el país, también ha provocado la ira de líderes de Texas, incluido el gobernador Greg Abbott, quien el pasado noviembre designó al grupo —junto con la Hermandad Musulmana (Muslim Brotherhood)— como organización terrorista extranjera y organización criminal transnacional.

Shaimaa Zayan, gerente de operaciones de CAIR Austin, acusó a los republicanos de “deshumanizar” a los musulmanes. “Nos están usando como el ‘coco’ para asustar a la gente y así lograr que voten por ellos. Nos están usando como chivo expiatorio para obtener cargos políticos y poder”, dijo Zayan.

El Dr. Khaled Abou El Fadl, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dice que antes los políticos daban “pasos educados” al decirles a los musulmanes que no eran el enemigo dentro del país.

Trump, de manera destacada, lanzó su primera campaña con la promesa de prohibir la entrada de todos los inmigrantes musulmanes e impuso varias prohibiciones de visado a países de mayoría musulmana.

“La audacia de la tesis de una América cristiana ha avanzado”, dijo Abou El Fadl, y añadió: “Quienes querían cambiar la jurisprudencia de la separación entre la Iglesia y el Estado todavía eran tímidos al respecto y aún no estaban seguros de su capacidad para hacerlo, y, ya sabe, eso salía de manera indirecta, insinuante. Pero las cosas han cambiado”.

El representante estatal demócrata Salman Bhojani, uno de los dos musulmanes en la Cámara de Representantes de Texas, dice que siempre ha habido islamofobia, pero señaló que ahora es “más descarada y aterradora que nunca”.

Pero el alguacil (constable) del condado de Fort Bend, Ali Sheikhani, un pakistaní-estadounidense y republicano, dijo que es un ejemplo claro de que las personas musulmanas son bienvenidas en el Partido Republicano.

Sheikhani dijo a CNN que nunca ha experimentado ningún tipo de represalia por su fe, sino que más bien se sintió acogido por el diverso conjunto de personas que votaron por él.

“Nunca me hicieron sentir que, ya sabe, vengo de fuera o que soy de Pakistán o algo así. Simplemente me tratan como a uno de ellos”, dijo.

La pregunta de cuánto influirá el mensaje antiislámico en las elecciones de mitad de mandato —tanto en Texas como a nivel nacional— provoca respuestas distintas incluso entre estrategas republicanos inmersos en campañas en todo el estado.

Minchillo cree que el tema se nacionalizará, en particular como un “factor diferenciador” entre demócratas y republicanos.

“Si es una oportunidad para avivar a los republicanos y lograr que salgan a votar, van a ver esto”, dijo Minchillo.

Brendan Steinhauser, un estratega republicano con base en Austin, Texas, y la ciudad de Washington, cree que el tema no se mantendrá hasta las elecciones de mitad de mandato. Steinhauser dijo que, al hablar de la ley sharía, las campañas podrían perder a algunos votantes del centro, especialmente si no abordan temas del bolsillo como la economía y el empleo.

“Creo que será bastante limitado en las generales. No espero que los candidatos republicanos hablen tanto de esto en las generales”, dijo Steinhauser. “Porque creo que este tema es un tema de nicho entre republicanos muy duros, conservadores en las primarias”.

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