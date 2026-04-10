Este inesperado producto estrella de Apple despegó gracias a la IA

Por Lisa Eadicicco, CNN

La configuración de computadora en casa de Matt Shumer es un poco más extraña que la de la mayoría.

Él y su compañero de apartamento tienen cada uno una mini computadora de Apple en la cocina, ambos dispositivos trabajando silenciosamente en segundo plano. Todo lo que Shumer tiene que hacer es darle una tarea amplia al asistente virtual que corre en su Mac mini, y este se encarga del resto. Eso incluye acciones que normalmente requerirían escribir, hacer clic y desplazarse, como navegar por sitios web e iniciar sesión en cuentas.

Puede parecer extraño para sus amigos fuera del mundo tecnológico, pero para entusiastas como él, “es como: ‘ah, claro, hay una computadora usándose a sí misma’”, comenta.

Shumer, inversionista en inteligencia artificial y autor de un ensayo viral sobre IA y empleos publicado en febrero, es uno de muchos entusiastas tecnológicos que recientemente compraron un Mac mini para ejecutar el popular agente de IA OpenClaw.

Los aficionados a la IA han estado comprando la pequeña computadora de escritorio plateada de Apple porque reúne los elementos adecuados para ejecutar agentes de IA: un diseño práctico, potencia de procesamiento y un precio relativamente accesible en un momento en que los costos de memoria están aumentando. Apple declinó hacer comentarios para esta historia, pero analistas dijeron a CNN que los envíos de Mac crecieron el año pasado.

El Mac mini se ha convertido en un símbolo de estatus entre los experimentadores de IA, y algunos analistas dicen que su creciente popularidad podría anticipar un cambio más amplio en la forma en que las personas usan las computadoras.

“Creemos que estamos en esta fase altamente transformadora para la industria de las PC”, dijo Linn Huang, analista de la International Data Corporation que sigue el mercado de computadoras personales. “No solo hablamos de cambios en el hardware, sino de una transformación profunda de la experiencia del usuario”.

El Mac mini de Apple, de forma similar a un disco, esencialmente una versión pequeña de una torre de computadora pensada para conectarse a un teclado y monitor externos, existe desde hace años. La versión más reciente fue lanzada en 2024.

Pero el entusiasmo por OpenClaw, un agente autónomo de IA que puede operar el dispositivo de un usuario para completar tareas, ha convertido a esta pequeña computadora de Apple en un producto muy demandado en los últimos meses.

Los tiempos de envío para ciertas configuraciones del Mac mini han subido hasta 10-12 semanas, con la fecha más temprana de recogida en tiendas Apple en Nueva York a mediados de julio.

Shumer dijo que incluso un empleado de una tienda Apple se refirió al Mac mini como una “máquina OpenClaw” cuando recientemente visitó una tienda en Nueva York.

Es difícil determinar si OpenClaw ha impulsado los resultados de Apple, ya que la empresa no desglosa ventas por producto individual y OpenClaw solo se lanzó en noviembre.

Aun así, la firma de investigación de mercado Omdia estimó que los envíos del Mac mini crecieron en dos dígitos en 2025 frente a 2024. Kieren Jessop, gerente de investigación de Omdia, describió la popularidad anecdótica del Mac mini en los círculos tecnológicos como “real” y “duradera” en un correo a CNN.

Huang también señaló que las ventas de computadoras de escritorio Mac crecieron más que las de laptops en 2025.

Un Mac mini no es obligatorio para usar OpenClaw, pero hay varias razones por las que muchos lo prefieren.

Ejecutar modelos de IA en una computadora en lugar de la nube suele ser más privado, ya que la información no tiene que salir del dispositivo. Usar una computadora separada para OpenClaw también es más seguro, ya que los usuarios pueden cargarla únicamente con la información a la que quieren que el agente tenga acceso.

Con un precio inicial de US$ 599, también es relativamente accesible en un momento en que los costos de memoria están aumentando.

El diseño del Mac mini también atrae a algunos usuarios de OpenClaw. El agente de IA puede realizar tareas de forma autónoma sin preguntas o comandos constantes, por lo que no necesita una computadora con pantalla y teclado conectados como una laptop.

La mayoría de los usuarios conectan su agente OpenClaw a servicios accesibles desde el teléfono, como aplicaciones de mensajería. Roy Derks, gerente principal de producto en IBM, tiene OpenClaw instalado en su Mac mini doméstico y se comunica con él a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Lo usa principalmente para investigar temas de su vida personal mientras está en la oficina, como juguetes para su hijo.

“Está funcionando en segundo plano, haciendo cosas que yo no estoy haciendo en el trabajo”, dijo.

El desarrollador de aplicaciones Clément Sauvage dijo a CNN que tiene tres Mac mini ejecutando OpenClaw: uno para operaciones personales, como correos y listas de tareas; otro para desarrollo y proyectos; y un tercero que actúa como un “cerebro central” para coordinar tareas entre las máquinas.

El entusiasmo en torno a OpenClaw ha crecido hasta convertirse en una comunidad global de desarrolladores y entusiastas tecnológicos. Están surgiendo conferencias de OpenClaw en todo el mundo. Derks asistió a una en San Francisco, donde dijo que la gente seguía haciendo fila incluso dos horas después de haber comenzado el evento.

Aunque la langosta se ha convertido en la mascota principal del agente, el Mac mini también se ha transformado en un símbolo propio. En Etsy, se pueden encontrar soportes para Mac mini con forma de pinza de langosta. Sauvage diseñó un set de pines coleccionables para la próxima conferencia Worldwide Developers Conference de Apple; uno muestra una langosta sobre un Mac mini.

El interés por el Mac mini puede parecer de nicho hoy. Pero forma parte de una tendencia más amplia que algunos analistas ven sobre el papel de las computadoras en el mundo de la IA. Es exactamente el público al que apunta el fabricante de chips Nvidia con su computadora DGX Spark, aunque ese dispositivo es mucho más caro y tiene mayor capacidad de procesamiento.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó la capacidad de los modelos de IA que funcionan en DGX Spark para controlar un robot doméstico durante su conferencia en CES en enero. OpenClaw también fue un tema central en la conferencia GTC de Nvidia en marzo.

“Todavía estamos en la fase de innovadores de esta tendencia, pero la trayectoria es clara”, dijo Jessop por correo electrónico.

Shumer disfruta tener una representación física de su asistente personal de IA en su hogar.

“Cambia la forma en que lo piensas, la manera en que lo usas, las tareas que le das”, dijo.

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