Postemporada de la NBA: clasificados, eliminados, partidos clave y formato del play-in

Por Federico Leiva, CNN en Español

La NBA está a punto de entrar en la etapa más emocionante de la competencia: los playoffs. Pero ochenta partidos después (con algunas excepciones), y con solo un par de juegos por disputar para cada franquicia, hay todavía mucho por definir del cuadro de la postemporada.

Hasta el miércoles, solo dos equipos tenían asegurado un puesto específico en sus conferencias, pero los duelos que hubo en la noche arrojaron un poco más de luz al asunto.

El panorama es un poco más claro en el Oeste. Oklahoma City Thunder (64-16) aplastó a los Lakers el miércoles y se aseguró el 1° lugar de la conferencia, dejando en 2° lugar a los San Antonio Spurs (61-19), que jugarán sus últimos dos encuentros sin tener nada en juego.

Minnesota Timberwolves (47-33) será 6°. La derrota ante el Magic de Orlando le impide ir por el 5° lugar, pero tampoco caerá al 7°. Jugará playoffs y no tendrá ventaja de localía.

En el medio quedó una pelea muy interesante entre Denver Nuggets (52-28), Los Ángeles Lakers (50-29) y Houston Rockets (50-29) por el 3°, 4° y 5° lugar. Los de California tienen el mejor fixture, porque jugarán con equipos que ya tienen determinado su futuro. Los Nuggets también, pero, en su caso, les queda medirse ante el Thunder y los Spurs.

Partidos a seguir:

Warriors vs. Lakers

Rockets vs. 76ers

Nuggets vs. Thunder

Rockets vs. Timberwolves

Lakers vs. Suns

Spurs vs. Nuggets

Rockets vs. Grizzlies

Lakers vs. Jazz

El play-in

Dos boletos ya están entregados. Los Phoenix Suns (44-36) serán 7°, y los Golden State Warriors (37-42), que recién recuperan a Stephen Curry, 10°. Los de la Bahía son, por cierto, el único equipo con récord negativo de victorias y derrotas en todo el cuadro de playoffs.

El 8° y el 9° todavía están en el aire. Los Ángeles Clippers (41-39) le llevan un triunfo de ventaja a los Trail Blazers de Portland (40-40) y todo se definirá en los últimos dos partidos. Lo mejor de todo es que este viernes juegan mano a mano. Promesa de partidazo, porque hay bastante en juego: el que clasifique octavo tendrá dos oportunidades de entrar en los playoffs, mientras que el noveno no tendrá margen de error.

Partidos a seguir:

Trail Blazers vs. Clippers

Trail Blazers vs. Kings

Clippers vs. Warriors

Los últimos cuatro días de acción en el Este serán emocionantes. Y también caóticos, porque habrá que tener la calculadora y las reglas de desempate en la mano. Lo único seguro es que nadie le va a arrebatar el 1° a los renovados Pistons de Detroit (58-22), que ya se aseguraron ventaja de localía para todas las fases de eliminación.

Después, todo puede pasar.

Boston Celtics (54-25) está muy cerca de asegurar el 2°, aunque los Knicks de Nueva York (51-28) tienen alguna chance. Sin embargo, los de la Gran Manzana no se pueden descuidar, ya que los Cleveland Cavaliers (51-29), hoy 4°, le pisan los talones. Lo que sí es seguro es que estos tres equipos tendrán ventaja de localía en un eventual séptimo partido en los cuartos de final.

Partidos a seguir:

Knicks vs. Celtics

Hawks vs. Cavaliers

Knicks vs. Raptors

Celtics vs. Pelicans

Cavaliers vs. Wizards

Celtics vs. Magic

Knicks vs. Hornets

El play-in

El resto del Este es casi un cubo de Rubik, con muchas posibilidades todavía en el aire.

Hay cinco equipos que podrían quedar 5°, 6° o 7°, mientras que el 8° y 9° tienen seis pretendientes. Hay tanto caos que dos de esas franquicias todavía pueden quedar 5° o 10°.

Atlanta Hawks (45-35), Toronto Raptors (44-35), Orlando Magic (44-36), Filadelfia 76ers (43-36) y Charlotte Hornets (43-37) parece que definirán al 5°, 6°, 7°, 8° y 9°. No obstante, el Miami Heat (41-38), que está 10° y ya no puede caer más abajo, todavía tiene oportunidades de robarse el 9° u 8° escalón.

Partidos a seguir:

Raptors vs. Heat

Rockets vs. 76ers

Wizards vs. Heat

Hawks vs. Cavaliers

Hornets vs. Pistons

Knicks vs. Raptors

Pacers vs. 76ers

Bulls vs. Magic

Knicks vs. Hornets

Celtics vs. Magic

Heat vs. Hawks

Raptors vs. Nets

76ers vs. Bucks

Cavaliers vs. Wizards

Desde hace algunos años, el formato de la postemporada de la NBA incluye un torneo de play-in, que determina al 7° y 8° clasificado a los playoffs. Antes, los que terminaban 7° y 8° en la temporada regular amarraban ese puesto y el resto quedaban eliminados, pero desde la instauración del play-in, el 9° y 10° todavía tienen posibilidades de clasificar.

El formato implica dos partidos a todo o nada por separado. El 7° recibe al 8° en un mano a mano por el 7° puesto de los playoffs, pero el que pierde todavía tiene otra chance de lograr la octava y última plaza, recibiendo en casa al que gane el duelo entre el 9° y el 10°. El que pierda el juego 9° vs. 10° queda eliminado, sin una segunda oportunidad.

Es decir, que los que terminan 7° y 8° están a un triunfo de meterse en playoffs, mientras que el 9° y el 10° deben ganar dos y no pueden perder ninguno.

El resto de los equipos ya están eliminados y no juegan por nada. O más bien, pelean por ver quién pierde más y así tener mejores posibilidades en el draft. Lo que es seguro es que cuando cumplan con los 82 juegos reglamentarios empezarán sus vacaciones.

Oeste:

Nueva Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Sacramento Kings

Utah Jazz

Este:

Milwaukee Bucks

Chicago Bulls

Brooklyn Nets

Indiana Pacers

Washington Wizards

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