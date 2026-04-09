Las 5 cosas que debes saber este 9 de abril

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Crece la tensión por los puertos de Panamá. Rodríguez anuncia aumento de salarios en Venezuela y llama a los jóvenes migrantes a regresar. ¿Qué es la 25ª Enmienda? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La frágil tregua acordada por Estados Unidos e Irán quedó sometida a prueba en las últimas horas, tras los ataques masivos de Israel en el Líbano y en medio de información contradictoria sobre la situación en el estrecho de Ormuz. Las tensiones no solo desestabilizaron la tregua. También pusieron de relieve las enormes brechas de percepción y confianza antes de las conversaciones en Pakistán este fin de semana. Análisis.

La 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es el mecanismo que permite destituir a un presidente considerado incapaz de ejercer el cargo. El debate sobre la posibilidad de invocarla resurgió tras nuevas declaraciones de Donald Trump relacionadas con el conflicto con Irán. Para lograr destituir a Trump, sería necesario contar con el respaldo de la mayoría de su gabinete y de su vicepresidente.

La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison y que tuvo por más de 25 años la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en el canal de Panamá, anunció este martes el inicio de un arbitraje internacional contra la compañía danesa Maersk, a la que la Autoridad Marítima de Panamá le entregó la operación transitoria de las terminales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que a partir del 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque no detalló el monto ni precisó si se trata del salario mínimo —congelado desde marzo de 2022— o de otros ingresos que reciben los trabajadores públicos. Además, Rodríguez hizo un llamado a los jóvenes migrantes a regresar al país y contribuir al avance de la creación de un “Estado digital”.

Este domingo, Perú votará con la cédula de sufragio más grande de su historia: una boleta de más de 42 cm de ancho y 40 cm de largo, con cinco columnas para elegir presidente y vicepresidentes, senadores (en dos votaciones), diputados y representantes al parlamento Andino. Aparecen 35 candidatos presidenciales y, en total, más de 27 millones de peruanos elegirán 198 autoridades. La elección llega en un contexto de deterioro democrático y una prolongada crisis política: en febrero asumió el octavo presidente en menos de una década.

¿Por qué a una zona de Florida le dicen “Little Quebec”?

A. Porque ahí vive Celine Dion.

B. Por los canadienses francófonos que acuden a modestos hoteles huyendo del invierno.

C. Por la proliferación de restaurantes especializados en poutine.

D. Por un bosque de acres, de donde sale la miel de maple.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Sentencian a la “reina de la ketamina” en el caso de Matthew Perry

Durante años, Jasveen Sangha, apodada la “reina de la ketamina”, dirigió lo que los fiscales dijeron que era un “negocio de tráfico de drogas de alto volumen desde su residencia en North Hollywood”. Ahora, Sangha cambiará su estilo de vida glamouroso por un uniforme de prisión después de que el miércoles fuera sentenciada a cumplir 15 años en una prisión federal.

Detienen al esposo de la mujer estadounidense desaparecida en las Bahamas

La policía de las Bahamas arrestó al esposo de una mujer estadounidense desaparecida días después de que este dijera a los investigadores que ella se había caído por la borda de un bote auxiliar en aguas turbulentas, según su abogada.

Comer más plantas se vincula con un menor riesgo de demencia, incluso en la vejez

Según un nuevo estudio, llevar una dieta de alta calidad rica en plantas que incluya cereales integrales, verduras y frutas puede prevenir el deterioro cognitivo, incluso cuando las personas comienzan esa dieta alrededor de los 60 años.

US$ 175.000

Un fragmento de la escalera original de la Torre Eiffel saldrá a subasta en la capital francesa el próximo mes. Según la información publicada en el sitio web de Artcurial, podría alcanzar un precio de hasta US$ 175.000.

“No nos vamos a ir a ningún lado”

—Lo dijo el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., al explicar que las fuerzas estadounidenses están listas para reanudar operaciones de combate contra Irán si se les ordena tras el cese del fuego anunciado por Trump.

CNN entrevista a la tripulación de Artemis II

Jackie Wattles, de CNN, pregunta a la tripulación de Artemis II sobre el reingreso a la atmósfera en un par de días, y sobre una cuestión más amplia a la que incluso el piloto Victor Glover tuvo dificultades para responder.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Un tramo de la U.S. Highway 1, situado justo al sur de Fort Lauderdale —zona que abarca Hollywood y Hallandale Beach—, ha pasado a conocerse como “Little Quebec” debido a la gran cantidad de canadienses francófonos que, huyendo del invierno, han acudido a los modestos hoteles de la zona a lo largo de varias décadas.

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