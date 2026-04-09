Cómo Pakistán se convirtió en un puente inesperado entre Estados Unidos e Irán

Análisis por Rhea Mogul y Sofía Saifi, CNN

Las calles de Islamabad han quedado desiertas debido a un repentino feriado público de dos días, declarado para imponer un estricto bloqueo de seguridad en la capital de Pakistán.

Detrás de las barricadas, la actividad diplomática se desarrolla a un ritmo frenético mientras el mundo contiene la respiración a la espera de las cruciales conversaciones de alto el fuego de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán, un país que suele acaparar titulares internacionales por su creciente militancia y su inestable economía, acoge las primeras conversaciones directas entre Washington y Teherán, con el objetivo de poner fin a una guerra que ya dura semanas, que ha dejado miles de muertos y ha conmocionado al mundo entero.

Se trata de un giro sorprendente para un país históricamente visto desde la perspectiva de la seguridad nacional.

Este avance subraya cuánto ha evolucionado la relación de Islamabad con la Casa Blanca desde el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando acusó a Pakistán de ofrecer a Washington “nada más que mentiras y engaños”.

Se espera que el vicepresidente J.D. Vance, junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, asistan a las conversaciones de este fin de semana. Vance es el funcionario estadounidense de más alto rango que visita Pakistán desde 2011.

Los analistas atribuyen esta transformación a una combinación de factores geográficos, una hábil diplomacia y alianzas regionales cambiantes. En conjunto, estos factores han convertido a Pakistán en un mediador indispensable, elevando el perfil del país en el escenario mundial.

“El hecho de que Pakistán haya logrado este avance diplomático en el último minuto sin duda le otorga mucha credibilidad”, declaró Farwa Aamer, directora de Iniciativas para el Sur de Asia en el Instituto de Política Asiática.

“Los esfuerzos proactivos de Pakistán para facilitar el proceso y su éxito lo posicionan como un actor que demuestra capacidad de decisión”, agregó Aamer, estableciendo a Islamabad como “un actor clave en la configuración del futuro de la región en general”.

Hasta el año pasado, Pakistán era considerado por muchos un socio poco fiable de Estados Unidos, que ofreció apoyo a Washington durante la guerra de Afganistán al tiempo que supuestamente respaldaba a los talibanes.

La muerte de Osama Bin Laden en 2011 a manos de las Fuerzas Especiales estadounidenses, quien fue descubierto escondido a aproximadamente un kilómetro y medio de la Academia Militar de Pakistán en Abbottabad, causó gran vergüenza a las fuerzas pakistaníes.

También provocó importantes críticas por parte de muchos políticos estadounidenses sobre el apoyo militar de Washington a Islamabad, incluido Trump, quien frecuentemente acusó a las fuerzas militares pakistaníes de dar refugio al líder de Al Qaeda.

El predecesor de Trump, Joe Biden, nunca llamó a ninguno de los dos primeros ministros paquistaníes que ejercieron su cargo durante su mandato.

“Pakistán era prácticamente un estado paria”, afirmó el politólogo Aqil Shah, de la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad de Georgetown. “La administración Biden no se relacionó con él; no existía un interés estratégico concreto”.

Pero la era Trump 2.0 ha sacudido el panorama diplomático estadounidense, trastocando amistades e incorporando a adversarios a su presidencia, siempre que tengan algo que aportar.

Las afirmaciones de Pakistán de poseer reservas de tierras raras y minerales críticos por valor de billones de dólares han despertado el interés de Washington.

Y, tras un breve conflicto con su archirrival India el año pasado, Islamabad se apresuró a elogiar públicamente a Trump por sus esfuerzos para detener los combates.

“Creo que en Pakistán existía un deseo muy real de intentar ampliar la relación con Washington”, afirmó Fahd Humayun, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad de Tufts. “Pakistán salió del conflicto con India con una postura algo más moderada porque reconoció públicamente su apoyo a la desescalada y el papel que desempeñó la administración Trump en ese proceso”.

Desde entonces, funcionarios pakistaníes han cerrado acuerdos sobre tierras raras, han nominado al presidente de Estados Unidos para el Premio Nobel de la Paz y se han unido al Consejo de Paz de Trump.

Trump incluso se refirió al poderoso jefe militar de Pakistán, Asim Munir, como su “mariscal de campo favorito”, y su reconocimiento del papel desempeñado por los altos funcionarios de Islamabad durante el anuncio del alto el fuego del miércoles no pasó desapercibido.

Pero Islamabad también tiene sus propias razones para querer que la guerra termine.

Pakistán se ha visto gravemente afectado por las consecuencias energéticas del control iraní sobre el estrecho de Ormuz, ya que importa gran parte de su petróleo y gas de Medio Oriente.

Islamabad también firmó un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudita el año pasado, y si la guerra se hubiera descontrolado, podría haber obligado a Pakistán a defender a Riad.

“Creo que Pakistán tenía muchísimo en juego, probablemente más que cualquier otro país al este de Irán en este conflicto en particular”, señaló Humayun. “Y otro aspecto a tener en cuenta es que Pakistán nunca formó parte de la coalición antiiraní que había comenzado a consolidarse”.

Pakistán comparte una frontera inestable de 900 kilómetros con Irán, una región marcada por los profundos lazos entre las poblaciones étnicas baluchis de ambos lados, que desde hace tiempo se resisten a ser gobernadas por líderes en Teherán e Islamabad.

Además, alberga una de las mayores poblaciones de musulmanes chiítas del mundo fuera de Irán.

A diferencia de otros países islámicos del Golfo, Pakistán no alberga bases militares estadounidenses y no ha sido blanco de misiles ni drones iraníes. Irán también permitió que buques pakistaníes sortearan su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Pakistán se encontró en una posición única, con buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington”, indicó Aamer, del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática.

Este delicado equilibrio se ve reforzado por las estrechas relaciones de Islamabad con otra potencia mundial: China. Esta alianza, que se mantiene a prueba de todo, se basa en la mutua desconfianza hacia India y en el Corredor Económico China-Pakistán, valorado en miles de millones de dólares.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, visitó Beijing la semana pasada para mantener conversaciones con su principal diplomático, Wang Yi, un diálogo que, según los analistas, pareció tener una gran importancia.

“Creo que algo que probablemente influyó fue que Pakistán también estableció un canal de comunicación con China”, apuntó Humayun, y agregó que la confluencia de las idas y venidas de Pakistán y la aceptación de China “debió haber marcado la diferencia para los iraníes”.

A pocos días de las tan esperadas “conversaciones de Islamabad”, la seguridad en toda la capital pakistaní se ha reforzado significativamente.

El Gobierno ha reservado el Hotel Serena, uno de los establecimientos más ornamentados de la ciudad, conocido por sus paneles de madera tallada y sus candelabros color rosa. Se ha pedido a los huéspedes actuales que desalojen el hotel y se les está compensando por su reubicación.

Pero incluso mientras diplomáticos y funcionarios trabajan para preparar el terreno para las conversaciones, el incipiente alto el fuego ya está siendo puesto a prueba.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz se interrumpió tras lo que calificó de violación del alto el fuego israelí en el Líbano, que causó la muerte de más de 180 personas.

Pakistán, que no reconoce al Estado de Israel, condenó la agresión. “Las acciones israelíes socavan los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región”, declaró el primer ministro Shehbaz Sharif en un comunicado.

En Islamabad, los hoteles se están llenando rápidamente mientras los periodistas se apresuran a solicitar visas para cubrir las históricas conversaciones. En medio de esta prisa, se está preparando el terreno para un cambio significativo en la relevancia estratégica de Pakistán.

“Todos estos factores se alinearon de tal manera que permitieron a Pakistán posicionarse estratégicamente en este momento”, explicó Humayun.

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