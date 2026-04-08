Sospechosos del ataque frente a residencia del alcalde de Nueva York detallaron sus planes en cuadernos y grabaciones

Por Alex Stambaugh y Emma Tucker, CNN

Dos hombres acusados ​​de intentar detonar bombas caseras durante las protestas cerca de la residencia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el mes pasado, detallaron en un cuaderno y a través de grabaciones de audio cómo esperaban que su ataque matara a decenas de personas, según una acusación formal publicada el martes.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, quienes fueron arrestados el 7 de marzo frente a Gracie Mansion, fueron acusados ​​de ocho delitos, entre ellos proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspirar para usar un arma de destrucción masiva en el ataque inspirado por ISIS, según informaron los fiscales federales.

“Lo único que sé es que quiero sembrar el terror, hermano” y “Quiero aterrorizar a esta gente”, le dijo Kayumi a Balat la mañana del ataque, según un video grabado por la cámara del tablero del auto mientras los dos viajaban de Pensilvania a Manhattan, según la acusación.

Según explicó, Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, y su esposa, Rama Duwaji, no se encontraban en casa en ese momento.

La acusación detalla las pruebas obtenidas del vehículo presuntamente utilizado por Balat y Kayumi, ciudadanos estadounidenses de Pensilvania, incluyendo una libreta manuscrita y aproximadamente tres días de grabaciones de video y audio de la cámara del salpicadero.

El cuaderno incluía los pasos de su plan, entre ellos una lista de ingredientes y equipos necesarios para mezclar explosivos y los pasos para construir una bomba.

En otra parte del cuaderno, figuraban detalles de un aparente plan alternativo para un ataque utilizando un vehículo y una lista de posibles objetivos, “que incluían ‘festivales’, ‘desfiles’, ‘protestas’ y ‘celebraciones’”, según indica el documento.

Según el documento, las grabaciones de la cámara del salpicadero, captadas durante su trayecto desde Pensilvania hasta Manhattan, detallaban las conversaciones sobre cómo llevarían a cabo el ataque, el probable resultado del mismo y cómo tenían como objetivo a “el gobierno” y a “los civiles”.

Tras el ataque, agentes del FBI recuperaron “restos de explosivos y materiales para fabricar bombas” del interior de un almacén en Pensilvania que Balat había alquilado pocos días antes, según el documento. Entre las pruebas se encontraban dos recipientes con residuos del potente explosivo TATP.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Balat y Kayumi para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Gloria Pazmino y Chris Boyette, de CNN