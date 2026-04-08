Mueren ocho personas en Sonora, México, tras recibir suero vitaminado. Buscan a un médico por presunta mala praxis

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Ocho personas han muerto y una más sigue hospitalizada en el estado de Sonora, en el norte de México, luego de que en los últimos días recibieron sueros intravenosos presuntamente irregulares en una clínica privada, informaron autoridades estatales este martes.

La Secretaría de Salud de Sonora informó en un comunicado sobre el número de víctimas y dijo que otros dos pacientes lograron recuperarse.

De acuerdo con la Secretaría, los sueros que fueron localizados en el establecimiento, que ya fue clausurado, están bajo análisis en un área de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), perteneciente al Gobierno federal.

Por separado, la Fiscalía de Sonora informó en una rueda de prensa que, después de las primeras investigaciones en este caso, consiguió una orden de arresto contra el médico que presuntamente realizó la aplicación, quien es buscado y acusado del delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

“Se obtuvo un mandamiento judicial en contra del probable responsable, a quien se le atribuye la prescripción, la mezcla, y proporciona también en algunos casos y aplica en el sitio estas soluciones parenterales y, en otros casos, se las aplicaban y se las llevaban puestas”, dijo el fiscal del estado, Gustavo Salas Chávez.

“En otros casos, se entregaban a estas personas, bajo la confianza que tenían en el médico tratante, estas soluciones que él preparaba y que solamente él sabe exactamente qué fue lo que le ponía porque estamos esperando los dictámenes”, agregó.

De acuerdo con el fiscal, las autoridades de Sonora están en coordinación con las de otros estados para localizar y detener al hombre y no tienen reporte de que haya cruzado la frontera de México con Estados Unidos.

“Estamos monitoreando el tema y esperamos en las próximas horas obtener la captura de esta persona para llevarlo ante la autoridad jurisdiccional para que comparezca y se le imputen las conductas señaladas”, dijo.

Las investigaciones del caso comenzaron el 30 de marzo, de acuerdo con el fiscal, tras la muerte de dos personas —padre e hijo— quienes habían recibido los sueros y tuvieron un deterioro rápido en su estado de salud.

Al día siguiente, autoridades de Sonora cerraron el establecimiento involucrado y decomisaron las sustancias para enviarlas a revisión. En los días posteriores murieron otros pacientes y continuaron las indagatorias.

La Cofepris dijo el 4 de abril en un comunicado que está haciendo análisis técnicos y pruebas de laboratorio a los sueros y está en coordinación con los funcionarios de Sonora para atender el caso.

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