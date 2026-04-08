¿Casarse protege la salud? El matrimonio está vinculado con menor riesgo de cáncer

Por Michal Ruprecht, CNN

El matrimonio ha existido durante miles de años y alguna vez fue “casi universal”, según el Dr. Andrew J. Cherlin. Pero las tasas de matrimonio están disminuyendo, y eso significa que algunas personas podrían estar perdiéndose un posible beneficio para la salud.

“Es casi como si nos hubiéramos dividido en dos sociedades diferentes”, dijo Cherlin, profesor emérito de la Universidad Johns Hopkins que estudia la sociología de las familias, al señalar las ventajas que puede aportar el matrimonio.

Un estudio publicado este miércoles en la revista Cancer Research Communications sugiere que el matrimonio podría estar vinculado a un menor riesgo de cáncer, sumándose a un creciente cuerpo de investigaciones que lo relacionan con mejores resultados de salud.

Entre los hombres que nunca se han casado, las tasas de cáncer son un 68 % más altas que entre aquellos que han estado casados, grupo que incluye a divorciados o viudos. La incidencia es aún mayor, 83 %, en el caso de las mujeres que nunca se han casado.

“En lo que respecta al cáncer, el matrimonio podría ofrecer mayor protección a las mujeres”, afirmó el Dr. Brad Wilcox, profesor de la Universidad de Virginia especializado en el estudio del matrimonio. Wilcox, quien no participó en la nueva investigación, añadió: “Es sorprendente”.

Las investigaciones sobre el matrimonio generalmente sugieren que los hombres se benefician más que las mujeres en relaciones heterosexuales. Este estudio sugiere lo contrario.

Los autores del estudio señalan que este hallazgo probablemente tiene múltiples causas. En algunos tipos de cáncer, como el de endometrio y el de ovario, la tendencia podría estar relacionada con mecanismos reproductivos. Las mujeres que nunca han dado a luz tienen un mayor riesgo de padecer estos cánceres.

En el caso de los adultos mayores incluidos en el nuevo estudio observacional, la correlación se intensificó, lo que sugiere que el efecto del matrimonio “se acumula” con el tiempo, dijo el Dr. Paulo S. Pinheiro, autor principal del estudio y epidemiólogo del Sistema de Salud de la Universidad de Miami.

Cuando los datos se desglosaron por raza y etnia, los hombres negros parecieron beneficiarse más del matrimonio. El Dr. Jarrod A. Carrol, geriatra que atiende pacientes en Kaiser Permanente en el sur de California, dijo que el hallazgo refleja el “poder de la mujer negra”.

“Ellas brindan apoyo y animan a los hombres negros a buscar tratamiento y evaluación de manera más temprana”, dijo Carrol, quien no participó en la nueva investigación. “Como la mujer negra suele ser el eje de apoyo de toda la familia, creo que esto refleja cómo están intrínsecamente comprometidas con el cuidado de su pareja”.

Aunque el concepto de matrimonio está en constante cambio, dijo Cherlin, una pregunta central se ha mantenido: ¿el matrimonio hace que las personas sean más saludables o son las personas más saludables las que se casan?

El matrimonio suele ofrecer ventajas como el acceso a la atención médica y el apoyo social. Los autores del estudio también argumentan que las personas que han estado casadas tienen menos probabilidades de participar en conductas de riesgo, señalando datos que muestran que el matrimonio está fuertemente vinculado a tasas más bajas de cáncer de pulmón y de cuello uterino. Estos cánceres están relacionados con conductas de riesgo como la promiscuidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Además, “si no estás casado y estás más aislado, es menos probable que participes en exámenes de detección o prevención”, dijo Pinheiro.

Sin embargo, la Dra. Joan DelFattore, quien ha pasado la última década escribiendo sobre el cáncer y el estado civil en revistas académicas y medios, sostiene que los beneficios del matrimonio a menudo reflejan sistemas que lo favorecen, más que el matrimonio en sí. Por ejemplo, muchos planes de seguro médico extienden la cobertura a los cónyuges, pero excluyen a otras personas.

DelFattore, quien no participó en el nuevo estudio, dijo que políticas como estas contribuyen a la idea errónea de que el matrimonio en sí es lo que impulsa mejores resultados.

“La gente parte de la suposición de ‘matrimonio: bueno; no matrimonio: malo’ e interpreta las cosas de maneras que no tienen sentido en términos de los datos reales”, dijo. Ese sesgo, que de acuerdo con ella está presente en la investigación y la formación médica, a menudo conduce a conclusiones “excesivamente simplificadas”.

DelFattore fue diagnosticada con cáncer de vesícula biliar en etapa IV hace 15 años. Durante una consulta con su oncólogo, DelFattore —quien no está casada— dijo que no se le ofreció el mismo nivel de atención que habría recibido una persona casada.

El oncólogo “estaba absolutamente convencido de que, como mujer soltera, no podía tener el apoyo social necesario para afrontar un tratamiento agresivo”, dijo DelFattore, quien relató su historia en The New England Journal of Medicine. Pero asegura que la suposición del médico era equivocada.

“Intenté hablarle de mis primos y amigos que me brindan un sistema de apoyo muy sólido. Me interrumpió. Ni siquiera pude terminar la frase”.

Las investigaciones muestran que las personas solteras que atraviesan tratamientos contra el cáncer tienen peores resultados, y DelFattore señaló que estas desigualdades se ven agravadas por estereotipos que a menudo tienen los médicos.

“Existe la suposición de que hay una división tajante entre estar casado y estar solo”, dijo.

De cara al futuro, Pinheiro señaló que se necesita más investigación sobre cómo apoyar a las personas no casadas. DelFattore añadió que el enfoque no debería centrarse únicamente en fomentar el matrimonio, sino en eliminar las barreras que dejan en desventaja a los pacientes solteros.

Pinheiro dijo que también es una oportunidad para que los médicos dediquen más tiempo a orientar a los pacientes que carecen de apoyo en el hogar. Quienes eligen permanecer solteros deberían construir redes de apoyo sólidas, añadió.

Estas redes son más fuertes cuando las personas asumen responsabilidades compartidas, hacen seguimiento periódico y ayudan a navegar la atención cuando es necesario. DelFattore agregó que estas relaciones pueden ser tan sólidas como las matrimoniales.

“El vecino bien podría ayudarte a meterte en la ducha”, dijo DelFattore. “Hay mucho más cuidado íntimo… no limitado solo a un cónyuge. El apoyo no matrimonial puede ser igual de eficaz”.

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