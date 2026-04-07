Trump bromea sobre su popularidad en Venezuela: “Me postularé a la presidencia”

Por Sol Amaya, CNN en Español

En medio de la tensión mundial por la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio tiempo para bromear sobre su popularidad en Venezuela.

“En las encuestas estoy más alto que nadie”, dijo Trump este lunes en una rueda de prensa sobre la misión de rescate de un oficial de la Fuerza Aérea cuyo avión fue derribado sobre Irán.

“Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela”, dijo Trump, y bromeó: “Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas, e iré a Venezuela. Me postularé a la presidencia”.

Tras esos comentarios, volvió a elogiar a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Estamos muy contentos con la presidenta electa que tenemos ahora”, dijo Trump. No es la primera vez que el presidente estadounidense elogia a Rodríguez, quien asumió el mando de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Anteriormente, Trump ya había señalado que la consideraba “una persona estupenda” y que estaba haciendo un trabajo “fantástico” al gobernar el país luego de la salida de Maduro.

La administración de Trump incluso ha reconocido oficialmente a Rodríguez como presidenta del país sudamericano, con el objetivo de “facilitar la transición” en el país. Además, ha levantado las sanciones en su contra, al igual que otras sanciones contra el país, fundamentalmente sobre el sector energético, para alentar las inversiones.

En discurso anteriores, Trump calificó a Venezuela como su “nuevo gran socio”, al destacar la cooperación entre ambos gobiernos en materia de petróleo y gas. “Ha funcionado de maravilla”, destacó a principios de marzo sobre el vínculo con el Gobierno interino de Rodríguez.

Delcy Rodríguez, por su parte, ha llamado a Trump “amigo y socio” y ha celebrado la nueva agenda de cooperación entre ambos países.

Lo cierto es que, en los últimos meses, ambos países han mostrado un acercamiento antes impensado. En marzo, Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas, que se habían roto en 2019 durante el primer mandato del presidente Trump.

Pocas horas después del inicio de la operación militar en Caracas, Trump manifestó su intención de “tomar el control” y gobernar Venezuela hasta que pudiese llevarse a cabo una transición, algo para lo que desestimó, en principio, la participación de la líder opositora, María Corina Machado, mientras que se mostró abierto a trabajar junto a Rodríguez.

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