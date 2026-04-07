¿Por qué los ataques contra infraestructuras en Irán con los que amenaza Trump podrían constituir crímenes de guerra?

Por Jessie Yeung, CNN

Se acerca la fecha límite que el presidente Donald Trump fijó para que Irán llegue a un acuerdo y abra el estrecho de Ormuz, o de lo contrario será bombardeado intensamente y se enfrentará al “infierno”, según sus amenazas.

Trump había fijado las 8 p.m. ET del martes (3:30 a.m. hora de Teherán del miércoles) como fecha límite para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en las últimas semanas ha lanzado ultimátums similares en varias ocasiones, posponiendo el plazo cada vez. Su amenaza es sumamente controvertida, ya que muchos señalan que atacar infraestructura civil constituye un crimen de guerra.

Esto es lo que debes saber.

El presidente fijó el plazo en una publicación de Truth Social el domingo, después de emitir un mensaje soez en el que reiteraba las amenazas de bombardear infraestructuras iraníes clave si Teherán no abre el estrecho, un punto estratégico en el comercio energético mundial.

En declaraciones posteriores el lunes, Trump afirmó que Estados Unidos tiene un plan para destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán antes de la medianoche del martes. “Me refiero a la demolición total antes de las 12”, declaró Trump.

Anteriormente había amenazado con atacar otras infraestructuras iraníes, incluidos pozos petrolíferos y plantas desalinizadoras de agua.

Hasta el momento, Teherán ha respondido desafiante públicamente, y un comandante militar calificó el martes las amenazas de Trump de “infundadas” y “delirantes”.

“Si se repiten los ataques contra objetivos no civiles, nuestra respuesta de represalia será mucho más contundente y a una escala mucho mayor”, advirtió Ebrahim Zolfaqari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, utilizado por las fuerzas armadas de Irán.

El lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán instó a los estadounidenses a responsabilizar a su gobierno por lo que describió como una “guerra injusta y agresiva” contra Irán.

Atacar infraestructuras civiles críticas podría considerarse un crimen de guerra. Los objetos indispensables para la supervivencia de una población, incluidas las plantas de tratamiento de agua, están prohibidos como objetivos militares según los Convenios de Ginebra.

La infraestructura podría considerarse un objetivo válido si tiene un doble uso para las fuerzas iraníes. Pero Trump ha amenazado no solo con volar algunas de las centrales eléctricas de Irán, sino con volarlas todas.

“Hay muchos exabogados militares y expertos en derecho que se han mostrado muy reacios a afirmar que cualquier bombardeo de infraestructura civil sea un crimen de guerra, porque existen casos en los que está permitido. Pero la retórica del presidente este fin de semana, para mí y creo que para muchos otros, cambió nuestra opinión al respecto”, dijo Margaret Donovan, exabogada del Cuerpo de Abogados Militares del Ejército de Estados Unidos.

“Estamos viendo, básicamente, una amenaza directa a algo que sabemos que va a ser catastrófico para la población civil”.

Varios países se han puesto en contacto en privado con la administración Trump para advertirle sobre este tipo de ataques, pero la mayoría ha evitado hasta ahora reprender públicamente al presidente de EE.UU.. Entre ellos se encuentran algunas naciones del Golfo, preocupadas por la posibilidad de que Irán ataque su infraestructura civil en represalia, según fuentes regionales.

La administración Trump ha restado importancia a estas preocupaciones, y la Casa Blanca declaró la semana pasada que Estados Unidos siempre respetaría el derecho internacional. Al ser cuestionado sobre el tema el lunes, Trump afirmó no estar preocupado y que el verdadero crimen de guerra fue “permitir que Irán tuviera un arma nuclear”.

Teherán ya ha acusado a Estados Unidos e Israel de atacar infraestructuras civiles, como el bombardeo del nuevo puente B1, a las afueras de la capital iraní, el viernes, y el ataque con proyectiles en repetidas ocasiones en las últimas semanas contra la central nuclear iraní de Bushehr.

Trump afirmó el lunes que Irán es un “participante activo y dispuesto” en las negociaciones para poner fin a la guerra, y que las conversaciones con los intermediarios “van bien”.

CNN informó el lunes que Pakistán, Egipto y Turquía han estado actuando como mediadores entre Estados Unidos e Irán, pero que las conversaciones indirectas se estancaron la semana pasada y que los esfuerzos para lograr una reunión presencial parecían haber terminado.

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos se toparon con un obstáculo importante el lunes, después de que ninguna de las partes aceptara una propuesta de última hora para un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, redactada por países que trabajan para poner fin a la guerra.

Trump calificó la propuesta de “un paso importante”, pero afirmó que “no es suficiente”, y añadió que solo él puede determinar si habrá un alto el fuego. Por su parte, Irán rechazó la propuesta, argumentando que una pausa en los combates permitiría a los adversarios prepararse para la continuación del conflicto.

Según los medios estatales iraníes, Teherán envió una respuesta de 10 puntos, en la que pedía el fin definitivo de la guerra “de acuerdo con las consideraciones de Irán”.

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