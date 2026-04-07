Los reembolsos de impuestos en EE.UU. son más altos que el año pasado. ¿Cuál es la mejor forma de usarlos?

Por Jeanne Sahadi, CNN

El IRS procesó 87,5 millones de declaraciones hasta el momento en esta temporada fiscal y, hasta el 27 de marzo, ha hecho casi 63 millones de reembolsos.

El monto promedio devuelto es de $ 3.521. Esto representa un aumento de US$ 351 (o un 11,1 %) con respecto al mismo periodo del año pasado, pero sigue estando muy por debajo del aumento promedio de US$ 1.000 que proyectó el Tesoro.

Independientemente de la magnitud de tu reembolso (no solo el del “Tío Sam”, sino también el de su estado), reflexiona sobre la manera más efectiva de aprovecharlo en su vida.

Para ayudarte a tomar esa decisión, considera las siguientes cinco preguntas:

Si tienes atrasos en el pago de gastos esenciales de tu vida —por ejemplo en la vivienda, el automóvil o la guardería de tus hijos— y, especialmente, si corres el riesgo de sufrir un embargo hipotecario o la incautación de bienes, ponerse al día con esas facturas utilizando tu reembolso debería ser tu máxima prioridad.

Si no tienes atrasos en los gastos esenciales, pero posees deudas con tasas de interés altas, “esa es la prioridad número uno”, afirmó Kelli Smith, directora ejecutiva de planificación financiera en Edelman Financial Engines.

¿Por qué? Porque utilizar tu reembolso para reducir el saldo de su deuda podría ahorrarte una fortuna.

Supongamos que recibes un reembolso de US$ 3.500 y mantienes un saldo de US$ 5.000 en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 23 %. Si hasta ahora solo has realizado los pagos mínimos requeridos, para el momento en que logres saldar la deuda (lo cual tomaría muchos años) habrás gastado más de US$ 8.000 únicamente en el pago de intereses, según Stephen Kates, planificador financiero certificado y analista financiero en Bankrate.

Al destinar la totalidad de tu reembolso de US$ 3.500 a esa deuda, reducirías el total de tus pagos de intereses en US$ 6.429. Esto ocurriría incluso si, de ahí en adelante, te limitaras a seguir realizando los pagos mínimos y no continuaras añadiendo nuevas compras al saldo de la tarjeta, calculó Kates.

Sin embargo, sería mucho mejor transferir el saldo restante de US$ 1.500 a una tarjeta de transferencia de saldo con tasa de interés cero, que podría ofrecerte entre 18 y 21 meses para liquidar tu deuda sin pagar intereses. Si no logras conseguir una tarjeta con tasa cero, considera consolidar todas las deudas de tus tarjetas de crédito en un préstamo personal con una tasa de interés más baja. La ventaja es que el préstamo estará estructurado, lo que te exigirá pagar una cantidad fija cada mes durante un periodo determinado para saldar tu deuda, señaló Smith. De cualquier modo, estarás reduciendo drásticamente tus costos por intereses. “Piénsalo como si te estuvieras pagando a ti mismo al ahorrarte ese dinero”, comentó.

Si tienes deudas en varias tarjetas, podrías destinar tu reembolso primero a la deuda con la tasa de interés más alta, a menos que tengas un saldo pendiente en una tarjeta con una tasa más baja que puedas liquidar por completo con dicho reembolso. Al elegir ese camino —explicó Smith—, una vez que hayas saldado la deuda de la tarjeta con la tasa más baja, podrás redirigir los pagos mensuales que realizabas en ella hacia la liquidación de tu deuda con la tasa más alta.

Si no cuentas con un fondo de emergencia —o si el que tienes no es suficiente para cubrir entre tres y seis meses de gastos de manutención—, aumentarlo con tu reembolso es una decisión inteligente, sugirió Smith.

Contar con un fondo de emergencia es una excelente manera de evitar endeudarse con tarjetas de crédito en el futuro cuando surjan gastos inesperados. Además, depositar ese dinero en una cuenta de ahorros en línea de alto rendimiento —que ofrezca tasas superiores a la inflación— te permitirá preservar el poder adquisitivo de su dinero.

Si tienes previsto comprar un automóvil o una vivienda, o pagar la matrícula universitaria en los próximos dos años, destinar tu reembolso a esos objetivos te permitirá ahorrar dinero, ya que tendrás que solicitar menos préstamos para financiarlos y, por consiguiente, pagarás menos intereses en total.

Si tus finanzas se encuentran en un estado razonablemente bueno, no tienes deudas con tasas de interés elevadas y solo mantiene deudas de consumo —como una hipoteca o préstamos estudiantiles— que está gestionando adecuadamente, podrías reservar tu reembolso para financiar algún deseo personal en el transcurso del próximo año o dos; por ejemplo, realizar unas vacaciones importantes o remodelar tu hogar, sugirió Smith. E incluso si lo más conveniente fuera destinar tu reembolso a aligerar su carga de deudas con altas tasas de interés o a crear un fondo de emergencia, es posible que aun así desees reservar una pequeña parte para disfrutar. Smith sugirió, por ejemplo, que si irse de vacaciones te parece algo poco realista, podrías apartar un par de cientos de dólares de tu reembolso para disfrutarlos durante unas vacaciones en casa.

Aviso estándar sobre los reembolsos: eecibir un reembolso puede resultar muy gratificante. Sin embargo, técnicamente, no es más que una señal de que el año pasado le concediste al Gobierno federal un préstamo sin intereses. Si prefieres conservar una mayor parte del dinero que recibes cada dos semanas, considera si deberías ajustar tus retenciones fiscales.

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