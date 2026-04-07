Buscan el cuerpo de una mujer que, según su marido, cayó de una embarcación en las Bahamas y desapareció en el mar

Por Chris Boyette y Martin Goillandeau, CNN

Las autoridades de las Bahamas están llevando a cabo una investigación después de que, según reportes, una mujer estadounidense cayera por la borda durante un paseo nocturno en barco con su esposo y desapareciera en el mar, informó la policía.

La pareja había salido de un complejo turístico en la isla de Elbow Cay el sábado por la noche a bordo de una pequeña embarcación auxiliar de fondo rígido de 2,5 metros de eslora cuando se encontraron con condiciones meteorológicas adversas y la mujer cayó al agua, declaró la Real Fuerza de Policía de las Bahamas.

Lynette Hooker, de 55 años y residente de Onsted, Michigan, y su esposo, Brian Hooker, de 58 años —ambos ciudadanos estadounidenses— regresaban a su yate, el “Soulmate”, cuando ella salió despedida de la embarcación, según Richard Cook, jefe del equipo de bomberos del Servicio Voluntario de Bomberos y Rescate de Hope Town.

Según la policía, Brian Hooker les relató que “fuertes corrientes la arrastraron posteriormente” y que “la perdió de vista”.

Hooker declaró a las autoridades que la última vez que vio a su esposa, ella nadaba en dirección a la orilla.

Hooker explicó que, al caer por la borda, su esposa llevaba consigo el cordón de seguridad del motor, que se fue al agua con ella.

Al quedarse sin la llave, la embarcación perdió potencia poco después, por lo que Hooker tuvo que remar hasta la orilla, indicó la policía.

Hooker fue arrastrado por la corriente poco más de 6 km en dirección a Marsh Harbour, en Ábaco. “El Sr. Hooker intentó entonces remar, pero los vientos soplaban a entre 18 y 22 nudos y [él] no lograba avanzar”, comentó Cook.

Al llegar a tierra, encalló la embarcación auxiliar en la playa y se abrió paso a través de la vegetación hasta llegar a los astilleros de Marsh Harbour, desde donde llamó a la policía, informó el Servicio Voluntario de Bomberos y Rescate de Hope Town.

La policía de la isla de Ábaco, junto con miembros de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y equipos locales de bomberos y rescate, pusieron en marcha una operación de búsqueda en las aguas circundantes.

Los equipos realizaron labores de búsqueda durante seis horas el domingo, sin obtener resultados, según el departamento de bomberos y rescate.

Posteriormente, la Guardia Costera de Estados Unidos llevó a cabo una búsqueda aérea, según confirmó un portavoz a CNN.

Los equipos de búsqueda y rescate han pasado ahora a realizar una operación de recuperación, de acuerdo con Cook. En un comunicado, Karli Aylesworth, hija de Lynette Hooker, declaró: “He tenido acceso a muy poca información. Mi única preocupación es averiguar qué le sucedió a mi madre y asegurarme de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y completa sobre su desaparición”.

El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó a CNN que están “al tanto de los informes relativos a una ciudadana estadounidense desaparecida cerca de Elbow Cay” y que “están trabajando con las autoridades de las Bahamas para brindar asistencia”, según indicó un portavoz de la agencia.

El Departamento de Estado aconseja a los viajeros extremar la precaución en las Bahamas, país que figura bajo una advertencia de viaje de nivel 2. “La navegación no está bien regulada. Se han producido lesiones y muertes”, señaló en la advertencia emitida en marzo de 2025.

Las autoridades instan a cualquier persona que posea información que pueda contribuir a la investigación a que se presente.

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Diego Mendoza de CNN contribuyó este reporte.