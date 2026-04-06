Real Madrid vs. Bayern Munich, por los cuartos de la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Un verdadero choque de galácticos es lo que tiene preparado la UEFA Champions League para este martes, cuando se abran dos de las llaves de cuartos de final del torneo.

De un lado, el Real Madrid, el club más laureado de Europa, y del otro, el Bayern Munich, el tercero más ganador de la “Orejona” en el nuevo milenio, solo por detrás del propio conjunto madrileño y el Barcelona.

Cuando el elenco español y el alemán salgan al campo del Santiago Bernabeu, habrá 21 Champions League en el terreno de juego: 15 de los Blancos y seis de los bávaros.

Es, ante todo, un duelo cargado de historia. Será la vigésimo novena vez que se vean las caras por torneos de la UEFA (el enfrentamiento más repetido en la historia de la competencia), y en muchas de las anteriores se trató, al igual que esta, de eliminaciones directas.

El Merengue lleva la delantera en prácticamente todos los registros. Ostenta 13 triunfos contra 11 del Bayern (cuatro empates) y lleva nueve duelos sin conocer la derrota ante los alemanes.

La última vez que perdió fue en la semifinal de ida de la Liga de Campeones 2011/2012, cuando los teutones ganaron 2-1. Aquella vez fue también la última en que el equipo de la Bundesliga pudo eliminar al Merengue (fue por penales, tras perder la vuelta por 2-1). Luego llegaron cuatro series teñidas de blanco: semifinales de la 2013/2014 (1-0 y 4-0), cuartos de la 2016/2017 (2-1 y 4-2), semifinales de la 2017/2018 (2-1 y 2-2) y semifinales de la 2023/2024 (2-2 y 2-1).

Pero mientras la historia, al menos la reciente, le da la espalda al Bayern, el presente le sonríe. Fue el segundo mejor equipo de toda la fase de liga, con siete triunfos y una derrota, y viene de marcarle 10 goles al Atalanta en la serie de octavos de final. Además, lleva 13 partidos sin perder en todas las competencias y tiene encaminado un nuevo título en la Bundesliga.

Es difícil centrarse en solo un aspecto de esta máquina alemana de hacer goles, y justamente en la capacidad goleadora de casi todos sus integrantes radica una de sus fortalezas. Kane, Olise, Musiala y Díaz son algunos de los jugadores más goleadores y desequilibrantes de la plantilla.

Para el Madrid, por el contrario, la Champions parece ser lo único por lo que podrá apostar fuertemente hasta que termine la temporada. La derrota ante el Mallorca el fin de semana empezó a sepultar sus aspiraciones al título en LaLiga (está a siete puntos del Barcelona) y de la Copa del Rey ya fue eliminado hace meses.

La décimo sexta “Orejona” será la obsesión.

Para este vibrante duelo, el Bayern tiene a casi toda su plantilla disponible. No será el caso del Madrid, donde Ceballos, Courtois, Mendy y Rodrygo darán parte de ausente. En los bávaros solo Ulreich tendrá que verlo de la grada por un desgarro.

El Real Madrid tendrá que tener cuidado con otro factor: Bellingham, Carreras, Huijsen, Mbappé, Rodrygo, Tchouaméniy Vinícius Jr. podrían perderse la revancha si ven una tarjeta amarilla, mientras que en el Bayern solo Laimer y Upamecano están apercibidos de sanción.

Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Francisco García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.

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