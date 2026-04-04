Dónde está la nave Orion y qué sigue para la misión Artemis II en su camino a la Luna

Por Jackie Wattles, Ashley Strickland y Elise Hammond, CNN

La misión Artemis II está ahora más cerca de la Luna que de la Tierra, con cuatro astronautas avanzando hacia su objetivo en una trayectoria de asistencia gravitatoria que los llevará más lejos en el espacio de lo que ningún ser humano ha llegado antes.

El viaje —tripulado por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y por el astronauta Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— marca la primera vez que seres humanos salen de la órbita terrestre desde 1972, con la misión Apolo 17. Y con Glover, Koch y Hansen a bordo, también representa la primera vez que un astronauta negro, una mujer astronauta y un astronauta no estadounidense, respectivamente, se aventuran tan lejos.

“La humanidad ha vuelto a demostrar de lo que somos capaces, y son sus esperanzas para el futuro las que nos llevan ahora en este viaje alrededor de la Luna”, dijo Hansen el jueves.

Orion estará ahora en lo que se conoce como una “trayectoria de retorno libre”. En términos de vuelos espaciales, se trata de una trayectoria de sobrevuelo: debido a la dinámica orbital y a la gravedad de la Luna, incluso si Orion no vuelve a encender su motor, la cápsula pasará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra.

La misión, que despegó a las 6:35 p.m., hora de Miami, del miércoles, marca el vuelo inaugural tripulado del programa Artemis de la NASA: un plan a largo plazo para devolver a los seres humanos a la Luna y, eventualmente, establecer un asentamiento lunar. Tras despegar sobre el imponente cohete Space Launch System, los astronautas comenzaron de inmediato a poner a prueba a Orion, incluida una prueba manual de 70 minutos llamada “demostración de operaciones de proximidad”.

Durante poco más de una semana, los tripulantes vivirán, comerán, dormirán, harán ejercicio y llevarán a cabo experimentos científicos dentro del espacio —del tamaño de una furgoneta camper— de Orion. Mientras tanto, se enfrentarán a múltiples riesgos inherentes a una misión de espacio profundo.

Esto es lo que habrá que observar mientras Artemis II avanza alrededor de la Luna.

Aunque los astronautas mantendrán gran parte de su vida en privado dentro de la cápsula Orion, de 5 metros de ancho, la NASA planea ofrecer una breve transmisión desde el interior de la cápsula casi todos los días de la misión.

La NASA ocasionalmente dará al público la oportunidad de sintonizar y escuchar los llamados eventos de enlace, mientras los astronautas conversan con periodistas y otras personas en tierra. El primero de estos eventos ocurrió el jueves, cuando reporteros invitaron a la tripulación a compartir detalles y reflexiones.

Wiseman, el comandante de la misión, describió un momento que dejó a la tripulación sin palabras.

El jueves por la tarde, “Control de Misión Houston reorientó nuestra nave espacial mientras el sol se ponía detrás de la Tierra”, dijo Wiseman, “y no sé qué esperábamos ver todos en ese momento, pero se podía ver el globo entero, de polo a polo.

“Se podía ver África, Europa, y si mirabas muy de cerca, se podían ver las auroras boreales. Fue el momento más espectacular, y nos detuvo en seco a los cuatro”.

Los horarios y fechas de estos eventos de enlace se publican aquí.

Entre las actividades previstas para el Día 3 se incluye una prueba del equipo de comunicaciones a través de la Red de Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), un sistema de comunicaciones que apoya misiones espaciales y proporciona observaciones de radar y radio.

La DSN es “una red terrestre de grandes antenas parabólicas de seguimiento en todo el mundo que, en conjunto, puede determinar la ubicación de Orion mientras se encuentra en el espacio profundo, fuera del alcance del GPS”, de acuerdo con la NASA.

La red consta de antenas ubicadas a igual distancia unas de otras en Estados Unidos, España y Australia, según la NASA.

No se trata de los típicos satélites de TV que ofrecen canales de cable. Cada antena de la DSN mide unos 70 metros de ancho, ocupando aproximadamente dos tercios de un campo de fútbol americano. La DSN también tiene capacidad de rastreo, proporcionando mediciones al equipo en tierra para permitirles determinar la ubicación y la velocidad precisas de una nave espacial.

Sin embargo, aún habrá momentos durante el resto de la misión en los que los astronautas de Artemis II perderán todo contacto con el equipo de control de misión, mientras intentan ir más lejos de lo que cualquier ser humano ha ido jamás.

Uno de esos apagones ocurrirá durante el período de aproximadamente 40 minutos en el que la tripulación viajará más cerca de la superficie de la Luna, al dirigirse hacia la cara oculta lunar, lo que bloqueará la transmisión de datos hacia o desde la Tierra.

En ruta hacia la Luna, la nave Orion usará su motor para mantenerse en curso, realizando lo que la NASA llama maniobras de “corrección de trayectoria”. El objetivo es mantener el vehículo en un rumbo preciso hacia ese orbe plateado en el cielo.

En un momento del Día 5 de este vuelo, a última hora de este domingo, la nave cruzará oficialmente el umbral de la esfera de influencia lunar: el punto en el espacio donde el tirón de la gravedad de la Luna es más fuerte que el de la Tierra.

El Día 6 de esta misión traerá el logro culminante tan esperado. Un amplio sobrevuelo lunar ofrecerá a la tripulación vistas sin precedentes de la cara oculta de la Luna y permitirá al equipo superar el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado jamás en el espacio.

Si todo sale según lo planeado, Artemis II superará el récord establecido por el Apolo 13 en 1970 por unos 5.400 kilómetros, alcanzando aproximadamente 405.000 kilómetros desde la Tierra.

Durante el acercamiento más cercano a la superficie lunar, fuertemente craterizada, los astronautas capturarán imágenes y describirán lo que ven a los equipos de control de misión en la Tierra. La tripulación se basará en las lecciones aprendidas durante el entrenamiento en maravillas geológicas y entornos similares a los lunares, en lugares como Islandia, para señalar detalles sobre las formas, texturas y colores de los cráteres de impacto y antiguos flujos de lava en la Luna.

Las características que observen los astronautas podrían ayudar a orientar los sitios de aterrizaje para futuras misiones Artemis y revelar más sobre el misterioso pasado de la Luna.

Se espera que la tripulación de Artemis II haga una llamada especial a otros seres humanos que actualmente están en el espacio: los siete astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Funcionarios de la NASA confirmaron el jueves que está previsto que la llamada entre naves ocurra en el séptimo día de la misión.

Antes del lanzamiento de la misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional, la astronauta de la NASA Jessica Meir compartió en enero que parte del plan de vuelo de Artemis II incluye una llamada programada entre la nave Orion y la estación espacial.

Está emocionada por hablar con Koch, con quien Meir realizó la primera caminata espacial exclusivamente femenina en 2019, así como con su compañero de promoción de astronautas Victor Glover y sus “tíos astronautas”, Reid Wiseman y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen.

Meir dijo que ella y sus compañeros de tripulación a bordo de la estación espacial esperan con interés seguir el viaje de sus amigos y colegas alrededor de la Luna.

“Todos estamos muy emocionados de estar en el espacio al mismo tiempo”, dijo Meir.

Después de más de una semana de batir récords y completar objetivos de prueba, a la tripulación le quedará un punto crucial por completar: volver a casa.

No es una tarea fácil.

La fase final del vuelo, llamada “reentrada”, ocurre cuando la cápsula Orion se precipita en la densa banda interior de la atmósfera terrestre mientras aún viaja a más de 30 veces la velocidad del sonido. El proceso provoca una violenta compresión de las moléculas de aire que puede calentar el exterior de la nave a más de 2.760 °C.

Siempre es una de las partes más arriesgadas de cualquier misión, pero para Artemis II los riesgos son particularmente altos.

Existe un problema conocido con una parte del escudo térmico de la cápsula Orion, una pieza fijada a la parte inferior circular de la nave espacial y hecha de un material ablativo, es decir, diseñado para carbonizarse y erosionarse a medida que se expone al calor. Funcionarios de la NASA han reconocido que el escudo térmico de este vehículo es imperfecto, algo que descubrieron durante un vuelo de prueba no tripulado de 2022 llamado Artemis I. La cápsula Orion regresó de esa misión con un escudo térmico lleno de hoyuelos y grietas, lo cual no es como se supone que debe comportarse. (Los escudos térmicos de futuras cápsulas Orion se han fabricado de manera diferente).

Pero los responsables de la misión optaron por abordar el problema esta vez reconfigurando la trayectoria de reentrada de Orion, y decidieron no realizar una maniobra de “salto”, en la que la cápsula se sumerge en la atmósfera, vuelve a salir y se zambulle de nuevo. El enfoque de salto utilizado durante Artemis I estaba destinado a permitir que Orion apuntara a un sitio de amerizaje preciso.

Para crear un entorno de calentamiento más favorable para el escudo térmico subóptimo, la nave Orion de Artemis II realizará una maniobra tipo loft más sutil.

Recopilar datos sobre cómo se comporta el escudo térmico esta vez es, en realidad, un objetivo clave de la misión.

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Con información de Jacopo Prisco, de CNN.