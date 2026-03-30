Se definió el Final Four masculino de la NCAA: UConn sorprende a Duke y Michigan arrolla a Tennessee

Por Kevin Dotson, Wayne Sterling y Jacob Lev, CNN

El Final Four masculino ya está definido, y promete ser espectacular. Michigan y UConn se ganaron su pase al fin de semana decisivo del torneo, uniéndose así a Illinois y Arizona.

El domingo también se sellaron los primeros boletos para el Final Four femenino, gracias a las victorias de UConn y UCLA en sus respectivos duelos de la “Elite Eight”. Ahora, ambos equipos pondrán rumbo a Phoenix para disputar las semifinales nacionales.

Esto es lo que necesitas saber.

El segundo cabeza de serie, UConn, sorprendió al primer cabeza de serie, Duke, al vencerlo por 73-72 gracias a un triple lejano anotado en el último segundo, enviando así a los Huskies a su tercer Final Four en cuatro años este domingo en Washington.

Con una desventaja de dos puntos y menos de 10 segundos por jugar, la asfixiante defensa de los Huskies forzó una pérdida de balón al escolta de Duke, Cadyn Boozer, tras el saque de banda. Acto seguido, el escolta de UConn, Braylon Mullins, lanzó un triple desde larga distancia para dejar atónitos a los Blue Devils.

UConn se vio abajo por 19 puntos y sin fortuna en la ofensiva, hasta que superó a Duke con un parcial de 44-29 en la segunda mitad, impulsado por los 26 puntos de Tarris Reed Jr.

Los Huskies comenzaron el partido con una marca de 1 de 18 en triples, pero terminaron con un 4 de 5 en su impresionante victoria, la cual los envía a Indianapolis a finales de esta semana.

Mullins, de 19 años y oriundo de Indiana, finalizó el encuentro con 10 puntos.

“Se siente de maravilla regresar a casa”, declaró Mullins a la transmisión de CBS. “Eso se lo puedo asegurar. Estoy entusiasmado. Creo que todos los demás también lo disfrutarán, pero nosotros ya estamos listos para Indy”.

Según la transmisión, Duke se convierte en el primer cabeza de serie número 1 en caer derrotado tras llegar al descanso con una ventaja de 15 puntos o más. Los máximos favoritos acumulaban un récord previo de 134-0 antes de la derrota de los Blue Devils.

Ahora, UConn buscará llevarse a Storrs, Connecticut, su tercer campeonato nacional en cuatro años; pero antes, se enfrentará al cabeza de serie número 3, Illinois, este sábado en el Final Four, en el Lucas Oil Stadium.

La última tanda de partidos de la “Elite Eight” masculina comenzó con un intrigante duelo en la Región del Medio Oeste entre el sexto cabeza de serie, Tennessee —que hacía su tercera aparición consecutiva en esta instancia—, y el primer cabeza de serie, Michigan, equipo que se ha mostrado indestructible hasta el momento en el torneo.

El encuentro transcurrió muy igualado durante los primeros minutos, con dos escuadras talentosas y físicas midiéndose mutuamente en busca de debilidades, mientras los Wolverines y los Volunteers se alternaban el liderazgo en el marcador.

Sin embargo, hacia la mitad de la primera parte, Michigan entró en racha y protagonizó una ofensiva de 21-0 que otorgó a los “Big Blue” un control absoluto del partido; un déficit inicial de dos puntos se transformó en una contundente ventaja de 19 puntos, mientras que Tennessee sufrió una sequía anotadora de 5 minutos y 43 segundos.

Como de costumbre, el destacado alero Yaxel Lendeborg lideraba el camino para los Wolverines, anotando la canasta más espectacular de la racha ofensiva con una acrobática bandeja a aro pasado. Al llegar el descanso, Michigan había ampliado su ventaja a 22 puntos, situando el marcador en 48-26.

Tras el intermedio, los Wolverines no mostraron señales de bajar la intensidad. Michigan continuó apretando las tuercas a los Volunteers, aumentando la diferencia en el marcador y, en el proceso, enviando un mensaje al resto de los equipos: que el “Big Blue” será una fuerza a tener muy en cuenta en el Final Four de Indianapolis.

Con esta victoria de 95-62, Michigan se convierte en el primer equipo en la historia en ganar sus primeros cuatro partidos del torneo de la NCAA por una diferencia de dos dígitos, anotando además más de 90 puntos en cada encuentro. El jugador de último año y All-American Lendeborg, firmó la mejor actuación anotadora del partido con 27 puntos, impulsando a Michigan hacia su primer Final Four desde 2018.

El triunfo de los Wolverines prepara el escenario para un enfrentamiento de lo más atractivo este sábado contra los Arizona Wildcats, el primer cabeza de serie de la Región Oeste.

UConn, el equipo número 1 de la clasificación general y vigente campeón nacional, aseguró la tercera aparición consecutiva de la universidad en el Final Four, la vigésimo quinta en su historia. Las Huskies despacharon con comodidad al equipo número 6, Notre Dame, con un marcador de 70-52 en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

Con esta victoria, las Huskies extienden su extraordinaria racha ganadora a 54 partidos y mejoran su récord histórico en la fase de “Elite Eight” a 25-5.

La sensacional jugadora de segundo año de UConn Sarah Strong lideró el esfuerzo del equipo al anotar 21 puntos —15 de ellos en la segunda mitad—, sumando además siete rebotes, cinco robos y tres tapones.

Lo siguiente para UConn: un duelo de semifinales el viernes por la noche contra el n.º 1, South Carolina, o el n.º 3, TCU.

La destacada escolta de tercer año de Notre Dame, Hannah Hidalgo, ofreció una actuación aguerrida en la derrota, finalizando con 22 puntos —la cifra más alta del partido— y 11 rebotes.

En el segundo partido de la ronda de “Elite Eight” femenina del día, las UCLA Bruins (cabeza de serie n.º 1) tuvieron un duro desafío ante las Duke Blue Devils (cabeza de serie n.º 3) en Sacramento, California.

Duke desplegó un baloncesto excepcional en la primera mitad, impulsadas por la escolta sénior Taina Mair, quien lideró al equipo con 21 puntos en el encuentro. Las Blue Devils dominaron el marcador durante casi toda la primera parte y llegaron al descanso con una ventaja de 39-31.

Sin embargo, las Bruins salieron de los vestuarios con gran ímpetu en la segunda mitad. UCLA limitó a Duke a tan solo ocho puntos en el tercer cuarto, lo que permitió a las campeonas de la conferencia “Big Ten” finalizar el parcial con la ventaja en el marcador.

UCLA continuó asfixiando a Duke en el cuarto cuarto, mientras las Bruins ampliaban su ventaja y, finalmente, sellaban su pase a Phoenix con una victoria de 70-58.

La pívot All-American Lauren Betts fue clave en el dominio de UCLA. La jugadora de último año registró la cifra más alta del partido, con 23 puntos, además de sumar 10 rebotes y cinco tapones.

Los Bruins esperan ahora al ganador del enfrentamiento de la “Elite Eight” de este lunes entre el cabeza de serie n.º 1, Texas, y el cabeza de serie n.º 2, Michigan.

El cuadro del Final Four femenino quedará definido el lunes por la noche tras estos dos enfrentamientos de la “Elite Eight”:

– N.º 2 Michigan vs. N.º 1 Texas, 7 p.m. hora de Miami (4 p.m. hora de Los Ángeles), por ESPN.

– N.º 3 TCU vs. N.º 1 South Carolina, 9 p.m. hora de Miami (6 p.m. hora de Los Ángeles), por ESPN.

El camino hacia el título atraviesa el desierto, donde las semifinales nacionales femeninas darán comienzo el viernes en el Mortgage Matchup Center de Phoenix.

La semana cargada de energía de campeonato culminará con el partido por el título nacional el próximo domingo.

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