Ucrania intensifica ataques a la industria petrolera rusa mientras el Kremlin obtiene ganancias inesperadas por exportaciones

Por Tim Lister y Kosta Gak, CNN

El Ejército ucraniano intensificó los ataques contra la infraestructura energética de Rusia, mientras Moscú se beneficia de los precios más altos del petróleo crudo y de cierto alivio de las sanciones.

Drones ucranianos han atacado varias refinerías y terminales de exportación rusas en la última semana, acelerando una campaña que comenzó el verano pasado para apuntar a una de las mayores fuentes de ingresos de Rusia.

Mientras la guerra en Medio Oriente y el aumento de los precios del crudo proporcionan una ganancia inesperada al Kremlin, Kyiv ha redoblado sus esfuerzos para obstaculizar la producción energética de Rusia.

El Ejército ucraniano afirma haber llevado a cabo 10 ataques importantes este mes contra la infraestructura energética rusa, algunos de los ataques en lo profundo de Rusia. El alcance del impacto no está claro, pero Rusia ha planteado la posibilidad de prohibir las exportaciones de gasolina.

Durante una llamada con periodistas este sábado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a CNN que los drones de largo alcance de Ucrania se habían vuelto más eficaces.

El último ataque reivindicado por el Ejército ucraniano fue a primera hora de este sábado contra una gran refinería de petróleo rusa en Yaroslavl, al noreste de Moscú. El Ejército dijo que hubo un impacto directo en la refinería, seguido de un incendio.

Mikhail Evraev, el gobernador regional de Yaroslavl, reconoció que varios edificios residenciales y “una instalación comercial” habían resultado dañados, pero dijo que más de 30 drones habían sido neutralizados.

La terminal rusa de exportación de petróleo de Ust-Luga, en la costa báltica, fue atacada dos veces en la última semana. Drones de largo alcance “dañaron las estructuras de carga de petróleo y un parque de tanques que contenía petróleo y productos petrolíferos” a primera hora del viernes, de acuerdo con el Servicio de Seguridad de Ucrania.

Un video geolocalizado mostró un gran incendio en el puerto, y el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia advirtió a los residentes de la cercana ciudad de San Petersburgo sobre “contaminación del aire” tras los ataques.

“Respondimos al ataque contra nuestra infraestructura energética. Respondimos con un golpe poderoso, reduciendo las capacidades de Ust-Luga”, dijo Zelensky a CNN.

“En esa instalación quedó el 40 % de sus capacidades” después de los ataques con drones, dijo Zelensky.

El cercano puerto de Primorsk también fue atacado la semana pasada y, según los ucranianos, los incendios en ambos puertos seguían siendo visibles este sábado.

Una refinería en Saratov, en el sur de Rusia, operada por el productor estatal Rosneft, fue atacada el fin de semana pasado.

Antes de que comenzara el conflicto en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz quedara efectivamente paralizado, el crudo ruso se negociaba con un descuento sustancial frente a otros referentes en los mercados globales.

Ahora, según los analistas, a veces alcanza precios elevados. Rusia también se ha beneficiado de la flexibilización de algunas sanciones estadounidenses. En un intento por calmar los mercados petroleros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió a principios de este mes las sanciones sobre el crudo ruso que ya se encontraba en el mar.

Zelensky volvió a criticar el alivio de las sanciones este sábado, afirmando que la inteligencia rusa estaba ayudando a Irán a apuntar a ubicaciones con imágenes satelitales.

“Al levantar las sanciones al agresor, que gana dinero todos los días, están transmitiendo información relevante sobre ataques” a bases aliadas en la región, dijo Zelensky.

El presupuesto estatal de Rusia depende de los ingresos petroleros para al menos un tercio de sus ingresos, de acuerdo con analistas. Esos ingresos pueden haberse duplicado durante el último mes, dicen.

Mientras continúan los ataques ucranianos, el Gobierno ruso está a punto de reintroducir una prohibición a las exportaciones de gasolina, según la agencia estatal de noticias TASS.

Afirmó que la medida, que entraría en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de abril, está siendo discutida por el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y los ministerios de industria y las compañías petroleras.

El Gobierno impuso una medida similar el pasado septiembre, pero levantó la prohibición en enero.

El periódico ruso Kommersant aseguró que la prohibición se reintroduciría porque el mercado interno estaba siendo perjudicado a medida que los productores perseguían mayores ganancias por exportar gasolina.

Pero el periódico también reconoció lo que denominó “mantenimiento no programado de refinerías” y los incendios en Primorsk y Ust-Luga.

Zelensky dijo este sábado que los ataques de Ucrania fueron en respuesta a los ataques rusos contra su infraestructura energética, que han causado cortes de electricidad generalizados este invierno.

“Rusia debe dejar de atacar nuestra infraestructura energética. Entonces no tomaremos represalias contra ella”, añadió.

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