“No hay salida”: un salvavidas para el petróleo mundial en el mar Rojo ahora también está en riesgo

Por Anna Cooban, CNN

Los ataques contra buques comerciales en Medio Oriente este mes prácticamente han cerrado el vital estrecho de Ormuz a los petroleros, trastocando el mercado petrolero y obligando a los productores a buscar otras rutas para llevar su combustible a compradores de todo el mundo.

Una de las pocas alternativas pasa por el mar Rojo. Saudi Aramco, el principal productor de petróleo del mundo, dijo la semana pasada que redirigiría millones de barriles de crudo —que normalmente se cargan en barcos en el golfo Pérsico y transitan por el estrecho— a través de un oleoducto que llega al puerto occidental saudí de Yanbu, en el mar Rojo.

El número de cargas diarias de petróleo en el puerto ya se ha más que duplicado este mes en comparación con el promedio diario del año pasado, de acuerdo con datos de Kpler, una empresa de datos y análisis comerciales.

No obstante, ahora incluso ese salvavidas está en riesgo.

El lunes, Irán calificó las instalaciones navales estadounidenses en el mar Rojo como “objetivos potenciales”.

“La presencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford en el mar Rojo se considera una amenaza para Irán”, dijo el mando militar unificado de Irán, según la agencia de noticias semioficial Fars del país. “Por lo tanto, los centros logísticos y de servicio que apoyan al mencionado grupo naval en el mar Rojo serán considerados objetivos potenciales por las Fuerzas Armadas de Irán”.

Incluso antes de que estallara la guerra actual el 28 de febrero, el mar Rojo “no era exactamente un bastión de estabilidad geopolítica”, como lo expresó David Oxley, economista en jefe de clima y materias primas de la consultora Capital Economics.

A finales de 2023, los combatientes hutíes respaldados por Irán comenzaron a atacar embarcaciones en el mar Rojo en represalia por la guerra de Israel contra Hamas. La situación de seguridad obligó a las navieras a desviar sus buques alrededor del extremo sur de África, añadiendo semanas a los viajes y obligándolas a gastar más en combustible, seguros y salarios de la gente en el mar.

El conflicto regional actual y “la continuada postura hostil de las fuerzas hutíes hacia el transporte marítimo comercial” significan que el nivel de amenaza en el mar Rojo es “sustancial”, dijo el lunes en un aviso el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

“El grupo conserva tanto la capacidad como la intención demostrada de llevar a cabo ataques marítimos en la región”, advirtió.

Una fuente israelí también dijo a CNN la semana pasada que había indicios de que los militantes podrían llevar a cabo ataques contra Israel, lo que marcaría un hecho inédito desde que comenzó la guerra.

A plena capacidad, el oleoducto saudí de este a oeste puede transportar 7 millones de barriles de crudo al día, según Saudi Aramco, compensando en cierta medida los aproximadamente 15 millones de barriles diarios que normalmente pasarían por el estrecho de Ormuz.

Pero un resurgimiento de la violencia en el mar Rojo también podría bloquear esos flujos de petróleo desviados, exacerbando los temores existentes sobre el suministro global y empujando los precios del petróleo aún más al alza, dijeron analistas a CNN.

Si los petroleros que transportan petróleo saudí son atacados en el mar Rojo, “creo que (entonces) veremos un aumento sustancial del precio del petróleo”, dijo Naveen Das, analista senior de petróleo en Kpler. “Porque básicamente le indica al mercado que… todas las vías de escape (para el petróleo) están siendo atacadas… No hay salida”.

Oxley, de Capital Economics, dijo que, si la violencia regresa al mar Rojo y “atrapa por completo” el suministro de crudo de la región rica en petróleo, podría imaginar que el precio del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, se dispare hasta entre US$ 130 y US$ 150 por barril desde su nivel actual de alrededor de US$ 100.

Y cuanto más tiempo se mantengan altos los precios del petróleo, más probable será que se trasladen a la economía mundial en general, elevando una amplia gama de precios al consumidor, desde las tarifas aéreas hasta los costos de los comestibles.

En contraste, el impacto de cualquier ataque en el mar Rojo sobre los buques portacontenedores que transportan mercancías sería marginal, dado que la gran mayoría de estas embarcaciones han estado evitando la vía navegable desde finales de 2023.

Peter Sand, analista jefe en Xeneta, una firma de datos de transporte marítimo y aéreo, estima que alrededor del 90 % de la capacidad de transporte marítimo en contenedores que solía pasar por el mar Rojo ha sido redirigida alrededor del cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

A principios de enero, el gigante naviero danés Maersk dijo que reiniciaría parte del tráfico a través del mar Rojo, calificándolo como la “forma más rápida, más sostenible y más eficiente” de navegar entre Asia y Europa. Pero a principios de marzo, suspendió esa ruta, citando riesgos de seguridad en Medio Oriente.

Hablando de la industria naviera en general, Judah Levine, director de investigación de la empresa de logística Freightos, dijo a CNN esta semana: “La situación actual ha retrasado el cronograma para un regreso a gran escala del tráfico marítimo al mar Rojo”.

De manera similar, Sand dijo a CNN que era muy probable que muchas compañías navieras evitaran el mar Rojo por el resto del año, señalando que los costos de seguro para los buques que toman esa ruta habían aumentado sustancialmente desde que estalló la guerra.

“Aunque no hemos visto ataques directos de los rebeldes hutíes desde que comenzaron los ataques (en Medio Oriente)… la amenaza es suficiente para literalmente mantener alejados a los transportistas de contenedores”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Tim Lister, Tal Shalev y Jeremy Diamond, de CNN.