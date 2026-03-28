Los veleros desaparecidos rumbo a Cuba fueron localizados y los tripulantes están a salvo, informan autoridades de México

Por Uriel Blanco y Max Saltman, CNN en Español

La Secretaría de Marina de México (Semar) informó este sábado que los dos veleros del Convoy Nuestra América que desaparecieron cuando se dirigían a Cuba para entregar ayuda humanitaria fueron localizados “80 millas náuticas al noroeste de La Habana”.

Se localizó a los veleros a través de una aeronave de la Armada mexicana y actualmente “se mantiene comunicación vía radio”, indicó la Semar en X. “Un buque de esta institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo”, agregó.

Un portavoz del Convoy Nuestra América confirmó a CNN este sábado por la mañana que los tripulantes de los veleros se encuentran a salvo.

“Sus tripulaciones se encuentran a salvo y las embarcaciones continúan su viaje hacia La Habana. El convoy sigue su curso para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgente al pueblo cubano”, dijo el portavoz.

CNN preguntó al portavoz del Convoy Nuestra América si los veleros ya llegaron a La Habana y está en espera de respuesta.

Los veleros fueron reportados como desaparecidos el jueves, luego de que perdieron comunicación con las autoridades mexicanas que les estaban dando seguimiento, por lo que se activó un plan de búsqueda y rescate.

Estas embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, hace una semana, el sábado 21 de marzo, y su llegada se esperaba “entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo”, según el Convoy Nuestra América.

De los nueve tripulantes (cuatro en el velero “FRIENDSHIP” y cinco en el velero “Tigermoth”), hay dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, según detalló la agencia EFE.

El Convoy Nuestra América es una iniciativa solidaria de grupos y personas de distintos países del mundo, principalmente de América Latina y Europa, que se unieron para llevar ayuda humanitaria a Cuba. Esta iniciativa está inspirada en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza.

“Somos una coalición internacional de personas y organizaciones dedicadas a entregar ayuda humanitaria crítica al pueblo cubano”, señala la página web de Convoy Nuestra América.

La ayuda crítica para Cuba se enmarca en el contexto del embargo económico y energético que Estados Unidos ha reforzado desde hace meses contra la isla, que se encuentra atravesando una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia, con apagones recurrentes, protestas y escasez de bienes básicos no vistos desde el llamado “periodo especial” de comienzos de la década de 1990.

Un primer grupo del Convoy Nuestra América llegó a Cuba el pasado 18 de marzo con “cargas de ayuda”, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Poco después, el martes 24 de marzo, el barco insignia del Convoy Nuestra América arribó a La Habana tras cuatro días de navegación. Esa embarcación llegó con una ayuda humanitaria de 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas.

Los dos veleros localizados este sábado zarparon rumbo a Cuba poco después del barco insignia del Convoy Nuestra América.

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Con información de Sol Amaya, de CNN, y de la agencia EFE.