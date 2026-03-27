Sin una “ruptura” con el chavismo, se desvanece la expectativa de transición para los venezolanos en la diáspora

Por Anabella González, Pau Mosquera y Fernando Ramos, CNN en Español

Si la expectativa de una transición en el Gobierno de Venezuela había esperanzado a muchos de los millones de venezolanos en la diáspora durante las primeras horas del sábado 3 de enero, ese sentimiento parece, al menos para algunos de ellos, haberse desvanecido.

Cuando estos venezolanos que dejaron su país impulsados por la crisis económica y la inestabilidad política se enteraron de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, la reacción fue palpable. Salieron a las calles, cantaron su himno nacional a viva voz y celebraron un anhelo de cambio que finalmente vieron posible de materializarse.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves en una audiencia judicial en Nueva York, tras más de 80 días en prisión. Están acusados de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, cargos que ambos rechazan y de los que se declararon inocentes.

“Cuando capturaron a Maduro me emocioné mucho y lloré, porque por él hemos pasado mucho trabajo. Creí que las cosas iban a mejorar, pero yo veo todo igual. Siguen los mismos con las mismas”, dice a CNN Argemiro Villero, un mecánico venezolano de 60 años que vive en Bogotá.

Con algunos matices, las palabras de Argemiro se parecen a las de varios de otros venezolanos con los que CNN habló en los últimos días en Colombia, México, Estados Unidos y España. La salida de Maduro marcó un quiebre y hay quienes dicen que es necesario esperar, pero aún así ven en el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez una continuidad del chavismo que les genera desconfianza.

Dejar Venezuela no fue nada fácil para Argemiro. Salió del país hace tres años y dice que en su tierra natal dejó mucho de lo que había construido a lo largo de su vida.

Conseguir trabajo en la capital colombiana fue “una tarea compleja” y, aunque piensa en la posibilidad de regresar, sus familiares que quedaron en Venezuela todavía le hablan de la zozobra que viven con cada día que pasa. La idea de volver se desintegra entonces cada vez más: “Se fue Maduro, pero todo sigue casi igual”, dice.

“Todos son iguales y es el mismo grupo el que sigue en el poder. Y sí, hay algunas mejoras, pero en el fondo todo sigue igual”, coincide Soranlly Casas, una ingeniera de sistemas de 35 años que vive en Bogotá.

Colombia es el principal destino de los venezolanos en el exterior, seguido por Perú y Estados Unidos. Más de 7,8 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos diez años, y 2,8 millones de ellos se encuentran actualmente en Colombia, según datos de Migración en Colombia, analizados por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

Después de reiterados respaldos públicos a su gestión al frente de Venezuela tras la captura de Maduro, el Gobierno de Estados Unidos notificó semanas atrás que reconocía oficialmente a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en Venezuela y que ese reconocimiento es parte de una transición hacia un gobierno “elegido democráticamente”.

Sin elecciones libres no hay nada, opina Sonrally, pero no ve eso como una posibilidad en un futuro cercano. “La supuesta transición yo no la veo”.

Para Eriana Zuleta, una venezolana de 28 años que vive en Madrid, el proceso que lleva adelante Venezuela es positivo. Dice que lo más importante es que “se están restituyendo derechos políticos, sociales y humanos”, en particular con la liberación de presos políticos, un proceso que inició el 8 de enero con un anuncio del Gobierno venezolano y siguió luego con la ley de Amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional de Venezuela.

Desde el 20 de febrero y hasta el 24 de marzo, 302 personas que estaban privadas de su libertad se vieron beneficiadas por la legislación, dijo el martes el diputado chavista Jorge Arreaza, que preside una comisión especial de seguimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales e informes de la ONU señalan que esa información es difícil de constatar ya que no hay registros públicos oficiales de estas causas, y que cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos.

“Se han visto algunos gestos que pueden interpretarse como avances, como la liberación parcial de presos políticos, así como ciertos movimientos institucionales y reacomodos dentro del poder”, dice un realizador audiovisual que vive en Ciudad de México desde hace nueve años y pide preservar su nombre por temor a represalias.

“Pero estos cambios siguen siendo insuficientes para hablar de una transformación estructural del sistema”, agrega.

El Gobierno de Rodríguez parece haber implementado “una serie de concesiones políticas y económicas suficientes para apaciguar a la administración Trump” y contener así un riesgo de que Estados Unidos intervenga en mayor medida, dice a CNN André Masuko, analista de riesgos de países de Latinoamérica y el Caribe en el Economist Intelligence Unit (EIU).

Estas concesiones se dieron en materia económica con la reforma de la ley de hidrocarburos, que abre el sector petrolero a inversiones extranjeras dejando atrás el control exclusivo de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA); en el ámbito político con la ley de Amnistía, y también con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, interrumpidas desde 2019 durante el primer mandato de Trump.

En conjunto, esto ha consolidado la posición de Rodríguez bajo una continuidad dentro del sistema liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, señala el analista.

En España viven más de 600.000 venezolanos, y es el sexto país con mayor cantidad de inmigrantes del país sudamericano. Uno de ellos es Manuel de la Cruz, de 34 años, que reside en la ciudad de Valencia. “La transición en Venezuela va mal”, dice sin dudar. Considera que Venezuela no necesita un cambio en el que “elementos del chavismo” integren la clase política.

Para él, Venezuela requiere de “una ruptura” con los funcionarios del gobierno actual. Pero es un proceso que ve lejano y que, opina, puede llevar años con los hermanos Rodríguez (Delcy y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional) en el poder. “Es evidente que tienen un afán de colaborar con Estados Unidos”, opina.

Desde el 3 de enero, el de Venezuela es un escenario “incierto y convulso”, dijo el 13 de marzo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela al presentar su primer informe tras la captura de Maduro.

La Misión advirtió que las estructuras “y alianzas represivas” del Gobierno venezolano “están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad” para mantener el poder en el país.

“Da la impresión de que se está intentando administrar la crisis sin desmontar el aparato de poder que la generó”, dice el realizador audiovisual venezolano residente en la capital mexicana. Más que una transición, ve un “ajuste estratégico del poder”, del que no se sabe con certeza cuál será su rumbo final.

El Venezuelan American Caucus —una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos— también dijo días atrás que veía con gran preocupación los cambios en la cúpula militar del país y el nombramiento del general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa en lugar de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014 cuando fue designado por Maduro.

Esos movimientos en las estructuras de poder “no reflejan una ruptura significativa con el pasado ni un compromiso creíble con una transición democrática”, dijo el Venezuelan American Caucus en un comunicado.

El vínculo de Rodríguez con el Gobierno de Donald Trump, incluso para los venezolanos que dijeron a CNN que apoyaban el accionar del presidente de Estados Unidos, también aparece como una fuente de preocupación.

Hay quienes ven que esa relación prioriza los intereses petroleros y de inversión, y relega la transición democrática y el reclamo de muchos venezolanos dentro y fuera de Venezuela: un proceso electoral en condiciones políticas estables.

“Trump está contento por el petróleo, pero los venezolanos lo que queremos es que haya un cambio”, dice Sonrally en referencia a los barriles de petróleo sudamericano que Estados Unidos ha recibido en los últimos meses.

“Las señales recientes apuntan a una priorización de intereses energéticos, mineros y comerciales por encima de los elementos fundamentales de una transición democrática”, agregó el Venezuelan American Caucus, que instó al Gobierno de los Estados Unidos a ejercer “plenamente su capacidad de influencia” para asegurar un horizonte electoral claro.

María tiene 48 años, es abogada y llegó a Miami en 2017. Desde que dejó Caracas, donde todavía vive su abuela de 95 años a la que espera visitar pronto, no pudo regresar. Ella pide que no usemos su nombre real por temor a represalias si llega a viajar a su país en los próximos meses.

“Apoyo al presidente Trump, pienso que si está haciendo esto es por algo positivo. Pero hay algo más abajo que no lo puedo saber”, opina sobre el vínculo del presidente de Estados Unidos con su par venezolana, relación a la que Trump ha calificado como “extraordinaria”.

La relación política se basa en intereses mutuos más que una ayuda real a Venezuela, cree Gustavo Torres, de 29 años, que vive en España desde hace 9. El vínculo “no es necesariamente de alianza, sino más bien de conveniencia mutua”, coincide con él otro venezolano que vive en Ciudad de México.

Rodríguez podría verse presionada en el vínculo con Trump para avanzar con la planificación de elecciones presidenciales, señala el analista del EIU. Esa presión del Gobierno de Estados Unidos, agrega, también podría intentar que el Gobierno de Venezuela permita una mayor participación de la oposición, como en el caso de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Lo cierto es que, al día de hoy, muchos venezolanos ven que la incertidumbre sigue siendo parte de Venezuela. Algunos ya han formado una vida entera en otros países y no piensan en regresar, otros se reencuentran con la ilusión al acordarse de cómo era su país décadas atrás.

“No saben lo que era la Venezuela de antes”, dice María, que lleva más de 9 años viviendo en la ciudad de Doral, en Florida, donde el 40 % de sus habitantes son de la comunidad venezolana. “Yo no extraño la Venezuela de ahora, extraño a esa Venezuela de antes”.

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Con información de Mauricio Torres y Germán Padinger, de CNN.