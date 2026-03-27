El Senado de EE.UU. aprueba financiación de gran parte del DHS, excepto de ICE y la patrulla fronteriza, en sesión nocturna

Por Ted Barrett y Morgan Rimmer, CNN

En una inusual sesión nocturna, el Senado aprobó por unanimidad la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El acuerdo financiaría otros componentes del DHS, como la Administración de Seguridad del Transporte y la Guardia Costera de Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes aún deberá actuar antes de que las agencias financiadas dentro del departamento puedan reabrir.

Tras el fracaso de las negociaciones el jueves por la noche, los senadores se centraron en aprobar los fondos que lograron acordar por unanimidad. De camino al pleno en la madrugada del viernes, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró a la prensa: “Esta noche vamos a implementar la mayor parte del programa del DHS que podamos, y luego financiaremos el resto”.

El conflicto por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha provocado la retención de salarios a miles de agentes de la TSA y otros empleados del DHS, causando importantes retrasos en los viajes y la pérdida de numerosos vuelos en todo el país.

La frustración en el Capitolio alcanzó nuevos niveles esta semana, y los senadores presionaron para poner fin al estancamiento antes del receso programado de dos semanas.

Al ser presionado sobre qué se financiaría específicamente, Thune respondió: “Creo que será todo menos ICE y CBP hoy. Así que tendremos que hacer el resto”, aunque señaló que, “Creo que aduanas, ellos pasaron aduanas”, pero no patrulla fronteriza.

Aunque el proyecto de ley aprobado por el Senado no incluye fondos para el ICE ni para la patrulla fronteriza, los republicanos ya habían previsto financiar a esas agencias como parte de su amplio paquete de medidas de política interna del año pasado.

“La buena noticia es que lo anticipamos hace un año”, dijo Thune. “Es decir, una de las razones por las que adelantamos la financiación para la Seguridad Nacional en ese gran proyecto de ley fue porque anticipábamos que esto probablemente sucedería, y así fue”.

Los agentes del ICE desempeñan un papel más activo en la seguridad del aeropuerto, pero persisten las largas filas antes de la afluencia de viajeros del fin de semana.

Thune dijo que habló con el presidente Donald Trump el jueves por la noche, antes de que Trump anunciara que ordenaría al DHS pagar a los agentes de la TSA incluso si el departamento seguía sin recibir financiación.

“Hablé con él hoy temprano, justo antes de que hiciera su anuncio. Así que sí, creo que anticipa lo que estamos intentando hacer aquí”, dijo a los periodistas.

Sin embargo, al preguntársele si cree que la Cámara de Representantes adoptará la misma medida para financiar la mayor parte del departamento, Thune respondió: “No sé qué hará la Cámara”.

“Quiero decir, creo que la Cámara está al tanto de lo que estamos considerando, y creo que probablemente estén ansiosos por abordar este tema más allá de, ya saben, esta hora del día, un viernes, pero esperemos que estén presentes y podamos lograr que al menos gran parte del gobierno vuelva a funcionar, y luego, a partir de ahí, veremos qué pasa”, continuó.

Thune argumentó que, si bien los demócratas habían dicho inicialmente que financiarían todo excepto el ICE y la CBP, ahora han perdido la oportunidad de impulsar cambios en los protocolos y tácticas del ICE.

“Sigo pensando que es lamentable”, dijo. “Los demócratas querían reformas. Intentamos colaborar con ellos en las reformas. Al final no consiguieron ninguna. Pero, ya saben, tendremos que librar algunas de esas batallas otro día”.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró estar “muy orgulloso” de su bancada que “se mantuvo unida” en medio del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, los demócratas del Senado fueron claros: no a un cheque en blanco para un ICE y una patrulla fronteriza que actúan al margen de la ley. Este acuerdo, largamente esperado, financia a la TSA, la Guardia Costera, la FEMA y la CISA, refuerza la seguridad en la frontera y en los puntos de entrada, y mantiene a los estadounidenses a salvo”, anunció Schumer.

Esto se podría haber logrado hace semanas si los republicanos no se hubieran interpuesto. Los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestra oposición a que la milicia descontrolada y letal de Donald Trump no reciba más financiación sin reformas serias, y seguiremos luchando por esas reformas. Estoy muy orgulloso de nuestro grupo parlamentario demócrata. Durante todo este proceso, los senadores demócratas permanecieron unidos. Sin titubear, sin ceder. Mantuvimos nuestra posición.

Thune señaló que, al fracasar las negociaciones, los demócratas del Senado no consiguieron los cambios en los protocolos y tácticas del ICE que habían exigido previamente, y argumentó: “En realidad, los demócratas no querían una solución”.

“Querían un tema de debate. La política por encima de las políticas públicas, el interés propio por encima de la reforma, congraciarse con sus bases en lugar de resolver realmente el problema”, añadió el republicano de Dakota del Sur.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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