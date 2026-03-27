Las 5 cosas que debes saber este 27 de marzo

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El Senado de EE.UU. aprueba financiación de gran parte del DHS, excepto de ICE y la patrulla fronteriza. España permite que la joven Noelia Castillo reciba la eutanasia. Minas, misiles y kilómetros de costa: ¿por qué Irán tiene la ventaja en el estrecho de Ormuz? Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

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Cuando Cilia Flores entró a la sala del piso 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se escuchó un murmullo generalizado. Fue un impulso que ninguno de los presentes pudo reprimir a pesar de las serias advertencias que se hicieron minutos antes de que comenzara la segunda comparecencia de ella y de su esposo, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuando los primeros murmullos cesaron, apareció su marido, el hombre que condujo a Venezuela entre 2013 y 2026. CNN estuvo ahí y esto es lo que vio.

En una inusual sesión nocturna, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, con excepción de ICE y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El acuerdo, que aún debe ser considerado por la Cámara, financiaría áreas como la Administración de Seguridad del Transporte —clave para el funcionamiento de los aeropuertos— y la Guardia Costera.

El Departamento de Justicia admitió el martes ante un juez federal que se ha basado de manera incorrecta en un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para justificar arrestos en los tribunales de inmigración, según un nuevo documento presentado ante el tribunal en una demanda en curso.

La de Noelia Castillo fue una historia de dolor. No solo físico, sino también emocional. Un sufrimiento que en 2024 la llevó a solicitar su eutanasia y, finalmente, a conseguirla el jueves, a sus 25 años. El caso generó conmoción en España y abrió un fuerte debate sobre su decisión.

El estrecho de Ormuz lleva prácticamente cerrado casi cuatro semanas. Irán tiene allí ventaja en muchos aspectos, en parte debido a sus métodos de guerra no convencionales, que incluyen drones baratos y minas marinas, y en parte debido a su geografía. En conjunto, estas dos realidades dificultan que Estados Unidos u otros países defiendan sus buques o garanticen militarmente la seguridad del estrecho.

¿Cómo se llama el documental de Netflix sobre BTS que se estrena este viernes?

A. “BTS: The Comeback”.

B. “BTS: The Last Dance”.

C. “BTS: The Return”.

D. “BTS: The Service”.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Netflix estrena este viernes el documental “BTS: The Return”, que registra el reencuentro, en agosto de 2025, de los siete integrantes de la famosa banda de k-pop, para grabar en Los Ángeles, California, su nuevo álbum, “Arirang”.

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