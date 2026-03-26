Tras ligero alivio, los principales aeropuertos en EE.UU. se preparan para otra oleada de viajeros este fin de semana

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Los aeropuertos de todo EE.UU. se preparan para otra avalancha de viajeros este fin de semana, mientras esperan ansiosamente a ver si el Congreso llega a un acuerdo para poner fin al cierre parcial del Gobierno.

El impasse ha provocado una creciente escasez de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA, y ha dado como resultado los tiempos de espera en los controles de seguridad más largos que la agencia haya visto jamás.

No se ha producido ningún avance significativo en un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la TSA, y los legisladores tienen previsto irse de receso durante dos semanas el viernes.

Sin una solución de financiación, los aeropuertos, saturados, llegarán al fin de semana —normalmente uno de los días de mayor afluencia de viajeros— con las vacaciones de primavera en pleno apogeo y con una capacidad de control de seguridad muy reducida.

Los empleados de la TSA han estado renunciando o faltando al trabajo en masa tras seis semanas sin cobrar.

Además, no está claro si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desplegados en los aeropuertos esta semana para ayudar a gestionar el caos han tenido un impacto significativo.

Aunque a principios de esta semana los líderes republicanos del Senado creían haber encontrado un punto intermedio que permitiría la reapertura del DHS para el fin de semana, el plan parece haberse estancado.

Se está impulsando una nueva negociación, pero los funcionarios de los aeropuertos han advertido de graves consecuencias si la crisis continúa.

“Nos preocupa que las condiciones en los aeropuertos de todo Estados Unidos empeoren hasta que el Congreso ponga fin a este cierre”, declaró Jim Szczesniak, director de aviación del Sistema Aeroportuario de Houston, en un comunicado grabado el miércoles.

El aeropuerto intercontinental George Bush de Houston ha sufrido algunos de los impactos más graves, junto con los centros de transporte de Nueva York y Atlanta.

En un intento desesperado por solucionar la frustración de los viajeros, los aeropuertos han reasignado empleados de otros departamentos, han alertado a los viajeros para que lleguen horas antes de lo previsto y han contratado personal de seguridad externo.

Así es como los aeropuertos y las autoridades están intentando solucionar las interrupciones en los viajes.

A mitad de semana, normalmente la época de menor afluencia de pasajeros en los vuelos, se produjo un pequeño respiro. Para el miércoles, los tiempos de espera en los controles de seguridad habían vuelto a la normalidad en varios aeropuertos, con algunas excepciones.

El aeropuerto intercontinental George Bush reportó una espera de dos horas el miércoles por la tarde, en comparación con las más de cuatro horas registradas a principios de semana.

Szczesniak indicó que, debido a la escasez de personal, el aeropuerto solo puede operar aproximadamente la mitad de sus 37 puntos de control de la TSA.

“Eso significa que el 100% de los pasajeros que pasan por el aeropuerto durante las vacaciones de primavera son procesados ​​por menos del 50 % de nuestros controles de seguridad de la TSA”, indicó. “Eso no es sostenible”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi el 40 % de los agentes de la TSA del aeropuerto de Houston no se presentaron a trabajar el martes.

Esta terminal se ha visto obligada a reasignar empleados de otros departamentos para gestionar las multitudes.

“Hemos reasignado a cientos de empleados de toda nuestra organización, desde finanzas hasta informática, mantenimiento y más, para ayudar a gestionar las filas y asistir a los viajeros”, comentó Szczesniak.

Varios aeropuertos han intentado mitigar las largas esperas pidiendo a los pasajeros que lleguen con mucha antelación a la hora normalmente recomendada.

Los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey están respondiendo a los problemas de viaje con la incorporación de personal de seguridad civil y agentes de policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que supervisa los principales aeropuertos de la región, según informó la agencia.

Sin embargo, este personal adicional no está capacitado para operar los controles de seguridad y solo colabora en el control de multitudes.

En los cuatro días transcurridos desde que los agentes de ICE llegaron a 14 aeropuertos a petición del presidente Donald Trump, se les ha visto dirigiendo las largas filas de seguridad y repartiendo botellas de agua a los viajeros cansados.

Agentes de ICE también han comenzado a verificar la identificación de los viajeros en algunos aeropuertos, según confirmó la TSA el miércoles.

Se observó a agentes recibiendo capacitación para revisar tarjetas de embarque e identificaciones en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Según la TSA, los agentes de ICE también han estado vigilando las entradas y salidas, ayudando con la logística y controlando a las multitudes tras “recibir el programa de formación estándar de la TSA”.

Es difícil medir cómo la presencia de agentes de ICE ha impactado directamente a los viajeros. La secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró el miércoles que han estado “dando resultados”.

“Los tiempos de espera han mejorado desde la llegada de ICE, y están haciendo todo lo posible para ayudar a sus compañeros miembros del servicio federal”, manifestó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Muchos factores, como el número de viajeros y los puntos de control de seguridad disponibles, influyen en los tiempos de espera.

Los agentes de ICE llegaron a los aeropuertos el lunes durante las horas punta. Según datos de la agencia, alrededor de 2,6 millones de personas pasaron por los controles de seguridad de la TSA el lunes, en comparación con los 2,2 millones del martes.

No se ha visto a agentes de ICE realizando controles de seguridad, que son una de las principales causas de retrasos en los viajes.

Los agentes no están capacitados para realizar tareas especializadas de control de seguridad, como operar máquinas de rayos X, declaró el domingo Tom Homan, asesor de la Casa Blanca en materia de fronteras.

En cambio, su función es realizar tareas más sencillas, con el objetivo de liberar a más empleados de la TSA para que se dediquen a labores de control cruciales.

Homan sugirió que se encargarían de vigilar las puertas de salida y de ayudar a dirigir las filas.

Si bien los viajeros pueden sentirse perjudicados por las demoras, muchos trabajadores no remunerados de la TSA han visto sus vidas trastocadas por completo. Han denunciado neveras vacías, avisos de desalojo y cuentas bancarias al descubierto.

“Según se informa, los agentes están durmiendo en sus coches en los aeropuertos para ahorrar gasolina, vendiendo su sangre y plasma, y ​​aceptando segundos y terceros trabajos para llegar a fin de mes, todo ello mientras se espera que rindan al máximo nivel cuando están uniformados para proteger a los viajeros”, declaró el administrador de la TSA, Ha Nguyen McNeill, durante una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles.

Tatiana Finlay, miembro del sindicato de la TSA, declaró a CNN: “Hemos llegado al punto de tener que saltarme comidas porque tengo que asegurarme de que mis hijos coman”.

Muchos empleados de la TSA viven al día, con un salario promedio de US$ 35.000 anuales, según el sindicato Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales.

Si el Congreso no llega a un acuerdo antes del viernes, los trabajadores no recibirán su segundo sueldo completo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 480 agentes de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre parcial y más de 3.000 se reportaron no aptos para trabajar el martes.

Algunas personas que sí desean presentarse a trabajar tienen dificultades para llegar a sus puestos.

“Justo ayer, vi a un agente recibir una tarjeta de gasolina de uno de nuestros socios”, comentó Szczesniak, del Sistema Aeroportuario de Houston. “Tenía lágrimas en los ojos al saber que podría llenar el tanque para volver a casa y regresar al trabajo para ayudar a que estas filas sigan funcionando”.

Según declaró el miércoles, los responsables del aeropuerto están proporcionando comidas a los trabajadores de la TSA, además de colaborar con el Banco de Alimentos de Houston y otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Los trabajadores sindicalizados de la TSA han declarado que la ayuda de los agentes de ICE, que reciben un sueldo, dista mucho de ser una solución. Finlay la calificó de “inaceptable”.

“Eso es como darle a una persona que se está muriendo de neumonía una cucharadita de jarabe para la tos”, señaló Everett Kelly, presidente nacional de la AFGE. “No soluciona el problema y no va a funcionar”.

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