Colombia y Ecuador acuerdan reforzar seguridad en frontera para resolver su batalla comercial

Por EFE

Los gobiernos de Colombia y Ecuador convinieron el miércoles en avanzar en seguridad en la frontera común para combatir al narcotráfico y el crimen organizado, así como en abordar de manera integral todas las materias de forma integral para solucionar la batalla comercial en la que están inmersos.

Así lo anunciaron los ejecutivos de ambos países en un comunicado conjunto con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tras retomar el diálogo en un encuentro por videoconferencia mantenido por delegaciones lideradas por los respectivos viceministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Juana Castro, y de Ecuador, Alejandro Dávalos.

La reunión se celebró con la intermediación del diplomático peruano Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la CAN, el organismo de integración que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

“Las delegaciones manifestaron la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso para avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional”, señalaron en el comunicado.

Las delegaciones también convinieron en “abordar, de manera integral, los temas pendientes en la relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común”.

Asimismo, los equipos de Colombia y Ecuador coincidieron en su “disposición para hacer expeditos los mecanismos de cooperación judicial con los instrumentos internacionales vigentes” y “reafirmaron su intención de continuar fortaleciendo el diálogo político, la cooperación y la confianza mutua”.

De acuerdo con el anuncio realizado la semana pasada por la CAN, las conversaciones seguirán este jueves.

La batalla comercial entre Ecuador y Colombia la inició en enero el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de US$ 3 a US$ 30 el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos.

Los dos países han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los US$ 2.800 millones, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de US$ 900 millones.

Sin embargo, Noboa aseguró hace unos días que esta medida ha provocado que Ecuador ahora tenga una balanza comercial positiva con Colombia de US$ 62,8 millones.

The-CNN-Wire

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