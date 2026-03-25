Llega el “Sweet 16” del March Madness: estos son los favoritos al título

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Ya está aquí el “Sweet 16”, o los octavos de final del torneo nacional de baloncesto universitario de la primera división de la NCAA. Una competencia conocida popularmente como el “March Madness”, o la “Locura de Marzo”.

Hasta el momento, el mayor batacazo lo dio la Universidad de Iowa, que eliminó al campeón defensor, la Universidad de Florida, en un partidazo que culminó 73-72.

Sin Florida, en la carrera por el título ahora quedaron tres equipos que se perfilan como favoritos.

Los Wolverines de la Universidad de Michigan son un equipo habitualmente protagonista del torneo nacional de baloncesto. Sin embargo, solo han podido ganar un título en seis finales disputadas.

El equipo de Dusty May tiene un registro de 33 triunfos y tres derrotas en lo que va de la temporada y alcanzó la final del torneo de la Conferencia “Big Ten”.

Mucho tiene que ver el alero Yaxel Lendeborg, la principal carta en el ataque, con 529 puntos anotados en lo que va de la presente campaña.

Michigan ahora jugará ante la Universidad de Alabama en los octavos de final.

Al igual que la Universidad de Michigan, su similar de Arizona solo tiene un título del torneo nacional de baloncesto de la primera división, el cual consiguió en 1997.

Los Wildcats viven ahora un gran presente, ya que son los actuales campeones del torneo de la Conferencia “Big 12”, en donde derrotaron a los Cougars de la Universidad de Houston por 79 a 74.

Arizona tiene hasta el momento un total de 34 triunfos y dos derrotas en lo que va de la temporada. El equipo del entrenador Tommy Lloyd solo conoció la derrota ante la Universidad de Kansas y la de Texas Tech.

El base de primer año Brayden Burries es su principal figura, con 576 puntos anotados, 29,4 unidades de promedio por juego.

Arizona ahora se verá las caras con la Universidad de Arkansas en el “Sweet 16”.

Duke tiene uno de los programas más exitosos en la historia del baloncesto universitario, con cinco trofeos, aunque ha pasado más de una década desde el último, en 2015.

Un dato curioso es que en cada año que los Blue Devils se han quedado con el título, siempre han tenido que enfrentar a la Universidad de St. John´s, y justamente el Red Storm es el rival de Duke para la ronda de los octavos de final.

Duke también cuenta con un registro ganador notable, con 34 triunfos y dos derrotas, y se consagró campeón 2026 del torneo de la Conferencia ACC.

Entre sus principales figuras destacan los gemelos Cameron y Cayden Boozer, jugadores que registran un total de 806 y 269 puntos en lo que va de la temporada, respectivamente.

Las Universidades de Purdue y de Connecticut pueden dar la sorpresa en el actual torneo nacional.

Los Boilermakers tienen un registro de 29 triunfos y son los campeones de la Conferencia “Big Ten”, tras vencer a los Wolverines de Michigan en la final.

Por su parte, los Huskies de UConn han formado una dinastía en el baloncesto universitario, pues desde 1999 han ganado seis títulos, incluido un doblete en 2023 y 2024.

Pese a no contar con los mejores registros a lo largo de la temporada, tanto los Boilermakers como los Huskies son equipos de alto calibre que pueden terminar levantando el trofeo.

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