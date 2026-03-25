Kim Jong Un utiliza la guerra con Irán para justificar la decisión de Corea del Norte de mantener sus armas nucleares

Análisis por Will Ripley, CNN

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, ha declarado que la guerra de Estados Unidos con Irán demuestra que su país tomó la decisión correcta al conservar sus armas nucleares.

En un discurso ante la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, publicado el martes, Kim acusó a Washington de “actos de terrorismo y agresión patrocinados por el Estado”, pero no mencionó a Irán por su nombre.

Kim afirmó que la situación actual demuestra claramente que Corea del Norte tenía razón al rechazar lo que describió como presión y halagos estadounidenses para que renunciara a su arsenal nuclear.

Añadió que la situación nuclear de Corea del Norte es ahora irreversible.

El presidente Donald Trump afirmó anteriormente que Irán representaba una amenaza “inminente” para Estados Unidos, meses después de declarar que había “aniquilado” las capacidades nucleares iraníes.

Trump citó la prevención de la construcción de una bomba nuclear iraní como una de las razones para lanzar ataques contra el país persa.

Para los líderes de Corea del Norte, el conflicto con Irán refuerza la creencia arraigada de que los países sin armas nucleares están expuestos al poder militar estadounidense, mientras que aquellos que las poseen pueden disuadirlo.

El momento elegido para el discurso de Kim es significativo. Trump ha dado a entender recientemente que está dispuesto a reanudar las conversaciones con el dictador de Corea del Norte, reactivando así una vía diplomática que se interrumpió en 2019.

Las últimas declaraciones de Kim sugieren que cualquier reunión futura sería muy diferente de las cumbres anteriores centradas en la desnuclearización.

Ha indicado que está dispuesto a dialogar nuevamente con Trump, pero solo si Estados Unidos reconoce a Corea del Norte como potencia nuclear y abandona lo que Pyongyang denomina su “política hostil”.

Se cree que Corea del Norte ha ensamblado docenas de ojivas nucleares y, a diferencia de Irán o Venezuela, afirma poseer armas nucleares operativas y sistemas de lanzamiento capaces de alcanzar cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos, aunque nunca han sido probados por completo.

Recientemente, Corea del Norte realizó una serie de pruebas de armamento de alto perfil, incluyendo lanzamientos de misiles de crucero desde un nuevo buque de guerra y andanadas de lo que los medios estatales describieron como cohetes con capacidad nuclear.

En su discurso ante el Congreso del Partido de los Trabajadores el mes pasado, Kim prometió expandir el arsenal nuclear de su país, afirmando que el partido tiene la “firme voluntad” de aumentar tanto el número de armas como los medios para desplegarlas.

Kim también ha colocado a su hija adolescente, que se cree que se llama Kim Ju Ae, en el centro de estas exhibiciones, lo que indica que el programa nuclear de Corea del Norte no solo es permanente, sino que se transmite de generación en generación.

Al mismo tiempo, Pyongyang está estrechando lazos con Moscú. La televisión estatal rusa ha emitido imágenes de tropas norcoreanas entrenando cerca del frente ucraniano, presentando la relación como una sólida alianza antiestadounidense y haciendo hincapié en la creciente cooperación militar.

La relación se ha vuelto más trascendental y el papel de Corea del Norte en la guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en un elemento central de la propaganda de Pyongyang.

Kim accedió a suministrar proyectiles de artillería y cohetes, y desplegó miles de tropas para apoyar el esfuerzo bélico ruso.

A cambio, según los analistas, Pyongyang ha recibido alimentos, combustible y tecnología militar potencialmente sensible, junto con datos del campo de batalla que ayudan a Corea del Norte a perfeccionar sus armas.

Esa alineación añade otra capa de complejidad para Washington. Sugiere que Corea del Norte no actúa de forma aislada, sino como parte de una red más amplia de países que se oponen a la influencia estadounidense.

A pesar de su tono intransigente, Kim no ha cerrado por completo la puerta a la diplomacia. En el reciente congreso del Partido de los Trabajadores, Kim dejó una pequeña abertura para las conversaciones con Washington.

Pero sus condiciones son claras: las conversaciones con Estados Unidos pueden ser posibles, pero renunciar a las armas nucleares no lo es.

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