¿Qué pasó con el avión de Air Canada y cómo se estrelló en el aeropuerto de LaGuardia con un camión?

Por CNN

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece cerrado tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos durante el aterrizaje el domingo por la noche. El piloto y el copiloto fallecieron, y dos personas que viajaban en el camión resultaron heridas, según informó un agente de la ley.

Cuarenta y un pasajeros y tripulantes fueron trasladados al hospital, según los informes iniciales, y 32 ya han sido dados de alta, informó la Autoridad Portuaria. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 2 p.m. ET para investigar la colisión.

Alrededor de las 23:40, un vuelo de Jazz Aviation, operado en nombre de Air Canada, chocó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves que respondía a otro incidente, según un portavoz de la Autoridad Portuaria.

El piloto y el copiloto fallecieron en la colisión.

Treinta y nueve personas a bordo del avión y dos bomberos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no proporcionaron de inmediato detalles sobre su estado.

Un análisis preliminar de los datos de seguimiento de vuelos de Flight Radar 24 muestra que, a pesar de que el vuelo 8646 de Air Canada Express desaceleró al aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, colisionó con un vehículo de extinción de incendios de la Autoridad Portuaria en la pista a unos 160 km/h (104 mph).

“Ahora surgen importantes interrogantes sobre la interacción que tuvo lugar entre el control de tráfico aéreo y este vuelo”, declaró este lunes Pete Muntean, corresponsal de aviación de CNN.

“No se trató de un simple choque leve en el aeropuerto entre un vehículo y un avión. Fue una colisión a alta velocidad”, continuó. “Esto refleja claramente un sistema de aviación que está al límite de su capacidad. Los controladores aéreos están sobrecargados de trabajo, a menudo con jornadas laborales de seis días y turnos de diez horas”.

La torre de control de LaGuardia se encuentra entre las instalaciones más complejas y de mayor nivel de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), con una calificación de 11 sobre 12. Los datos de la FAA de abril de 2025 muestran que cuenta con una plantilla cercana a los niveles previstos, aunque aún no está claro cuántos controladores estaban trabajando en ese momento ni si la dotación de personal fue un factor determinante.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) se encuentra en el lugar y la policía de la Autoridad Portuaria colabora con las aerolíneas asociadas y las autoridades federales.

El ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, ofreció sus condolencias a los afectados por el fatal accidente.

“Me entristece profundamente el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto LaGuardia, en el que se vio involucrado un avión de Air Canada procedente de Montreal”, publicó MacKinnon el lunes en X.

“Mis pensamientos están con las familias, los seres queridos y los compañeros de quienes perdieron la vida, así como con todos los heridos”, añadió.

«Canadá colabora estrechamente con las autoridades estadounidenses en la investigación de este incidente y seguimos de cerca los acontecimientos. La seguridad aérea sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

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Con información de Paula Newton y Hanna Park, de CNN.