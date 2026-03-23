Incendian ambulancias de voluntarios judíos frente a una sinagoga de Londres en un ataque antisemita

Por Lex Harvey, Teele Rebane, Laura Sharman y Laila Shahrokhshahi, CNN

Varias ambulancias pertenecientes a una organización judía de rescate voluntario fueron incendiadas a primera hora de este lunes frente a una sinagoga en un barrio que alberga a la mayor comunidad judía de Londres, en lo que la Policía está investigando como un ataque antisemita.

Las llamas iluminaron el cielo nocturno y los residentes del suburbio norteño de Golders Green se despertaron por fuertes explosiones, mientras decenas de bomberos se apresuraban al lugar.

“El ataque incendiario está siendo tratado como un crimen de odio antisemita”, dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado, añadiendo que algunos residentes habían sido evacuados como medida de precaución.

Las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas con CNN mostraron a tres personas enmascaradas acercándose a una ambulancia perteneciente a la organización Hatzola Northwest y prendiéndole fuego.

La marca de tiempo en el video indica la 1:36 a.m. hora local de este lunes y la ubicación marcada es Machzikei Hadath, que coincide con el nombre de la sinagoga adyacente.

La Policía confirmó que está buscando a tres sospechosos, pero dijo que “aún no se han producido arrestos”.

Charlie Richards, residente local, declaró a CNN haber escuchado “múltiples explosiones”. Un video grabado por Richards mostraba una gran explosión naranja y una columna de humo que se elevaba hacia el cielo. Según la Policía, se cree que las explosiones se debieron a los tanques de gas que se encontraban a bordo de las ambulancias.

El presidente de Hatzola Northwest, Shloimie Richman, confirmó a CNN que cuatro de las seis ambulancias de la organización fueron incendiadas, y afirmó que fueron “objetivo deliberado de un ataque incendiario”.

Golders Green alberga numerosas sinagogas, escuelas y restaurantes kosher, y es conocido por su gran comunidad judía y judía ortodoxa.

“Obviamente, nos preocupa que se trate de un ataque directo contra la comunidad judía”, declaró Richman a CNN, y añadió que la organización no había recibido ninguna amenaza antes de los ataques incendiarios.

En 2021, según el censo más reciente, algo menos de 300.000 personas se identificaron como judías en Inglaterra y Gales.

El año pasado, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, advirtió de que el odio contra los judíos estaba “resurgiendo” y que Gran Bretaña debía derrotarlo, después de que dos fieles judíos fueran asesinados en un ataque con arma blanca y apuñalamiento frente a una sinagoga de Manchester.

Según Community Security Trust (CST), una organización benéfica que realiza un seguimiento de los incidentes antisemitas, el número de incidentes alcanzó niveles récord en 2024.

La superintendente Sarah Jackson, que dirige la labor policial en la zona de Golders Green, reconoció que habría mucha preocupación en la comunidad.

“Nos pondremos en contacto con los líderes religiosos y realizaremos patrullajes adicionales en la zona mientras continuamos nuestra investigación para brindar tranquilidad y una presencia muy visible”, dijo Jackson.

Hatzola, cuyo nombre deriva de la palabra hebrea que significa salvar, es una organización de voluntarios sin ánimo de lucro que responde a miles de emergencias cada año en el norte de Londres, desde lesiones leves hasta situaciones que ponen en peligro la vida.

La organización tiene delegaciones en comunidades judías de todo el mundo, integradas por personal voluntario que proporciona atención de emergencia prehospitalaria de alta calidad.

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Con información de Ross Adkin, Lucas Lilieholm, Todd Symons e Ivana Kottasová, de CNN.