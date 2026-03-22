Fuerzas rusas inician ofensiva en Ucrania mientras Zelensky se muestra preocupado por repercusiones del conflicto con Irán

Por Tim Lister y Daria Tarasova-Markina, CNN

Las fuerzas rusas han iniciado una ofensiva de primavera en el este de Ucrania, incluido el uso de decenas de tanques y vehículos blindados, según las Fuerzas Armadas ucraniana y analistas.

El asalto está cobrando impulso mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma tener un “muy mal presentimiento” sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente para su país.

“Ustedes ven que nuestras reuniones diplomáticas, reuniones trilaterales, se posponen constantemente. Hay una razón: la guerra en Irán”, dijo a la BBC en una entrevista este domingo.

“Putin querrá una guerra larga. Para Putin, una guerra larga en Irán es una ventaja”, dijo, mientras el alza de los precios del petróleo y la suspensión de sanciones de EE.UU. sobre parte del crudo ruso benefician a la economía rusa.

En ese contexto, Rusia está intensificando los asaltos en el este de Ucrania.

“Con el cambio de las condiciones meteorológicas, el agresor ruso ha incrementado la presión en varios tramos del frente”, dijo el viernes el jefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi.

“Durante varios días seguidos, el número de enfrentamientos de combate ha superado los 200”, añadió, afirmando que los rusos estaban perdiendo más de 1.000 soldados al día.

“Se observan movimientos activos de tropas, artillería reforzada, aviación táctica y el uso generalizado de UAV (drones) en todos los sectores, lo que indica que el Ejército ruso se está preparando para una nueva ofensiva”, dijo el sábado a la emisora ucraniana Suspilne Dmytro Zaporozhets, del 11.º Cuerpo de Ucrania.

Uno de los focos de los ataques rusos ha sido la ciudad de Lyman, en Donetsk, al borde de lo que se conoce como el cinturón de fortaleza de Ucrania en la región, y un punto fuerte clave que protege la ciudad más grande de Sloviansk.

El Tercer Cuerpo de Ucrania dijo el sábado que los rusos habían utilizado casi 30 vehículos blindados junto con más de 500 soldados de infantería en la zona. Pero los “ataques fueron frustrados en todos los frentes”, dijo el comandante del Cuerpo, el general de brigada Andriy Biletsky.

La magnitud del asalto representa un cambio de táctica para los rusos, tras utilizar pequeñas unidades de infantería durante gran parte del año pasado en un esfuerzo por infiltrarse en las posiciones ucranianas.

“Este asalto de tamaño batallón es considerablemente mayor que la mayoría de los asaltos mecanizados rusos en los últimos meses”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.

Hay indicios de que las fuerzas rusas planean intensificar las operaciones terrestres contra otras partes del cinturón de fortaleza más al sur, incluidas las ciudades de Kramatorsk y Kostantynivka, centros defensivos clave para Ucrania, según el ISW.

Los rusos han incorporado vehículos blindados y unidades motorizadas y han duplicado su uso de artillería y aviación táctica en la dirección de Kramatorsk, según el 11.º Cuerpo de Ucrania.

Las fuerzas ucranianas están ampliamente superadas en número a lo largo de gran parte del frente y dependen en gran medida de los drones para desarticular los asaltos rusos. Pero el ISW estima que, aunque Rusia podría lograr algunas ganancias tácticas este año en Donetsk, es poco probable que se apodere del cinturón de fortaleza. Describe a las unidades rusas en la zona como exhaustas, mal entrenadas y sobrecargadas.

Las fuerzas rusas han reducido el entrenamiento básico del personal involucrado en asaltos terrestres de un mes a una semana, probablemente debido a las fuertes bajas, según Maksym Bilousov, portavoz de una unidad ucraniana en el este.

Las fuerzas ucranianas también controlan terreno elevado al este de Sloviansk. “Para el enemigo, detenerse equivale a la muerte, ya que los destruiremos en las tierras bajas”, dijo Zaporozhets, del 11.º Cuerpo.

Con la guerra ya en su quinto año, el campo de batalla está cada vez más dominado por drones de vigilancia y ataque, lo que hace que el reabastecimiento de posiciones de primera línea sea casi imposible en algunas zonas.

“Hay constantemente [rusos] drones de reconocimiento en el cielo, buscando objetivos de forma continua, y drones de ataque, como el ‘Molniya’ y el ‘Lancet’”, dijo Bilousov a medios ucranianos el sábado. Un soldado ucraniano que combate en el sur dijo a CNN que, debido a la intensa actividad de drones, la zona gris controlada por ninguna de las partes estaba creciendo.

A pesar de avances marginales en los últimos meses en gran parte del campo de batalla, el Kremlin ha seguido insistiendo en que la captura del resto de cuatro regiones orientales de Ucrania sigue siendo el objetivo de lo que llama la operación militar especial.

Las fuerzas ucranianas aún controlan alrededor del 20 % de Donetsk y partes más extensas de Jersón y Zaporiyia. Ganaron terreno en el sur el mes pasado.

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