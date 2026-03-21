Por qué la postergación de una cumbre Xi-Trump podría otorgarle a China una posición más fuerte

Análisis por Sylvie Zhuang, CNN

Según varias fuentes chinas familiarizadas con el asunto, la petición del presidente Donald Trump de aplazar una cumbre crucial con el líder de China, Xi Jinping, podría beneficiar a Beijing, permitiendo potencialmente a ambas partes evitar complicaciones relacionadas con la guerra de Estados Unidos con Irán, el socio estratégico más importante de China en Medio Oriente.

Según los expertos, si Trump pierde el control del conflicto que ya amenaza el suministro de petróleo y el crecimiento económico mundial, esto podría fortalecer la posición de China en las negociaciones, si es que llegan a celebrarse.

Beijing nunca confirmó formalmente la tan esperada visita y aún no ha dado una respuesta oficial al aplazamiento propuesto de entre cinco y seis semanas. Trump declaró esta semana que a China no le importaba posponer la reunión que, según la Casa Blanca, estaba prevista inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril.

China se ha mantenido imprecisa respecto al aplazamiento —posiblemente para tener más margen de maniobra—, pero su tono sigue siendo positivo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, declaró el miércoles que las cumbres de líderes desempeñan un papel “insustituible” a la hora de guiar la relación bilateral.

Sin embargo, tras bambalinas, persiste la cautela.

La cumbre aún podría “no celebrarse según lo planeado”, y existe la posibilidad de que tanto China como Estados Unidos decidan retirarse de las conversaciones, según dos fuentes chinas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del encuentro.

“Si la guerra en Irán provoca numerosas bajas entre los ciudadanos chinos, o daños importantes a los activos chinos en la región, entonces Trump no podría venir”, declaró una fuente, describiendo una de las aparentes líneas rojas de Beijing.

La reunión se ha presentado como una oportunidad crucial para que ambas partes redefinan la relación entre las dos principales potencias económicas y militares del mundo.

Durante una rueda de prensa muy seguida, una semana después del inicio de la guerra con Irán, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó 2026 como un año crucial para las relaciones entre China y Estados Unidos, en respuesta a una pregunta de CNN sobre el posible impacto del conflicto militar en la visita prevista de Trump.

Los comentarios de Wang fueron ampliamente interpretados como una señal del compromiso del Gobierno con la próxima reunión.

Según las fuentes, China había estado siguiendo de cerca la situación en torno a Irán antes del conflicto y no esperaba que Estados Unidos lanzara el ataque antes de la cumbre prevista entre Xi y Trump en marzo.

Según los expertos, la propuesta de Trump de aplazar la guerra se considera una medida que fortalece la posición de China, y probablemente revela algo sobre la forma de pensar de la administración Trump respecto a cuándo terminará la guerra.

“Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será la frustración de Trump y más evidente su debilidad. En consecuencia, al tratar con China, se encontrará en una posición aún más desventajosa”, afirmó Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan en Shanghái.

“Veremos si a Trump le quedan muchas cartas bajo la manga para entonces, así que es mejor que esperemos un poco en lugar de actuar demasiado pronto”, indicó Wu, quien también es un miembro clave del Comité Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

En Beijing, algunos afirman que Trump llega a estas conversaciones desde una posición ya debilitada tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles de emergencia en febrero.

Su sorpresiva guerra con Irán ha generado reacciones encontradas en su país, y después de repetidas promesas de que terminará “pronto”, una campaña prolongada podría mermar su popularidad entre el electorado estadounidense.

“Su plan era cerrar el asunto rápidamente, pero al final, incluso después de todo este tiempo, todavía no ha podido resolverlo y se ha estancado en ello”, añadió Wu.

China, al igual que el resto del mundo, puede sufrir económicamente a causa de la guerra, pero también tiene la oportunidad de obtener beneficios políticos, según los expertos.

La guerra le ha brindado a Beijing una oportunidad de oro para posicionarse como un líder global alternativo, fiable y amante de la paz, en un momento en que las naciones del Golfo y Europa desconfían cada vez más de una administración estadounidense impredecible.

“Muchos países del mundo consideran ahora a China un socio más fiable que Estados Unidos. Esto no significa necesariamente que China sea un socio más fiable, sino que los cambios en Estados Unidos han propiciado esa percepción”, afirmó Rana Mitter, experta en relaciones entre Estados Unidos y Asia de la Escuela Kennedy de Harvard.

“Y creo que China puede y aprovechará esta situación durante el periodo previo y posterior a la cumbre”, estimó.

Para muchos diplomáticos chinos que trabajan entre bastidores, preparar una cumbre entre Xi y Trump es una tarea compleja y desafiante.

Los puntos clave deben definirse con meses de antelación, y la redacción de los comunicados oficiales, incluso los detalles más sutiles, implican una negociación ardua.

Hasta el más mínimo detalle, como la cantidad de pasos que Xi da para estrechar la mano de Trump durante las sesiones fotográficas, estará meticulosamente planificado.

Según Wu, de la Universidad de Fudan, los preparativos para la cumbre se consideraron “insuficientes” y su retraso probablemente haya generado cierto alivio.

“El enfoque de la administración Trump para preparar esta visita a China, tanto en lo que respecta al proceso como a la ejecución, difiere del de las administraciones estadounidenses anteriores”, señaló Wu.

Las delegaciones encabezadas por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario de Comercio estadounidense Scott Bessent concluyeron esta semana en París las conversaciones para sentar las bases de la cumbre.

Sin embargo, el protocolo diplomático previo a una visita presidencial a China suele incluir un viaje preparatorio del secretario de Estado o del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, algo que no ocurrió.

“Creo que retrasar un poco la visita daría a ambas partes más tiempo para negociar y prepararse, lo que podría conducir a un mejor resultado para la visita”, opinó Wu.

Según Neil Thomas, investigador del Centro de Análisis de China del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, la trayectoria más probable para las relaciones entre Estados Unidos y China es la competencia continua con esfuerzos periódicos de estabilización.

“Ambas partes aún tienen razones para evitar que la relación se descontrole, y el aplazamiento, en lugar de la cancelación, de la reunión entre Trump y Xi sugiere que ninguno de los dos quiere abandonar la diplomacia de las cumbres”, comentó Thomas.

Sin embargo, añadió, la relación siempre está sujeta a perturbaciones externas, que pueden desviar fácilmente la diplomacia bilateral de su rumbo.

La guerra con Irán podría añadir un enorme elemento de incertidumbre a la relación entre Estados Unidos y China.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, la ha calificado de “guerra que nunca debería haber ocurrido”, pero Beijing se ha mostrado cauto para evitar dar la impresión de favorecer a uno u otro bando.

“China podría adoptar una postura de ‘esperar y ver’, especialmente si considera que su economía será resistente a una crisis económica mundial”, afirmó Charles Austin Jordan, analista sénior de investigación especializado en China en la consultora Rhodium Group, con sede en Washington.

“Pero si esa confianza flaquea, o si Xi evalúa que el conflicto ha debilitado la posición negociadora de Trump, en última instancia podría llevar a Beijing a ser más audaz en su enfoque hacia Estados Unidos”, señaló Jordan.

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