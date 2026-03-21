MAGA afirma que la Ley “SAVE America” es crucial. Una nueva encuesta revela que los estadounidenses no están de acuerdo

Por Aaron Blake, CNN

A juzgar por lo que dicen algunas voces destacadas del movimiento MAGA, el maratónico debate en el Senado sobre la Ley “SAVE America” —el cual se ha extendido ya hasta el fin de semana— constituye una cuestión de carácter existencial para el Partido Republicano.

Si los senadores no encuentran la manera de aprobar este proyecto de ley —sostienen—, los republicanos dejarán de poder ganar elecciones. Si el proyecto no se convierte en ley —añaden—, los votantes republicanos simplemente se quedarán en casa durante las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Todo ello resulta bastante apocalíptico, especialmente si se tiene en cuenta que la legislación aborda un supuesto problema (el voto de los no ciudadanos) para el cual existe una evidencia real sumamente escasa.

Sin embargo, a medida que esta fiebre ha ido cobrando fuerza en el seno del Partido Republicano —y que el presidente Donald Trump ha presionado al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, para que encuentre una forma (cualquiera que sea) de aprobar esta legislación—, hemos contado con muy pocos datos procedentes de encuestas de opinión.

Pues bien, ahora ya los tenemos. Y resulta que todo este asunto parece ser, en realidad, un fenómeno de interés puramente interno del ámbito político.

Si bien los activistas y algunos legisladores republicanos sienten urgencia por aprobar este proyecto de ley, dicha urgencia no se percibe en otros ámbitos. Los estadounidenses —e incluso muchos republicanos— parecen mostrarse bastante indiferentes ante todo el asunto.

La encuesta se da a conocer en un momento en que algunos miembros del Partido Republicano presionan a los líderes de su formación para que eliminen la maniobra de obstrucción parlamentaria (“filibustero”) o intenten algún otro tipo de mecanismo alternativo para aprobar el proyecto de ley, el cual no cuenta con los 60 votos requeridos en el Senado.

Los partidarios del proyecto de ley suelen señalar con frecuencia que los estadounidenses apoyan de manera abrumadora la exigencia de presentar una identificación para poder votar. Y la nueva encuesta realizada conjuntamente por CBS News y YouGov revela que el 80 % de la población respalda dicha medida.

No obstante, el punto medular de la Ley “SAVE America” es, en realidad, diferente: consiste en exigir a las personas que presenten pruebas de su ciudadanía para poder inscribirse en el registro de votantes. Una vez más, el apoyo a esta medida es bastante sólido, situándose en un 66 %; es decir, aproximadamente dos tercios de los estadounidenses.

Sin embargo, cuando la encuesta preguntó específicamente sobre el proyecto de ley en cuestión —conocido anteriormente como la Ley “SAVE”—, el nivel de apoyo no se acercó ni de lejos a esas cifras. De hecho, tan solo un 28 % se mostró a favor, mientras que un 31 % se opuso a la misma.

Incluso dentro del propio Partido Republicano, únicamente el 60 % de los encuestados afirmó apoyar dicha legislación. Otro 6 % se opuso, mientras que el 34 % afirmó no estar seguro.

¿Una posible razón por la que tantos no están seguros? Simplemente no saben mucho al respecto. A pesar de toda la atención centrada en la legislación en la ciudad de Washington, en las redes sociales y en los medios conservadores, solo el 16 % de los republicanos dijo saber mucho sobre la Ley “SAVE America”. Otro 33 % de los republicanos afirmó saber, en términos generales, de qué trata la ley, incluidos algunos detalles específicos. El resto —aproximadamente la mitad— dijo no conocer realmente ningún detalle concreto.

El otro problema para los republicanos es que esta legislación no es tan simple como impedir que los no ciudadanos voten. Como escribí recientemente, la otra cara de la moneda es que podría dificultar que los ciudadanos legítimos ejerzan su derecho al voto de manera legal. (De hecho, existen abundantes pruebas y antecedentes recientes que sugieren que este último riesgo es el que cobra mayor relevancia).

Así que, en realidad, se trata de un ejercicio de equilibrio.

Y ese equilibrio no se inclina a favor del Partido Republicano (GOP), al menos no ante el tribunal de la opinión pública.

La encuesta revela que el 42 % de los estadounidenses considera que el voto de personas no elegibles constituye un “problema grave”. Sin embargo, una proporción casi idéntica —el 44 %— afirma que impedir que los ciudadanos elegibles voten es también un “problema grave”.

El sondeo indica que, en términos generales, el 43 % opina que el requisito de ciudadanía serviría principalmente para impedir el voto ilegal de los no ciudadanos. Pero el resto —el 57 %— sostiene que, o bien impediría principalmente que los ciudadanos legítimos voten (29 %), o bien impediría ambos casos en una proporción similar (28 %).

Ninguna de esas cifras sugiere que el voto de los no ciudadanos sea percibido como un problema de gran magnitud.

Y tal parece que esto se cumple incluso para muchos republicanos.

Cuando la encuesta preguntó con qué frecuencia se produce el voto de los no ciudadanos, el 49 % de los republicanos respondió que ocurre “con mucha frecuencia”. Sin embargo, el otro 51 % afirmó que sucede solo “a veces” o con menor asiduidad. Entre la población en general, solo el 23 % consideraba que el voto de los no ciudadanos ocurría “con mucha frecuencia”.

Dados estos datos, no debería resultar demasiado sorprendente que Thune y otros senadores republicanos no sientan necesariamente la necesidad de recurrir a todos los medios a su alcance —medidas como eliminar el filibusterismo, lo cual podría tener repercusiones de gran alcance más allá de esta cuestión— para aprobar esta legislación.

Todo parece indicar que esta fiebre se limita, en gran medida, a los sectores políticos más apasionados de la derecha.

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