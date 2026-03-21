BTS regresa con “Arirang”, un viaje hacia la madurez y la resiliencia

Análisis por Cristopher Ulloa, CNN en Español

El grupo de pop surcoreano más importante de la historia, BTS, regresó el viernes tras una pausa de casi cuatro años con su quinto álbum de estudio. “Arirang” es un trabajo con 14 canciones nuevas y donde seis de los siete integrantes de la banda participaron, en alguna medida, en la producción, composición y creación de letras.

Las expectativas en todo el mundo, y especialmente para sus fans, “ARMY”, eran altas. Los regresos o “comebacks” no son fáciles, mucho menos en una industria musical cada vez más insaciable y ansiosa por “contenido” nuevo. Sin embargo, los talentos de BTS no decepcionan y vuelven a conquistar las tierras más allá de su país. Y lo hacen a su manera.

En la primera canción del álbum, “Body to Body”, sus integrantes ya muestran un choque musical y cultural: al principio se escucha un beat de pop-rap, muy común en la industria del k-pop. Pero en la mitad de esta canción comienza a sonar “arirang”, un canto popular tradicional de Corea del Sur que se ha transmitido oralmente por varias generaciones, y que además fue catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

“Lo que nos une es que somos coreanos”, dijo RM, líder de la banda, durante una transmisión en vivo el día del lanzamiento. “Cuando la gente se toma un descanso largo o tiene una crisis, tiende a mirar hacia atrás, hacia el comienzo. Entonces, mientras pensábamos en nuestras raíces, también nos dimos cuenta que necesitamos ser nuevos al mismo tiempo. Es 2026”, agregó.

A través de sus letras, melodías agresivas y sonidos más “experimentales”, los miembros de esta Boy Band —integrada por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— quieren dejar algo claro: este álbum los representa como ningún otro, pero a la vez mantiene la impronta, comercial o no, de querer ser escuchados en todo el globo. Es el viaje hacia el exterior, más allá de lo conocido, como el velero cruzando los océanos en el videoclip de “Swim”, pero también es un viaje hacia el interior, hacia su propia identidad, sus conflictos y redefiniciones como idols. Todo siempre bajo el escrutinio público de sus fans y grandes empresas.

Un claro ejemplo es la canción “Aliens”, en la que BTS apunta directamente a occidente y la forma en cómo los perciben: “Those civilians envy us. I’m tired of explaining it”, “learn from us, yeah, we aliens” y también “if you wanna hit my house, take off your shoes, yeah, we aliens” son parte de la letra con un beat cargado de energía.

También vemos referencias a esta parte del mundo en “FYA”, donde citan textualmente a Britney Spears y a una emblemática canción de Michael Jackson: “I go full Thriller tonight. Club go crazy like Britney, baby. Hit me with it one more time”.

Sin embargo, al avanzar en las canciones ocurre un interludio que pilló a muchos (me incluyo) por sorpresa. Hablamos de la canción “No. 29”. En la primera escucha, se tiende a pensar que el reproductor de música ha fallado: hay una campanada que se extiende por más de un minuto y medio, marcando un punto de inflexión en el álbum y obligando al oyente a hacer una pausa. ¿De dónde viene el sonido? De la campana divina del rey Seongdeok, una reliquia del año 771 d.C. considerada en Corea del Sur como “una obra maestra” y el tesoro nacional número 29. Así lo explicaron sus propios miembros el viernes en YouTube.

Tras este quiebre, la segunda parte del álbum se siente mucho más calma, profunda y reflexiva, como si la propia música originaria de Corea buscara un momento de paz, lejos de las coreografías complicadas y los beats súper rápidos.

Aquí aparece “Swim”, canción insigne del álbum, con un beat mucho más lento y cuyo videoclip muestra a los siete miembros como marinos, navegando en un velero en un océano a ratos tormentoso, pero a ratos también calmo. Así como la vida misma.

En sus primeras horas, el videoclip acumuló millones de visitas y generó reacciones divididas entre sus fans y la crítica especializada. Muchos encontraron que BTS ya no suena igual, que el sonido es “más oscuro” o con temáticas “demasiado densas”. Pero ese es, precisamente, el objetivo de “Arirang”: mostrar a los siete miembros sin tantas barreras, con un visor más directo y lejos de la parafernalia excesiva. Un nuevo comienzo para un viaje donde ellos sólo quieren ser vistos como realmente son.

En “Merry Go Round”, resaltan frases como “ojalá pudiera alejarme del dolor”, “mi vida es como una montaña rusa rota” y “no puedo bajarme de este carrusel. No puedo bajarme de este viaje”. Luego, en “Normal”, sus voces reclaman: “muéstrame odio, muéstrame amor. Hazme invencible. A esta mierda le llamamos ‘normal’”.

A esta aventura sonora le sigue “Like Animals”, otro beat calmo pero oscuro, en el que BTS se explaya aún más: “No importa si tu sombra está rota, yo camino con mis propios errores”. Continúa con “They don’t know ‘bout us”, con una referencia sonora a la época del señño Motown y los géneros soul y R&B de los años 60, para luego encaminarse hacia el desenlace con “One More Night” y “Please”.

“Cuando estábamos seleccionando canciones para este álbum, no fue fácil elegir pistas en la que los siete estuviéramos de acuerdo. Cada uno tiene opiniones, gustos y estilos diferentes”, confesó Jimin en la misma transmisión en vivo.

“Trabajamos muy duro en las grabaciones, practicamos mucho. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros”, agregó Jungkook.

El cierre del álbum llega con la canción “Into the Sun”, con la misma calma de antes, rodeada de silbidos, armonías vocales y una guitarra como instrumento principal. “No tengas miedo. Después de una noche oscura, saludaremos al mañana, así que abre los ojos hacia el sol”, dice parte de la letra, para terminar con un crescendo y volver, nuevamente, a los silbidos.

Con esta narrativa musical, resulta imperioso analizar “Arirang” como un paquete completo (composición, letras, arte, visuales, historia) para poder entender la perspectiva del grupo. Ya no son los adolescentes criados por HYBE, la compañía a cargo de la banda, que exportó el concepto de k-pop por todo el globo.

Ahora son hombres mayores, con sus propias mochilas, sueños y temores; dudosos de su futuro pero con la claridad de que el camino se hace al andar.

“Arirang”, por tanto, termina configurado como un álbum más “personal”, con un pop alternativo que busca la identidad propia y los puntos comunes de sus siete miembros, sin importar los números, los premios, las críticas o las tormentas de la vida. Porque BTS ya no es sólo un grupo de idols: ellos se han convertido en un hito en la historia de la música. Y lo saben a la perfección.

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