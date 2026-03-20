Tuvieron éxito en Estados Unidos. Ahora La Habana quiere que regresen

Por Isabel Rosales y Jason Morris

Desde 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder, los cubanos en la isla han tenido que navegar un sistema definido por la escasez, la vigilancia y el control estatal. Hoy, ese sistema está bajo un nivel de tensión no visto quizá desde la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando la isla perdió su principal salvavidas económico.

Ahora, mientras La Habana llama a los exiliados cubanos a invertir en la isla, muchos en los

Estados Unidos están rechazando la oferta de plano, viéndola como un movimiento desesperado de un gobierno bajo una presión creciente.

A principios de esta semana, Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba y

ministro de Comercio Exterior e Inversión, quien además es sobrino nieto de Fidel

y Raúl Castro, dijo en una aparición televisiva que los exiliados cubanos son bienvenidos a

invertir en la isla.

No es un mensaje nuevo. La Habana ha extendido invitaciones similares a la diáspora

durante años, pero esos acercamientos han producido pocos resultados en el mundo real.

Entre muchos en la diáspora cubana en EE.UU. con quienes habló CNN, el último

impulso está siendo recibido con escepticismo. Se ve menos como un cambio sustantivo de política y más como un movimiento predecible de un gobierno que lucha por mantener el control.

La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU. ha cortado de hecho el conducto petrolero más crítico de Cuba, interrumpiendo decenas de miles de barriles por día que antes alimentaban la red eléctrica de la isla y los sistemas de transporte, agravando aún más una crisis energética de décadas que ha dejado a los cubanos lidiando con apagones crónicos.

Al mismo tiempo, Washington ha intensificado una agresiva campaña de presión al

restringir los envíos de combustible, disuadir a proveedores extranjeros y crear lo que

equivale a un bloqueo petrolero de facto que ha asfixiado las importaciones.

En conjunto, el momento subraya una dura realidad: rara vez el régimen cubano ha estado más expuesto a decisiones tomadas en Washington.

Multitudes de exiliados han abandonado su patria durante muchas décadas en protesta contra el gobierno comunista de Cuba, y muchos tienen una “profunda conciencia patriótica sobre por qué nos fuimos”, dijo Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, o ARC, un grupo opositor cubano con sede en EE.UU. enfocado en poner fin al gobierno comunista en la isla.

“Verá que la abrumadora mayoría de los emprendedores o empresarios cubanos no van a regresar e invertir con un régimen que no ha cambiado fundamentalmente”, dijo.

Gutiérrez-Boronat afirmó que, como no existe una “economía independiente” en Cuba

y todo está controlado por el Estado, podría ser un “lugar muy peligroso para invertir”.

“Es un país que no tiene un poder judicial independiente, y es un país donde, una y otra vez, los inversionistas han visto que, si tienen un problema con el Estado, no tienen

recurso ante nadie más a quien apelar”, dijo Gutiérrez-Boronat.

Jorge Astorquiza, un químico cubano-estadounidense de profesión y copropietario de una

empresa de producción de alimentos en Florida fundada en la década de 1970, ve el más reciente acercamiento de La Habana a emprendedores como él como una señal de desesperación.

“Son como un pez fuera del agua, dando coletazos en tierra en su agonía”, dijo Astorquiza,

cuya empresa Flayco Products en Tampa también exporta sus productos.

“Sabe que se está muriendo. Sabe que sus días están contados”.

Astorquiza dijo a CNN que su primera reacción fue reírse ante lo que llamó lo “absurdo” de la oferta. Para él, el momento evoca la Perestroika, el esfuerzo de reestructuración económica liderado por Mijaíl Gorbachov que pretendía estabilizar a la Unión Soviética, pero que finalmente aceleró su colapso en 1991.

“Después de obligarme a tener que irme de mi propio país, ¿cómo pueden pedirme que vuelva allí para regalarles los frutos de mi trabajo fuera de donde mi negocio prosperó?”, dijo. “Eso es una locura y no apoyo una inversión en Cuba de ninguna manera. La única forma en que apoyo invertir allí es con una Cuba libre, fuera de la desgracia del comunismo”.

El empresario de Tampa advierte que, más allá de la política, la falta de derechos legales y de propiedad, las restricciones regulatorias y la infraestructura en ruinas han llevado a

muchos inversionistas extranjeros en Cuba, durante las últimas décadas, a aprender la lección por las malas.

“En Cuba no hay derechos, no hay respeto, no hay leyes”, dijo. “Si estuvieras invirtiendo en

otro país dirías: ‘bueno, es un riesgo, pero calculado’. En el caso de Cuba, el riesgo es una

pérdida segura. Le estás regalando completamente a Cuba tu dinero y tu trabajo”.

A unos 700 millas al noroeste, en Louisville, Kentucky, la cubanoestadounidense Margarita

Coro rechaza cualquier esfuerzo por normalizar los lazos económicos con el gobierno comunista

de Cuba. En cambio, sostiene que la presión sobre el régimen debería intensificarse.

“La persona que elige hacer negocios en Cuba, eso es en beneficio de los Castro y no de nadie más. Terminará con su negocio siendo confiscado por el régimen”.

Louisville alberga la mayor población cubana fuera de Florida, según la organización de

desarrollo económico de la ciudad.

Coro emigró a Estados Unidos hace casi 30 años desde Santa Fe, un barrio de La Habana. Luego trabajó como pastelera en Las Vegas antes de establecerse en Louisville, donde construyó un negocio familiar, abriendo la panadería cubana Sweet Havana y más tarde ampliando ese legado con el café de su hija, Sweet Colada, en 2025.

A pesar del más reciente acercamiento de Cuba a los exiliados, Coro dice que no tiene interés en regresar como inversionista.

“Mientras los Castro estén ahí, no se puede hacer ningún negocio en Cuba”, dijo a CNN.

“Lo que la gente necesita ahora mismo es libertad. Creo que estamos presenciando el fin de esta dictadura y, si esto no ocurre ahora, no ocurrirá nunca”.

Coro cree que apretar el cerco económico podría ayudar a provocar ese cambio. Apoya medidasmás duras, incluido un veto total a los vuelos a Cuba y el fin de las remesas, un tema profundamente divisivo dentro de la comunidad de exiliados cubanos.

Las remesas, conocidas como remesas, sirven como un salvavidas crucial para muchas familias en la isla, permitiendo que los cubanos en el exterior envíen dinero, alimentos y medicinasde vuelta a casa. Las remesas pueden enviarse a través de proveedores de servicios de pago o de manera no oficial por cubanos que visitan la isla y llevan el efectivo y los bienes en mano. Coro sostiene que ese apoyo tiene un costo.

“Entiendo el deseo de ayudar a los nuestros, pero mientras los ayudamos, le abrimos la boca al tiburón y lo alimentamos”, dijo.

Otro favorito local, Havana Rumba, fue fundado hace más de dos décadas por Marcos Lorenzo, quien emigró a Kentucky en el año 2000. Lo que comenzó como un solo restaurante se ha convertido en un referente de cuatro locales conocido por su auténtica cocina cubana. Pero cuando se trata de invertir de vuelta en la isla, Lorenzo dice que eso es lo último que haría ahora.

“Creo que la gente está loca si va a Cuba a invertir”, dijo Lorenzo, quien creció en La

Habana, a CNN. “Es una idea horrible”.

Regresa a La Habana al menos una vez al año para visitar a su madre de 91 años y dice que ella depende de los suministros esenciales que él lleva —como comida, medicinas, ropa y dinero—para sobrevivir.

Lorenzo, quien visitó Cuba por última vez a principios de febrero, describe las condiciones en la isla como las peores que ha visto, con apagones de horas, basura acumulada y falta de bienes básicos. Califica la infraestructura de La Habana como “frágil” e impredecible, y añade que para la mayoría de los cubanos la vida diaria se ha convertido en una cuestión de supervivencia.

“No hay derechos, no hay libertad, ¿por qué irías allí?”, preguntó Lorenzo. Para él, cualquier

reconsideración requeriría “un cambio enorme”. Dijo a CNN que apoya una acción estadounidense más agresiva, incluso una intervención militar, para debilitar al gobierno cubano, argumentando que podría crear condiciones para que los cubanos en la isla recuperen su libertad.

Las sanciones económicas impuestas por EEUU hace décadas ya bloquean la mayor parte de la actividad comercial en la isla que involucre a estadounidenses, creando barreras legales significativas para cualquier nueva inversión.

“Está bastante claro que, cada vez que hay este tipo de pronunciamientos, se necesitan dos para bailar”, dijo a CNN Jordi Martinez-Cid, presidente de la Asociación de Abogados

Cubanoamericanos.

“Tiene que ser legal del lado cubano, y tiene que ser legal del lado de Estados Unidos”, dijo.

Martinez-Cid señala la Ley Helms-Burton como el obstáculo más importante para cualquier

cubanoestadounidense que considere invertir. La ley de 1996, firmada por el entonces

presidente Bill Clinton, incorporó el embargo a la ley, al tiempo que endureció las sanciones contra la isla. Eso significa que solo el Congreso puede levantarlo o modificarlo de manera significativa.

Señaló que la ley establece condiciones claras para la normalización, incluida la liberación

incondicional de presos políticos, la legalización de partidos políticos y un compromiso con

elecciones democráticas libres y justas.

“Cuba ha tenido relaciones comerciales a través de muchos otros países, y hay muchas empresas que sí hacen negocios en Cuba; no tienen el mismo marco legal y regulatorio que nosotros tenemos”, dijo Martinez-Cid.

Incluso si La Habana introdujera reformas dirigidas específicamente a atraer a inversionistas con base en EEUU, dijo, seguirían existiendo grandes obstáculos legales del lado estadounidense.

Aun así, Martinez-Cid reconoció el atractivo subyacente.

“En muchos sentidos es un mercado natural para EE.UU.; está a solo 90 millas de nuestra costa. Es, en muchos sentidos, un mercado sin explotar. Y así, lo que (algunos) pueden ver como desafíos, creo que otros lo verán como una oportunidad de crecimiento”, dijo.

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