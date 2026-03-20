Marinero cuenta el terror que vivió al verse bajo fuego iraní mientras navegaba por el estrecho de Ormuz

Por Kocha Olarn y James Legge, CNN

Era exactamente lo que él había temido, pero aun así el ataque llegó sin previo aviso.

“Oí un estallido fuerte”, recordó Samut, quien se encontraba entre los 23 miembros de la tripulación a bordo del Mayuree Naree, un buque de carga tailandés que había entrado en el estrecho de Ormuz hace poco más de una semana, a pesar del riesgo de ataques iraníes.

“Hubo dos fuertes estallidos, uno tras otro, tal vez con dos segundos de diferencia”, relató a CNN, hablando bajo un seudónimo por temor a su seguridad.

Las alarmas sonaron a todo volumen y el humo invadió cada pasillo. Todo el barco quedó sumido brevemente en la oscuridad, antes de que se activara el sistema de energía de emergencia.

“Una vez que fuimos impactados, no teníamos ni idea de dónde provenían los disparos, quién estaba disparando o si había algún buque de guerra por la zona; así que nadie se atrevió a salir al exterior. Todos corrieron directamente hacia el puente de mando”.

Cuando llegaron allí, contó, el capitán hizo un recuento de la tripulación “y faltaban tres personas”.

Las tres se encontraban en la sala de máquinas, donde el fuego ardía con furia.

Entre los desaparecidos figuraba Chawarit Chaiwong, de 35 años y oriundo de la provincia occidental tailandesa de Tak, quien lleva más de 10 años trabajando en el mar.

Al igual que Samut, Chawarit había tenido sus recelos respecto a atravesar el estrecho, según relató a CNN su esposa, Suchawadee Malikaeo.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra con Irán el 28 de febrero, Teherán había reafirmado su control sobre esa crucial vía navegable —por la cual transita una quinta parte del petróleo mundial—, amenazando con atacar a cualquier buque de naciones aliadas de EE.UU. que pasara por ella. Varios ya habían sido alcanzados.

Aquello dejó al Mayuree Naree —un granelero de 180 metros de eslora— atrapado en el golfo Pérsico, anclado cerca de los Emiratos Árabes Unidos mientras la guerra arreciaba a su alrededor.

La tripulación podía oír los cohetes cruzando sobre sus cabezas, relató Suchawadee, citando conversaciones telefónicas con Chawarit, con quien contrajo matrimonio hace cinco años.

“Pero la cuestión es que, en realidad, él no podía ver de dónde provenían ni quién los estaba disparando”, agregó.

En los días previos al ataque, Chawarit le contó que había visto un dron merodeando alrededor del buque.

“Dijo que parecía que un dron estaba inspeccionando el barco, pero que en realidad no pasó nada”, relató Suchawadee a CNN.

El 10 de marzo, los propietarios del buque —la compañía Precious Shipping— decidieron cruzar el estrecho para completar el viaje de la embarcación hacia Kandla, una ciudad portuaria en el oeste de la India. Allí, el barco, que viajaba vacío, debía cargar arroz.

Incluso en tiempos de paz se requiere una gran destreza para navegar por el angosto canal del estrecho. Sin embargo, esta travesía suponía una prueba especialmente exigente para las habilidades del capitán.

Según una fuente con conocimiento directo de la planificación del viaje, Precious Shipping instruyó al capitán para que abandonara el fondeadero alrededor de la medianoche.

Debía navegar a velocidad normal, con todas las luces innecesarias apagadas, y exhibir la bandera tailandesa de manera destacada. Asimismo, se le ordenó comunicarse cada 30 minutos a través de WhatsApp, además de informar a las autoridades pertinentes durante todo el trayecto.

Tenían previsto cruzar el estrecho de Ormuz alrededor de las 7:00 a.m., hora local.

Precious Shipping declaró en un comunicado que, antes de la partida, “llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la situación en consulta con asesores profesionales de seguridad marítima, sus aseguradores y otras partes interesadas pertinentes”.

“Basándose en la información y en las advertencias de seguridad marítima disponibles en ese momento, se consideró que el buque era apto para realizar el tránsito con las medidas de precaución adecuadas ya implementadas”, afirmó la compañía.

Sin embargo, algunos de los marineros temían realizar el viaje.

“No estoy del todo seguro, pero creo que nos presionaron para partir porque, si el barco se queda simplemente allí anclado, acumula costos durante todo el día”, comentó Samut.

“No dejaban de repetir que querían sacar el barco de la zona de guerra lo más rápido posible, pero la cuestión es que, para salir, teníamos que navegar justo a través del punto más peligroso”.

En un correo electrónico dirigido a CNN, el director general de la compañía, Khalid Hashim, señaló que, dado que el buque operaba bajo un contrato de fletes por tiempo, podrían haber esperado “sin incurrir en costos adicionales”.

“No teníamos ninguna prisa por sacar el barco de allí”, añadió, aunque hizo notar que, dada la posición del buque, “podría haber sido alcanzado por proyectiles que se disparaban de forma regular”.

La compañía entregó a todos los marineros un documento de exención para que lo firmaran. En dicho documento —al cual tuvo acceso CNN—, los 23 tripulantes reconocían los “elevados riesgos de seguridad” asociados al conflicto bélico regional y declaraban comprender la decisión de sus superiores de realizar la travesía.

“Sí que convocaron una reunión”, comentó Samut, señalando que la tripulación disponía de pocas opciones.

“Básicamente, el planteamiento era: o te quedas con el barco o no”.

Suchawadee relató que su esposo “no quería ir en absoluto, pero me dijo que él era el único que se sentía así”. “No quería quedarse solo en el hotel, así que decidió que, si el resto del equipo iba, él iría con ellos”.

Mientras el barco atravesaba el estrecho, su popa fue impactada, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas, según el vice primer ministro y ministro de Transporte, Pipat Ratchakitprakarn.

Por órdenes del capitán, la tripulación abandonó el barco y evacuó hacia los botes salvavidas. Fueron rescatados por la Armada de Omán y trasladados a la ciudad de Khasab, situada justo en el estrecho, según informó el Ministerio de Transporte.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el Mayuree Naree fue objeto de disparos tras “ignorar las advertencias e intentar insistentemente cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz”, según la agencia de noticias estatal Fars.

Un buque con bandera de Liberia también fue alcanzado por proyectiles iraníes esa misma mañana, añadieron las fuerzas armadas de Irán.

Más de 20 petroleros, buques de carga y otras embarcaciones han reportado incidentes en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, así como en sus alrededores, desde que comenzó la guerra, según la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Los 20 miembros de la tripulación del Mayuree Naree que fueron rescatados regresaron a Tailandia en avión el lunes. Todos los tripulantes que regresaron gozan de buena salud y están “listos para retomar sus funciones”, declaró a la agencia de noticias Reuters un funcionario del Departamento de Asuntos Consulares de Tailandia.

Sin embargo, para los seres queridos de los tres tripulantes que siguen desaparecidos, continúa una espera angustiosa.

En una conversación telefónica mantenida el domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, solicitó a su homólogo iraní ayuda en las operaciones de búsqueda y rescate.

No obstante, no se ha recibido ninguna noticia sobre lo ocurrido con el buque, cuyo dispositivo de rastreo emitió su última señal poco después del ataque.

“El barco está a la deriva, ya que no tiene energía”, declaró Hashim, el director general. “Las explosiones que lo sacudieron se produjeron en la popa de la embarcación, justo debajo de la sala de máquinas; de ahí que no haya suministro eléctrico a bordo”.

Esto significa que el sistema de identificación automática —que habitualmente emite señales para informar sobre la ubicación del barco— no está operativo.

“Lo extraño todos y cada uno de los días”, comentó Suchawadee. “A diario me limito a esperar y preguntarme cuándo volveré a verlo. Solo quiero saber cómo se encuentra. Ya han pasado siete u ocho días, y no puedo dejar de pensar: ¿estará herido? ¿Habrá comido algo? Estoy sumamente preocupada”.

Llama al Ministerio de Asuntos Exteriores todos los días, “y lo único que me dicen es: ‘En este momento no disponemos de información alguna’. Sinceramente, tengo que escuchar esa misma frase día tras día”.

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