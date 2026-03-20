Las 5 cosas que debes saber este 20 de marzo

Por CNN en Español

Hallan muerto a James “Jimmy” Gracey. BTS lanza nuevo álbum. Mira el videopodcast Americana POV con Rebeka Smyth. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

La guerra de EE.UU. e Israel con Irán ha disparado los precios del petróleo a sus niveles más altos en años. Ahora, una oleada de ataques en las últimas horas contra instalaciones de producción de energía en todo Medio Oriente pone el foco en otro combustible fósil clave: el gas natural licuado.

James “Jimmy” Gracey, un estudiante universitario estadounidense desaparecido en España, fue hallado muerto, dijo a CNN un portavoz de la Policía de Barcelona. “Todo apunta a que se trata de un accidente, no de un acto criminal”, añadió el portavoz.

Un juez de inmigración negó la solicitud de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años fotografiado con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man cuando fue detenido junto con su padre durante la ofensiva migratoria que sacudió Minneapolis a principios de este año, informó una abogada de la familia, quien adelantó que apelarán el fallo.

Hoy, el propósito de Miguel Díaz-Canel de mantener viva la revolución se ve amenazado por una de las peores crisis que ha enfrentado Cuba en su historia reciente. Una mirada al líder que no fue guerrillero sino “devoto del partido”.

El general Gustavo González López fue nombrado nuevo ministro de Defensa de Venezuela, una posición en la que reemplaza a Vladimir Padrino López, quien desde 2014 encabezaba la Fuerza Armada del país sudamericano. González López es un militar con una larga trayectoria en instituciones de seguridad venezolanas, en particular en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Así llegó hasta su nuevo puesto.

¿Cuál es el único país latinoamericano en el top 10 de más felices del mundo?

A. Venezuela.

B. Colombia.

C. México.

D. Costa Rica.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

BTS lanza su nuevo álbum ‘Arirang’, el primero en más de tres años

BTS, la banda fenómeno del k-pop, lanzó su nuevo álbum, ‘Arirang’. Es el primer disco del grupo en más de tres años, tras la finalización del servicio militar obligatorio en Corea del Sur por parte de sus siete miembros, y se espera que sea un éxito en ventas.

Los tratamientos para la pérdida de peso están a punto de tener un cambio drástico, una vez más

Aproximadamente diez semanas después de su aprobación, se estima que la píldora Wegovy forma parte de la rutina diaria de unos 400.000 estadounidenses. Y el campo de los tratamientos para bajar de peso está a punto de experimentar cambios aún más sorprendentes.

Americana POV: conversaciones que nos invitan a cuestionar, explorar nuevas ideas y mirar el mundo desde otro ángulo

Si no tienes control sobre tu dinero, alguien más lo tiene sobre tu vida. Rebeka Smyth conversa con Celia Rubio sobre cómo perderles el miedo a los números y tomar decisiones desde la independencia, no desde el miedo. Porque cuando entiendes el dinero, dejas de conformarte… y empiezas a elegir. No te pierdas el estreno este viernes 20 de marzo a las 8 p.m. ET en el canal de YouTube de CNN en Español.

6,22 %

Es el saltó que dio esta semana la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años, su nivel más alto desde principios de diciembre, consecuencia de los temores inflacionarios.

“¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”

—Lo dijo Donald Trump, presidente de EE.UU., al lado de la primera ministra de Japón, cuando un periodista le preguntó por qué no informó a sus aliados sobre su intención de atacar Irán.

Leylah Fernández: Es una alegría poder inspirar a las niñas a seguir sus sueños

La tenista canadiense de raíces ecuatorianas Leylah Fernández disputará el Miami Open 2026. Antes del torneo, Fernández dijo que le gustaría ser un ejemplo para las niñas que la verán jugar en la nueva edición del certamen.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Según la última edición del Informe Mundial sobre la Felicidad, Costa Rica está en el puesto 4 de la lista de países más felices del mundo, que lideran Finlandia, Islandia y Dinamarca.

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