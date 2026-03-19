Muere un inmigrante mexicano bajo custodia de ICE en Florida

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Un mexicano de 19 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida, informó la agencia este miércoles, en un caso que eleva a 13 las muertes registradas este año en centros de detención y a 44 en lo que va del segundo mandato de Donald Trump, según la organización Detention Watch Network.

Royer Pérez‑Jiménez murió el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, después de que un agente lo encontrara “inconsciente” en una de las habitaciones, informó ICE en un comunicado. De acuerdo con la agencia, el personal solicitó asistencia médica de emergencia y se le brindó reanimación con primeros auxilios.

ICE señaló que la causa oficial de la muerte de Pérez-Jiménez está siendo investigada, aunque dijo también que se trató de un “presunto suicidio”. El joven había sido evaluado médicamente al ingresar al centro y, según la agencia, negó problemas de salud mental.

CNN intenta contactar a la familia de Royer Pérez‑Jiménez.

Pérez-Jiménez había sido arrestado el 22 de enero por autoridades del condado de Volusia, acusado de fraude por suplantación de identidad y de resistirse a un agente, según ICE. Posteriormente fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y trasladado al centro de Glades a finales de febrero. Según ICE, ERO —la división encargada de identificar, detener, encarcelar y deportar a inmigrantes indocumentados— notificó del caso al consulado de México.

CNN consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para obtener más información del caso y espera respuesta. En un comunicado, la Cancillería mexicana exigió una investigación “pronta y exhaustiva” por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos sobre las circunstancias del fallecimiento del joven mexicano.

Además, informó que el consulado de México en Miami visitó el centro de detención y continúa con las gestiones para brindar asistencia consular a los familiares.

“A través de dicha representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos”, añadió el comunicado.

La organización Detention Watch Network expresó su consternación por la muerte de Pérez-Jiménez bajo custodia de ICE.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Royer Pérez‑Jiménez, de 19 años, reportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una ‘presunta’ muerte por suicidio”, dijo la red de organizaciones y activistas que aboga por cambiar las políticas de detención migratoria en Estados Unidos en un comunicado.

Según Detention Watch Network, al menos 13 personas han muerto este año bajo custodia de ICE y 44 durante el actual mandato de Trump.

“Bajo la masiva expansión del sistema de detención durante la administración de Trump, la pérdida de vidas bajo la custodia de ICE ha sido realmente preocupante”, señaló la organización.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a ICE para solicitar comentarios por los cuestionamientos de la organización y espera respuesta.

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