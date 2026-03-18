Los precios del petróleo se disparan tras los primeros ataques contra instalaciones de producción de Irán

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon el miércoles tras los informes sobre los primeros ataques contra instalaciones de producción iraníes en el marco de la guerra. Estos incidentes marcan una escalada en el conflicto que, hasta ahora, había respetado en gran medida la infraestructura energética de Irán.

El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, repuntó más de un 4 % hasta situarse en torno a los US$ 108 por barril. El WTI, referencia estadounidense, subió un 1,7 % hasta alcanzar los US$ 97 por barril. Asimismo, los precios de referencia del gas natural tanto en Europa como en Asia registraron alzas superiores al 5 %.

Las agencias de noticias iraníes semioficiales Fars y Tasnim informaron el miércoles que algunas instalaciones clave pertenecientes a la industria petrolera y gasística del país —incluidas varias refinerías— fueron alcanzadas por ataques estadounidenses e israelíes, mientras los servicios de emergencia trabajaban para sofocar los incendios.

Tasnim mencionó a South Pars —uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo— y a Asaluyeh, que alberga instalaciones petroleras y petroquímicas. South Pars es un yacimiento compartido con Qatar, país que ya ha paralizado la planta de gas natural licuado más grande del mundo.

En una etapa anterior del conflicto, Israel atacó un depósito de combustible en Teherán; asimismo, el viernes Estados Unidos tuvo como objetivo infraestructuras militares en la isla iraní de Kharg. Sin embargo, los ataques del miércoles marcan la primera vez que se atacan instalaciones de producción.

Estos últimos ataques avivarán los temores de una guerra de mayor duración. “Los mercados energéticos se ven obligados a incorporar continuamente en sus precios la posibilidad de una interrupción más prolongada en los flujos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, sin que apenas existan indicios de desescalada o de una reanudación de los flujos de crudo y GNL a través de este punto estratégico clave”, escribió esta semana en una nota Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING.

La evolución de los precios del petróleo muestra que los operadores hallaron escaso consuelo en la noticia de que Iraq había cerrado un acuerdo para reanudar la exportación de una pequeña cantidad de crudo a través de Turquía, eludiendo así el bloqueado estrecho de Ormuz.

Se prevé que las exportaciones de crudo procedentes de los yacimientos petrolíferos iraquíes de Kirkuk se reanuden este miércoles desde el puerto turco de Ceyhan, después de que el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) —que controla parte del norte de Iraq— accediera a permitir el flujo de petróleo a través del oleoducto que conecta la región del Kurdistán con Ceyhan.

El Gobierno federal de Iraq y el GRK “también acordaron adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los yacimientos petrolíferos y garantizar la continuidad de las exportaciones de petróleo”, declaró el GRK en un comunicado emitido el martes.

Las exportaciones por oleoducto desde Kirkuk fluirán a un ritmo de 250.000 barriles diarios; una mera “gota en el océano”, según Neil Wilson, estratega de la plataforma de operaciones Saxo. No obstante, la reanudación de dichos flujos sigue constituyendo “otro titular positivo en el contexto de la guerra latente”, señaló en una nota.

Para ponerlo en contexto: antes del estallido de la guerra, Iraq producía cerca de 4,5 millones de barriles de petróleo al día, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El cierre casi total del estrecho de Ormuz implica que, cada día, alrededor de 20 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos —lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del suministro mundial de petróleo— quedan bloqueados y sin acceso al mercado global.

Por otra parte, una fuente de seguridad iraní reveló a CNN que Teherán mantiene conversaciones con ocho países ajenos a Medio Oriente con el fin de conceder un paso seguro a través del estrecho de Ormuz a aquellos buques cisterna que transporten petróleo comercializado en yuanes chinos. Si bien el petróleo se comercializa mayoritariamente en dólares, una de las excepciones es el petróleo ruso, que se negocia en rublos o yuanes.

El brent cerró la sesión del martes en US$ 103,42, su nivel más alto desde el inicio de la guerra, en un contexto en el que Irán intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética en la región del Golfo. Los precios del petróleo crudo han subido alrededor de un 40 % desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, el 28 de febrero.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Frederik Pleitgen, Mohammed Tawfeeq y Jessie Yeung, de CNN.