“Cuba está firme”: con sus advertencias de “resistencia”, el Gobierno de Díaz-Canel cambia el tono contra EE.UU.

Por Sol Amaya y Mauricio Torres, CNN en Español

En apenas cuatro días, el Gobierno de Cuba pasó de hablar de diálogo a las advertencias contra Estados Unidos, en medio de la creciente presión sobre la isla y el malestar por la crisis, que incluyó un apagón total este lunes.

Este martes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, publicó un mensaje de advertencia a EE.UU. en su cuenta de X.

“EE.UU. amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, dice la publicación.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”, agrega el mandatario. El mensaje concluye con una dura advertencia: “Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

En el mismo tono se expresó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. “EE.UU. amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país. El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético”, dice un mensaje también publicado en X. “Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria”, concluye, en la misma línea que Díaz-Canel.

Los mensajes de X están acompañados del hashtag #Cubaestáfirme.

Las publicaciones llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a la carga con comentarios sobre la situación de la isla. El lunes, Trump se refirió a lo que dijo que sería “el honor de tomar Cuba”, sin ofrecer detalles al respecto. Ante las preguntas de los reporteros, dijo que en este momento Cuba es “una nación muy debilitada”.

Ambos mensajes representan un cambio de tono respecto a lo que manifestaba hace apenas cuatro días el propio presidente de Cuba. El viernes, Díaz-Canel confirmaba en un video transmitido en la madrugada por la televisión nacional que funcionarios de su Gobierno habían dialogado con Estados Unidos para buscar soluciones al embargo impuesto en la isla, que los cubanos consideran un bloqueo.

“Hay factores internacionales que han facilitado estas conversaciones”, dijo Díaz-Canel y aclaró que el propósito de estas conversaciones es, “en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

Luego, en conferencia de prensa ese mismo día, el presidente de Cuba volvió a referirse al proceso de diálogo y señaló: “Esto es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad”.

En tanto, el lunes, el Gobierno de Cuba anunció una serie de medidas que permitirán sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, en una señal que analistas consideran como un primer paso positivo, aunque hay pocas certezas de que represente un cambio radical.

El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por Cuba no representan un cambio “lo suficientemente drástico”.

“Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar; por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar”, dijo Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

En su cuenta de X, además, Rubio tachó de “historias falsas” un reporte del diario The New York Times según el cual el Gobierno de Trump quiere quitar el poder en Cuba a Díaz-Canel y planea permitir que la familia Castro se quede con las riendas de la isla a cambio de hacer reformas económicas.

“La razón por la que tantos en los medios de EE. UU. siguen publicando historias falsas como esta es porque continúan dependiendo de charlatanes y mentirosos que dicen estar informados como sus fuentes”, dijo el secretario.

Para Andy Gómez, profesor de Estudios Cubanos en la Universidad de Miami, el cambio de tono de Díaz-Canel y de parte de su Gobierno refleja que dentro de la cúpula de Cuba hay “miedo a perder el control político”.

Gómez dijo a CNN este miércoles que la situación recuerda a cuando hubo un acercamiento entre Cuba y el Gobierno de Barack Obama en 2015. De acuerdo con el analista, en esa ocasión hubo sectores cubanos que querían mejorar las relaciones con Estados Unidos, aunque al final esto no se concretó.

“Lo que vimos en ese tiempo fueron personas dentro de la cúpula del poder cubano que querían tener mejor relación con los Estados Unidos, pero por miedo de perder el poder político no lo hicieron. Esta vez, se ven en una posición más difícil”, señaló el analista.

“Lo que hemos visto a través de estos días es frío-caliente, frío-caliente. Otra vez me demuestran que ese miedo a perder el control político todavía existe en esa cúpula del poder”, dijo.

Un factor que acrecienta esos temores, consideró Gómez, es la avanzada edad del expresidente Raúl Castro, quien este año cumplirá 95 años, y que no hay certeza sobre quién podría sucederlo en el liderazgo político de la revolución en la isla. A esto se suma que Trump reiteradamente ha dicho que podría actuar contra el Gobierno cubano —sin dar detalles—, un escenario que, según Gómez, por ahora solo se ve frenado por la guerra que Estados Unidos e Israel tienen con Irán.

“El Gobierno cubano se ve en este momento en una posición muy difícil. Lo único que tienen a favor, si se puede decir eso, es que los Estados Unidos está metido en una guerra con Irán que todavía no se ha resuelto”, dijo.

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